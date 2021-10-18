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Uniroyal’den yağmurdan koruyan kampanya!

Continental markalarından, yağmur lastiğinin mucidi Uniroyal, en zorlu ıslak yol koşullarında dâhi güvenli ve keyifli sürüş deneyimi yaşatıyor. Köpekbalığı derisi teknolojisi (Shark Skin Teknoloji) sayesinde tüm hava koşullarında maksimum güvenlik sunan Uniroyal, yeni kampanyasıyla da hem lastikleri hem de sürücüleri yağmurlu havalardan koruyor. Kampanya kapsamında 4 adet Uniroyal marka binek, 4x4, SUV ve van lastik alımlarında 1 adet Uniroyal şemsiye hediye ediliyor.

Otovitrin 18.10.2021, 16:16
Uniroyal’den yağmurdan koruyan kampanya!

Yağmurlu havalarda ve ıslak yol koşullarında üstün performansı ve tasarımı ile öne çıkan Uniroyal lastikleri, Continental Türkiye güvencesiyle yeniden Türkiye’de sürücülerle buluşuyor. Yağmur lastiklerinin yaratıcısı Uniroyal, geliştirdiği köpekbalığı derisi teknolojisi (Shark Skin Teknolojisi) sayesinde lastiklerin çapraz kanallarından suyun hızla tahliye edilmesini sağlıyor. Bu sayede suda kızaklama güvenliği, düşük yuvarlanma direnci ve iyileştirilmiş yol tutuşu ile hem güvenlik hem de sürüş konforu sunuyor. 

Sonbaharla birlikte yağmurların başlamasına paralel olarak yeni bir kampanyaya imza atan Uniroyal, 4 adet Uniroyal binek, 4x4, SUV ve van lastik alımlarında sürücülere Uniroyal şemsiye hediye ediyor. Kampanya 30 Kasım’a kadar Uniroyal marka yaz, dört mevsim ve kış lastiklerinde geçerli olacak.

Run-flat teknolojisi ile yolda bırakmayan lastikler

Bagajda yedek lastik ve kriko taşınmasını gerektirmeyen kendinden destekli (run-flat) Unirolay lastkleri, standart lastiklerin aksine, kendinden destekli ve güçlendirilmiş lastik yanağına sahip. Bu özelliği ile lastik delindiğinde ya da patladığında dâhi sürücüler saatte en fazla 80 km hızla 80 km yol gidebiliyor. Uniroyal lastik modelleri, 13-21 inç jant çapından 145- 295 mm genişliğe kadar uzanıyor. 

Uniroyal’in şemsiye hediyeli kampanyası hakkında detaylı bilgi almak ve en yakın satış noktasını öğrenmek için https://lastikleri.uniroyal-tyres.com/binek adresini ziyaret edebilirsiniz.

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