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Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı

Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility), Almanya’nın Münih kentinde başladı. Pandemi dolayısıyla verilen iki yıl aranın ardından Avrupa'da düzenlenen ilk fiziki otomobil fuarı olan IAA Mobility'de 100'den fazla dünya lansmanı yapılacak.

Otovitrin 07.09.2021, 15:10 07.09.2021, 15:23
Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı

Her yıl binlerce otomobil severin ve otomobil üreticisinin buluştuğu etkinlik, bu yıl ilk defa Münih kentinde yapılacak. 

70 yıldan bu yana Frankfurt kentinde yapılan fuar, yeni bir konsept kapsamında kapılarını otomobil severlere açtı. 

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 2

Sadece otomobil fuarı olarak değil bir trafik fuarı olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğin ismi de bu kapsamda IAA yerine IAA Mobility olarak değiştirildi.

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 3

Fuarda otomobil üreticilerinin yeni araçlarını tanıtmalarının dışında, iklim değişikliği, çipler ve robot taksiler gibi konular ele alınacak.

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 4

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in açılışını yaptığı fuara otomobil markaları, bisiklet markaları, teknoloji ve tedarikçi endüstrisindeki bazı firmalar dahil olmak üzere 700 şirket katılıyor.

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 5

Yıllardır Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA) tarafından Almanya‘nın Frankfurt kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı, bu yıldan itibaren Münih kentinde iki yılda bir düzenlenmeye devam edecek.

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 6

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde alınan önlemler dolayısı ile aşılanmış, Covid-19 geçirmiş veya PCR test sonucu negatif olan kişiler fuara girebilecek. Fuar 7-12 Eylül arası ziyaret edilebilecek.

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 7

Volkswagen ID. LIFE

ARACIN TÜM DETAYLARI: GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALKZEMELER KULLANILDI

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 8

Volkswagen ID. LIFE

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 9

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 10

Mercedes-Maybach EQS SUV

ARACIN TÜM DETAYLARI

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 11

Mercedes-Maybach EQS SUV

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 12

Mercedes Concept EQG 

EFSANE KASA ELEKTRİKLENİYOR

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 13

BMW i Vision Circular concept

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 14

Smart Concept

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 15

Smart Concept

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 16

Smart Concept

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 17

Mercedes-Benz EQE

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 18

Mercedes-Benz EQE

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 19

Mercedes-Benz EQE 350

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 20

Renault Megane E-TECH

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 21

Renault Megane E-TECH

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 22

Ford Mustang Mach-E

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 23

MINI Vision Urbanaut concept

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 24

Hyundai Ioniq 6

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 25

Wey Coffee 01

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 26

City Transformer electric

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 27

City Transformer electric

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 28

Navya

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 29

Mercedes Concept EQT

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 30

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 31

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 32

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 33

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 34

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 35

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 36

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 37

Uluslararası Otomobil Fuarı Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı - 38

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