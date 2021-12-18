Ulu Motor’dan SKYWELL’e Dijital Tanıtım!

Toplantıda konuşma yapan SKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, “Biz yalnızca yeni bir elektrikli otomobilin tanıtımını gerçekleştirmiyoruz. Kullanıcılarımız ve markamız arasında bir bağ kurup mobilite ekosistemine de bir kültür oluşturuyoruz. SKYAPP uygulamamızla yerinde servis imkânı sunarken, Silikon Vadisi merkezli Bluedot firması ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile de bir sadakat programını devreye alıyoruz. Tüm bunların çevresinde SKYWELL Türkiye olarak ulusal bir teknoloji ve servisler ekosistemi oluşturuyoruz. Bunun yanı sıra sınırlı sayıda NFT olarak sunacağımız otomobilimizle Türkiye’de ilkleri de sunmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Lansman toplantısına görüntülü olarak katılan SKYWORTH Kurucusu Stephen Wong ise, “Kurulduğu günden bu yana televizyondan set-up box’a, cep telefonundan elektrikli otobüse kadar birçok farklı çalışmaya imza atan grubumuz, SKYWELL markası ile birlikte elektrikli otomobil pazarına da giriş yaptı. Bugün ise Ulubaşlar Grup ile kurduğumuz iş ortaklığı sayesinde iddialı ve güçlü bir şekilde Türkiye pazarına açılıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Otomotiv, bilişim, inşaat, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren ve bu yıl 50. kuruluş yılını kutlayan Ulubaşlar Grubu’nun otomotiv şirketi Ulu Motor, distribütörü olduğu elektrikli araç markası SKYWELL’in dijital tanıtımını gerçekleştirdi. Kısa sürede 100 adetten fazla ön sipariş alan modelin online olarak yapılan tanıtım toplantısında aracın premium tasarım özellikleri ve üstün teknik verilerinin yanı sıra, Ulu Motor ve SKYWELL’in kurduğu mobilite ekosisteminin detayları gün yüzüne çıkartıldı. Marka, Türkiye’de Ulu Motor ortaklığı ile daha önce hiç sunulmamış, sınırlı sayıda NFT model, SKYAPP uygulaması, yerinde servis imkânı, sadakat programı ve SKYHOUSE showroomları gibi birçok yeniliği de tüketici ile buluşturuyor.

“Mobilite ekosistemi kuruyoruz”

Bugüne kadar otomotiv sektöründe birçok seçkin markanın temsilciliğini üstlenen Ulu Motor’un SKYWELL markası ile Türkiye’de bambaşka bir ekosistemi oluşturmayı amaçladığını vurgulayan SKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, “Yeni markamız ile yalnızca bir otomobili tanıtmanın çok ötesine geçiyoruz. Mobilite çözümlerimiz, distribütörlük ve teknoloji ortaklığımız konusunda olduğu kadar, satış sonrasında verdiğimiz kusursuz, kendine özgü yeniliklerimizle Türkiye pazarına farklı bir hizmet anlayışı getiriyoruz. Bu sayede geleceğin teknolojilerine sahip bir elektrikli araç satmanın çok ötesine geçerek, biz bir mobilite ekosistemi kuruyoruz” şeklinde konuştu.

Kullanıcı deneyimi konusunda yeni bir kültür: “SKYAPP”

Online lansmanda vurgusu yapılan öne çıkan konulardan en önemlisi markanın Türkiye’de satış sonrası hizmet kalitesini bambaşka bir boyuta taşıdığı mobil uygulaması oldu. SKYAPP adlı uygulama sayesinde yepyeni bir kullanıcı deneyimi oluştuğunu vurgulayan Mahmut Ulubaş, “Kullanıcılarımıza onarım, bakım veya servis ihtiyacı duyduğunda bu uygulama sayesinde bir servis istasyonuna gitmek zorunda kalmadan çözüm sunabileceğiz. SKYAPP üzerinden, en yakın yetkili servisi kendi bulunduğu yere çağırabilir, konum paylaşabilir, aracın bulunduğu yerde bakım, onarım ve hatta şarj hizmetini dahi gerçekleştirebilir. Bu sayede kullanıcılarımızı SKYWELL ailesinin bir parçası haline getireceğiz. Hizmette sınırımız gökyüzü” dedi.

