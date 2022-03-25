Üretim ve ihracatta hız kesmeyen Mercedes-Benz Türk geleceği şekillendiriyor

2021 yılında 35. yaşını kutlayan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 300.000’inci kamyonunu üreten şirket, söz konusu dönemde 22.000’in üzerinde kamyon üreterek tarihinin en yüksek yıllık üretim rakamına ulaşarak başarısını taçlandırdı.

Mercedes-Benz Türk, geçtiğimiz yıl ürettiği her 4 otobüsten 3’ünü ihraç ederken; ürettiği her 2 kamyondan 1’ini ihraç ederek başarısını sürdürdü.

Geçen yıl Amerika pazarı için Hoşdere’de üretilen ilk otobüs olan ve Kuzey Amerika pazarı için özel olarak geliştirilen Tourrider, fabrikanın paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs olma özelliğini de taşıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı otobüs ihalesini CNG yakıt sistemli Conecto araçları ile kazanan Mercedes-Benz Türk, otobüsleri Ankara halkının kullanımına sunmaya başladı.

Mercedes-Benz Türk, 2014 yılında başlattığı ve bugüne kadar 3,5 milyon Euro’dan fazla yatırım yaptığı “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi kapsamında açılan 31 Mercedes-Benz Laboratuvarı ile Türkiye’de en fazla okula ve öğrenciye ulaşan şirket oldu.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Bizim için birbirinden özel dönüm noktalarına ev sahipliği yapan 2021 yılında, üretimimiz ile bugünü, AR-GE çalışmalarımızla da geleceği şekillendirmeye devam ettik. 54 yılda Türkiye’deki toplam yatırım tutarı 1,3 milyar Euro’yu aşan markamız; geçen sene üretim, AR-GE ve hizmet ihracatı ile ülkemizin ekonomisine 1 milyar Euro’nun üzerinde katkı sağladı” dedi.

Hoşdere Otobüs Fabrikası, Aksaray Kamyon Fabrikası ve iki farklı AR-GE merkezi ile Covid-19 pandemisi ve çip krizinin gölgesinde geçen 2021 yılında önemli başarılara imza atan Mercedes-Benz Türk, yaptığı yatırımlarla da Daimler Truck dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Türkiye’de kamyon ve şehirler arası otobüs endüstrisinin lideri olan şirket, başarılarına yenilerini eklemek için 2022 yılında da çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Türkiye’deki toplam yatırım tutarı 1,3 milyar Euro’yu aşan Mercedes-Benz Türk, pandemi ve çip krizinin etkilerine rağmen; 2021’de otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatından 1 milyar Euro’nun üzerinde gelir elde ederek başarı çıtasını bir üst seviyeye taşıdı.

Süer Sülün: “Üretimimiz ile bugünü, AR-GE çalışmalarımızla da geleceği şekillendiriyoruz"

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Mercedes-Benz Türk için birbirinden özel dönüm noktalarına ev sahipliği yapan 2021 yılında, üretimimiz ile bugünü, AR-GE çalışmalarımız ile de geleceği şekillendirmeye devam ettik” dedi.

Söz konusu dönemde şehirler arası otobüs ve kamyon endüstrisinde geleneksel hale gelen liderliklerini koruduklarını vurgulayan Sülün, şunları söyledi: “Aksaray Kamyon Fabrikamızın 35. yaşını kutladığımız 2021 yılında, çok önemli bir başarıya daha imza atarak adeta başarılarımızı taçlandırdık; bu dönemde toplam 22.023 adetlik üretimle fabrika tarihimizin en yüksek kamyon üretim rakamına ulaştık. Geçen yılın Ağustos ayında 300.000’inci kamyonu banttan indiren Aksaray Kamyon Fabrikamız, kurulduğu günden beri sağladığı büyük katkılarla bir ilin kaderini değiştirdi. 2021 yılında sattığımız 221 adet şehirler arası otobüs ile bir kez daha Türkiye’nin en çok satan şehirler arası otobüs markası olduk. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, sunduğumuz ürünler ve yeniliklerle 2021’de de sektöre yön verdik.”

Otomotiv sektörünün uzun süredir büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Sülün; “Üretim teknolojilerinin ve müşteri beklentilerinin çok hızlı bir şekilde değiştiği günümüz dünyasında, şirket olarak en önemli hedeflerimizden biri de geleceği şekillendirmek. Bu hedef doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Daimler Truck, en önemli üretim merkezlerinden biri olan Türkiye’ye çok önemli görevler veriyor. Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin, Mercedes-Benz Truck'ın ilk elektrikli ağır hizmet kamyonu olan eActros'un geliştirilmesinde oynadığı büyük rol bunun en güzel örneklerden birini oluşturuyor. Bunun yanı sıra, sadece Kuzey Amerika pazarında satılacak olan Mercedes-Benz Tourrider’ı Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üreterek birçok ilke imza attık. Yeni Tourrider için fabrikamızda araca özel oluşturulan üretim bandı ile ilk defa paslanmaz çelikten bir otobüs üretmeye başladık. Sadece üretimle sınırlı kalmayıp, bu süreçte Tourrider’ın AR-GE çalışmalarında da önemli sorumluluklar üstlendik” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini kazanmanın kendileri adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu da söyleyen Sülün, sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın en modern ve entegre otobüs fabrikalarından biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz araçlarımızı 2021 yılında Ankara halkının kullanımına sunmaya başladık. Ayrıca, otobüslerin teslimatları ile birlikte EGO personeline teorik ve pratik eğitimler vermeye de başladık. Bu kapsamda düzenlediğimiz Sürücü Eğitimleri’nden 700’e yakın EGO sürücüsü yararlanırken, 300’e yakın teknik personel ise Teknik Eğitimler’den faydalanacak."

