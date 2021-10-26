Üretilen Mercedes-Benz otobüslerin yüzde 83’ü ihraç edildi

Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, Ocak - Eylül 2021 döneminde Türkiye iç pazarına 165 adet şehirler arası, 24 adet de şehir içi otobüs olmak üzere toplamda 189 adet otobüs satışı gerçekleştirdi. Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda aynı dönemde 1.499 adet otobüs üretti. Üretilen otobüslerin 1.228 adedi şehirler arası otobüs, 271 adedi de şehir içi otobüs oldu. Ocak - Eylül 2021 döneminde üretilen otobüslerin yüzde 83’ü ihraç edilerek ilk 9 ay toplamında otobüs ihracatı 1.250 adede ulaştı.

En büyük ihracat pazarı Avrupa

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen otobüsler, ağırlıklı olarak aralarında Fransa, Portekiz, İtalya ve Danimarka olan Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Türkiye’de üretilen otobüsler ayrıca Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine de ihraç ediliyor. Ocak - Eylül 2021 tarihleri arasında Fransa, 438 adetle en fazla ihracat yapılan ülke olurken, Portekiz 148 adetle ikinci, İtalya 124 adetle üçüncü, Danimarka 74 adetle dördüncü ve Fas 70 adetle beşinci konumda yer aldı.

Bülent Acicbe: “Türkiye’den ihraç edilen her 4 otobüsten 3’ünün üretimini gerçekleştiriyoruz”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe; “Türkiye şehirler arası otobüs pazarındaki güçlü konumumuzu, otobüs ihracatında da sürdürüyoruz. 2021’in ilk 9 ayı boyunca ürettiğimiz otobüslerin yüzde 83’ünü ihraç ederek ülke ekonomimize yaklaşık 165 milyon Euro katkı sağladık. 2021 yılında ürettiğimiz 1.499 adet otobüsün 1.248’si ihraç edilirken, 189’u da Türkiye iç pazarında satıldı. Yolcular, host/hostesler, sürücüler, işletmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimler ışığında 2021 yılı için 41 farklı yenilik sunduğumuz otobüs modellerimiz sektörümüzden olumlu geri dönüşler almayı sürdürüyor.” dedi.

Sadece Eylül 2021’de 205 adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen otobüslerin ihracatı Eylül 2021’de de aralıksız olarak devam etti. Sadece Eylül 2021’de 205 adet otobüs ihracatı gerçekleştirirken, Fransa ay bazında 55 adetle en fazla otobüs ihraç edilen ülke oldu. Fransa’yı 30 adetle İtalya takip ederken, Danimarka’ya 23, Portekiz’e 22, Norveç’e 17 ve Yunanistan’a da 15 adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi. 1970 yılında ilk otobüs ihracatını gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk’ün 51 yıllık otobüs ihracatı toplamda 61.961 adede ulaştı.