Bayi değil ‘SKYHOUSE’

Yalnızca otomobile dair hizmetlerin değil, bayilik ve showroom anlayışının da bambaşka olacağının vurgusunu yapan Mahmut Ulubaş, “Avrupa’daki ilk SKYHOUSE showroomlarını Türkiye’de faaliyete geçiriyoruz. SKYHOUSE mağazalarındaki hedefimiz SKYWELL kullanıcıları için bir oturma odası oluşturmak. SKYHOUSE mağazalarında ailenizle birlikte veya arkadaşlarınızla kahve içebilir, vakit geçirebilir veya toplantı yapabilirsiniz. Ankara ve İstanbul şehirlerinde SKYHOUSE mağazalarımız faaliyete geçiyor. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise bunlara 20 farklı nokta eklenecek. 2022 yılı içerisinde 10 bin metrekarelik alanda faaliyete geçecek olan AR-GE ve Deneyim merkezimiz SKYWELL kullanıcılarına kusursuz bir deneyim sunacak” dedi.

“Güçlü iş ortaklığıyla büyüyeceğiz”

Türkiye’de Ulu Motor’un SKYWELL’i yalnızca distribütörlüğüyle değil, yaptıkları teknoloji ortaklığıyla da ileriye taşıyacağını vurgulayan SKYWORTH Kurucusu Stephen Wong, “Türkiye’de SKYWELL ET-5’in doğuşuna tanıklık ettiğiniz için teşekkür ederim. bundan 33 yıl önce, 1988 yılında Çin’in Shenzen Bölgesi’nde kurulduğumuz günden bu yana birçok farklı çalışmaya imza atan grubumuz, SKYWELL markası ile birlikte elektrikli otomobil pazarına girdi. Bugün ise Ulubaşlar Grup ile kurduğumuz iş ortaklığı sayesinde iddialı ve güçlü bir şekilde Türkiye pazarına açılıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Bluedot SKYWELL ortaklığıyla bir ilk daha

Türkiye pazarına girişinden bu yana Türkiye’de elektrikli otomobilde en uzun garanti süresi olan 8 yıl, NFT ile sınırlı sayıda aracını dijital sanat eserine dönüştürmesi gibi birçok ilki beraberinde getiren SKYWELL markası bir kez daha ilke imza atıyor. Silikon Vadisi merkezli teknoloji firması Bluedot ile gerçekleştirdiği anlaşma doğrultusunda SKYWELL kullanıcılarına sadakat ve ödül programı sağlanacak. Dünyada ilk kez elektrikli otomobil kullanıcılarına sadakat ve ödül programı sağlayan teknoloji şirketi olan Bludot’un CEO'su Ferhat Babacan, “SKYWELL ile yaptığımız bu partnerlik ile kullanıcılar elektrikli otomobillerini aldıkları ilk günden itibaren Bluedot mobil uygulaması sayesinde kendisine en yakın açık şarj istasyonunu görebilecek. Şarj ederken istasyonuna yakın işletmelerden yaptığı alışveriş ve şarj işlemlerinden ödül kazanabilecek ve araç yıkama, yol yardım gibi servislere de sahip olacak. SKYWELL ile araç satın aldıktan sonraki bütün süreci bir ekosisteme dönüştürerek, bunu bir kültür haline getirmek için güçlerimizi birleştirdik. Kullanıcılar bu deneyimi keşfederken, her aşamasında teknolojiyi yakından tanıyabilecek" dedi.

SKYWELL ET-5 kusursuz güzellik, benzersiz özellikler

SKYWELL’in yüzde yüz elektrikli modeli ET5, güçlü tasarımı, performanslı batarya teknolojisi, 520 km’ye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş ve akıllı özellikleriyle Avrupa ve Türkiye elektrikli otomobil pazarının önemli bir oyuncusu olmayı hedefliyor. ET5, aynı zamanda boyutlarıyla geniş bir iç hacim de sunuyor. ET5; 4698 mm uzunluğu, 1908 mm genişliği, 1696 mm yüksekliği ve 2.800 mm’lik aks mesafesi ile sınıfında öne çıkarak ferah bir yaşama alanı sunuyor. 467 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1141 litreye kadar çıkartılabiliyor. SKYWELL ET5, sunduğu 150 kW güç ile 0’dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşabiliyor. Sahip olduğu teknolojiyle geleceğin mobilitesini bugünden şekillendiren ET5, 3 farklı donanım seviyesiyle 807 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.