Kamyon üretiminde yeni bir rekor kırıldı

2021’de üretimini bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında artıran Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, söz konusu dönemde 35 yıllık tarihinin en yüksek üretim rakamına imza attı. Fabrika, 2021 yılında 19.910 adedi çekici, 2.113 adedi de kamyon olmak üzere toplam 22.023 adet araç üretti. 2021’de Türkiye iç pazarında kamyon satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artıran Mercedes-Benz Türk, bu dönemde 11.212 adetlik satış rakamına ulaştı. Ürettiği kamyonların yaklaşık yüzde 53’ünü ihraç eden ve 11.798 adet kamyonu dünyanın farklı ülkelerine gönderen şirket, 2021 yılında ihracatını bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 49 artırdı. Mercedes-Benz Türk’ün ürettiği kamyon sayısı 1986’dan 2021 yılı sonuna kadar 311.243 adede ulaşırken; 2001 yılında başlayan kamyon ihracatı ise 89.000 adedi aştı.

Şehirler arası otobüs sektörü Mercedes-Benz’in liderliğinde şekilleniyor

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2021 yılı içerisinde 2.185 adet otobüs üretti. Türkiye iç pazarında bu dönemde 221’i şehirler arası, 130 adedi de şehir içi olmak üzere toplam 351 adet otobüs satışı gerçekleştiren şirket, bir kez daha Türkiye’nin en çok satan şehirler arası otobüs markası oldu. Mercedes-Benz Türk, aynı zamanda sunduğu ürünler ve yeniliklerle 2021 yılında da otobüs sektörünün yönünü belirledi. Mercedes-Benz Türk, başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere üretiminin yaklaşık yüzde 76’sını ihraç ederek, 2021 yılında 1.655 adet otobüsü yurt dışına gönderdi. 1968’den 2021 yılı sonuna kadar şirketin ürettiği otobüs sayısı 98.450 adede çıkarken; 1970 yılında başlayan otobüs ihracatında ise 62.368 rakamına ulaşıldı.

35. yaşını kutlayan Aksaray Kamyon Fabrikası 300.000’inci kamyonunu üretti

Açılışı 11 Ekim 1986 tarihinde gerçekleştirilen Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 2021 yılında 35. yaşını kutladı. Daimler Truck AG’nin önemli kamyon üretim üslerinden biri olan ve dünya standartlarında üretim yapan fabrika, 2021 içerisinde 300.000’inci kamyonunu üretim bandından indirerek önemli bir dönüm noktasına daha ulaştı.

eActros’un geliştirilmesinde Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin imzası

Daimler Truck'ın ilk elektrikli ağır hizmet kamyonu olan ve 2021 yılı itibarıyla seri üretime alınan Mercedes-Benz eActros’ta, Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin imzası bulunuyor. eActros için Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin geliştirdiği bazı sistemler, Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer alırken; birçok sistemin sorumluluğu ise tamamen Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibine verildi.

Elektrikli kamyon ve çekiciler için yüksek voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu ile Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk; iki aşamada tamamlanmasını planladığı projenin ilk etabında tek seferde 350KW kapasite sağlayan iki adet şarj dolum istasyonu yatırımı gerçekleştirdi. Aralık 2021’de devreye alınan bu yatırım için yaklaşık 400 bin Euro’luk harcama yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, CNG yakıt sistemli yeni Conecto’yu filosuna kattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini kazanan Mercedes-Benz Türk, toplamda 273 adet CNG’li otobüsü Ankara halkının kullanımına sunmaya başladı. Dünyanın en modern otobüs fabrikalarından biri olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen, çevreci CNG yakıt özelliğine sahip Yeni Conecto Solo ve Conecto Körüklü modellerinin ilk teslimatı 13 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

Hoşdere‘den Kuzey Amerika yollarına

Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen yeni Mercedes-Benz Tourrider, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilip, ihraç ediliyor. Karoseri paslanmaz çelik malzemeden üretilen Tourrider için Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda yeni bir üretim binası inşa edildi.

