Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı

Her yıl binlerce otomobil severin ve otomobil üreticisinin buluştuğu etkinlik, bu yıl ilk defa Münih kentinde yapılacak.

70 yıldan bu yana Frankfurt kentinde yapılan fuar, yeni bir konsept kapsamında kapılarını otomobil severlere açtı.

Sadece otomobil fuarı olarak değil bir trafik fuarı olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğin ismi de bu kapsamda IAA yerine IAA Mobility olarak değiştirildi.

Fuarda otomobil üreticilerinin yeni araçlarını tanıtmalarının dışında, iklim değişikliği, çipler ve robot taksiler gibi konular ele alınacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in açılışını yaptığı fuara otomobil markaları, bisiklet markaları, teknoloji ve tedarikçi endüstrisindeki bazı firmalar dahil olmak üzere 700 şirket katılıyor.

Yıllardır Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA) tarafından Almanya‘nın Frankfurt kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı, bu yıldan itibaren Münih kentinde iki yılda bir düzenlenmeye devam edecek.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde alınan önlemler dolayısı ile aşılanmış, Covid-19 geçirmiş veya PCR test sonucu negatif olan kişiler fuara girebilecek. Fuar 7-12 Eylül arası ziyaret edilebilecek.

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