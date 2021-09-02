Uniroyal Lastikleri Continental ile yeniden Türkiye’de…

Yağmurlu havalarda ve ıslak yol koşullarında üstün performansı ve tasarımı ile öne çıkan Uniroyal Lastikleri, Continental Türkiye güvencesiyle yeniden Türkiye pazarına giriş yaptı.Yağmur lastiklerinin yaratıcısı Uniroyal, Köpekbalığı derisi teknolojisi (Shark Skin Teknoloji) sayesinde su akış türbülanslarını önemli ölçüde azaltarak hem güvenli hem de keyifli bir yolculuk vaat ediyor.

Köpekbalığından ilham alınarak tasarlandı

Uniroyal lastiklerinin 1969 yılında ilk yağmur lastiğini piyasaya sürmesinden bu yana yağmur uzmanı olarak ününe ün katmaya devam ettiğini söyleyen Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer, “Zengin inovasyon geçmişimize gururla bakıyoruz, bunlardan biri olan Shark Skin Teknolojisi (SST), özellikle ıslak zeminde güvenlik ve sürüş keyfini birleştirerek öne çıkıyor. Tasarım mühendislerimiz, biyometri yardımıyla köpekbalıklarının doğal su dağıtma yeteneklerini taklit ederek yağışlı havalarda olağanüstü performans gösteren lastikler yarattı“ dedi.

Suda kızaklama, lastiklerin önünde aracın ağırlığından daha hızlı su biriktiğinde meydana geliyor ve bu koşullarda lastik ve yol yüzeyi arasında ince bir su tabakası oluşuyor. Bu ince su tabakası ise lastiğin yolu kavramasını engelleyerek yol ile temasını kesiyor ve aracın yoldan çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Kavrama olmadan, araç sürücüsü fren yapamıyor ve direksiyonu çeviremiyor. Köpekbalığı derisi teknolojisi (Shark Skin Teknolojisi) ile çapraz kanallardan suyu hızla tahliye eden Uniroyal lastikleri; suda kızaklama güvenliği, düşük yuvarlanma direnci ve iyileştirilmiş yol tutuşu ile üstün güvenlik ve konfor sunuyor.

Uniroyal'in SSR (kendinden destekli run-flat) olarak da adlandırdığı run-flat lastiklerin yanağı güçlendirildiğinden delinme durumunda lastik yanağının jant ve yol arasında sıkışıp ezilmesinden kaynaklanan hava kaybı önleniyor. Sonuç olarak, lastik patladığında dâhi sürücüler saatte en fazla 80 km hızla 80 km yol gidebiliyor ve yedek lastik taşıma sorunu da ortadan kalkıyor.

İhtiyaca göre tasarlandı

Uniroyal lastik modelleri, 13-21 inç jant çapından 145- 295 mm genişliğe kadar uzanıyor. Yaz lastiklerinde ise binek, 4X4 ve hafif ticari araçlar için RainExpert 3, RainSport3, RainSport 5 ve RainMax 3 modelleri öne çıkıyor.

Uniroyal RainExpert 3, suda kızaklama, kısa fren mesafesi, düşük yuvarlama direnci ve sağladığı yakıt verimliliği ile ıslak yol şartlarında güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi yaşatıyor. RainSport 3 ise suda kızaklamanın yanı sıra virajda tutunma ve dönüşlerde tam kontrol sağlıyor. Kompakt, orta sınıf, üst sınıf ve SUV araçlar için spor lastik RainSport 5, kilometre performansı ile öne çıkıyor. VAN grubu için geliştirilen RainMax 3 de suda kızaklama, fren ve tutunma performansı, kilometre performansı ve yakıt verimliliği ile ideal çözüm sunuyor. Uniroyal dört mevsim AllSeasonExpert 2 de suda kızaklamaya karşı yüksek koruma ile ıslak koşullarda güvenli sürüş keyfi yaşatırken gelişmiş kuvvet aktarımı sayesinde kuru yollarda da hassas direksiyon tepkisi ve kontrollü yol tutuşu sağlıyor.

Uniroyal lastikleri sadece performans açısından değil, aynı zamanda tasarım açısından da ön plana çıkıyor. Uniroyal, detaylara gösterdiği özen nedeniyle Reddot tasarım ödülü ve iF Tasarım Ödülü 2014 gibi prestijli ödüllere de layık görülüyor.

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