Yeni Tourrider, Mercedes-Benz markası olarak Amerika pazarı için Hoşdere’de üretilen ilk otobüs olmasının yanında, fabrikanın paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs unvanını da kazandı. Sadece Kuzey Amerika pazarında satılacak olan yeni Tourrider’ın AR-GE çalışmalarının önemli bir bölümü Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

TruckStore ve BusStore markaları ile de Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor

Mercedes-Benz Türk’ün kamyon ve otobüs alanındaki 2.El faaliyetlerini sürdüren TruckStore ve BusStore markaları, 2021 yılında hem iç pazar hem de ihracat pazarlarında faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürdü. 2021 yılında 491 adet kamyon satışı ve 191 adet de otobüs satışı yapan TruckStore ve BusStore; Almanya, Hollanda, Makedonya, Sırbistan ve Mısır’a gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

Mercedes-Benz Türk, satış sonrası hizmetleri ile tüm koşullarda müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor

Satış sonrası hizmetleri ile tüm koşullarda müşterilerinin yanında olmayı sürdüren Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında da hayatın devamlılığını sağlamak için servislerini 7/24 açık tutarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti. Şirket, kamyon ve otobüs müşterilerine yönelik sunduğu “Servis Sözleşmesi” ile servis ihtiyaçlarının tümüne, araca özel çözümlerle yanıt verdi. Mercedes-Benz Türk’ün geçen yıl sattığı her 2 otobüsten 1’i ve her 4 kamyondan 1'inin bu avantajlardan yararlanması Servis Sözleşmesi’nin gördüğü yoğun talebin göstergesi.

Mercedes-Benz Türk, kurumsal fayda programları ile gençlere destek olmaya devam etti

Mercedes-Benz Türk, kurumsal fayda programları ile çocukların ve gençlerin temel hakları arasında yer alan “eğitim” alanındaki faaliyetlerini 2021’deki pandemi döneminde de sürdürdü.

Mercedes-Benz Türk, 17 yıldır devam eden “Her Kızımız Bir Yıldız” programı ile meslek sahibi olmak isteyen kız öğrencilere hem burs veriyor hem de onlara farklı alanlarda katkı sağlamaya devam ediyor. Toplumda kadınların her alanda hak ettikleri güce kavuşmaları, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında, 2021 yılında öğrenciler için hazırlanan “Teknolojiyi Yöneten Geleceğini Yönetir” Mercedes-Benz Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı’nda 65 öğrenci eğitim aldı. Eğitimlerde kendi uygulamalarını yapabilecek konuma gelebilen Yıldız Kızlar, 21. yüzyıl becerilerini geliştirerek birer dijital vatandaş olurken; gelecekte yönelmek istedikleri herhangi bir meslekle ilgili olarak teknolojiyle olan bağlarını da kuvvetlendirdiler.

Mercedes-Benz Türk’ün 2014 yılında Endüstri Meslek Liseleri (EML) kapsamında başlattığı “EML’miz Geleceğin Yıldızı” programı da 2021’de büyüyerek devam etti. Mercedes-Benz Türk, 3,5 milyon Euro’yu aşan yatırımla 31 okulda açtığı Mercedes-Benz Laboratuvarları ile tüm Türkiye’de en fazla şehirde, en çok okula ve öğrenciye ulaşan şirket oldu.

Bugüne kadar hayata geçirilen 31 Mercedes-Benz Laboratuvarı’nda (MBL) 2.400’den fazla öğrenci eğitim aldı, 1.300’e yakın öğrenci Mercedes-Benz yetkili bayilerinde staj yaptı, 2.000’e yakın öğrenci mezun oldu. Mercedes-Benz yetkili bayileri, bünyelerine kattıkları her üç mezundan birini projeden mezun olan öğrenciler arasından seçerken, projede yer alan her iki öğrenciden birine de staj olanağı verdi.

Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan etki analizi sonuçlarına göre, Mercedes-Benz Laboratuvarları’nda eğitim alan öğrencilerin yüzde 63’ü şu anda iş hayatında yer alırken; çalışan mezunların yüzde 67’si ise otomotiv sektöründe çalışmaya devam ediyor. Söz konusu rakamlar da Mercedes-Benz Türk’ün EML’miz Geleceğin Yıldızı programının başarısını gözler önüne seriyor.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2021’de de girişimcileri destekleyen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Mercedes-Benz StartUP” programında “Ulaşım Çözümleri”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” olmak üzere üç farklı kategoride büyük ödül alan üç startup’a toplam 150 bin TL’lik para ödülü verildi. İlk 60’ta yer alarak bir günlük eğitim kampı ile yarışmadaki eğitim serüvenlerine başlayan ve jüri değerlendirmeleriyle ilk 10’a giren startup’lara ise, “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ile Avrupa startup ekosistemini yakından tanıma ve potansiyel iş birlikleri geliştirme fırsatları bulacakları Almanya Girişim Ekosistemi modülüne katılma hakkı verildi. Ayrıca ilk 10 startup, bu sene ilk defa kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteğini Mercedes-Benz Türk yöneticilerinden alma hakkını da elde etti.

Her koşulda sanata destek

34 yıldır İstanbul Müzik Festivali’ne desteğini aralıksız sürdüren Mercedes-Benz Türk, 2021’de Fazıl Say’ın “Doğanın Sesi” konserine sponsor oldu. Fazıl Say’ın pandemi döneminde bestelediği ve “En iyi eserim” diye nitelendirdiği yeni piyano sonatı Yeni Hayat’ın dünya prömiyeri de söz konusu konserde gerçekleştirildi.