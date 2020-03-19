Üç dev firma üretimi durdurdu: Otomotiv sektörünün koronavirüsle imtihanı

Şeref Özata koronavirüsün otomobil sektörüne etkilerini kaleme aldı.
"Bütün dünyada bumerang etkisi yapan koronavirüs, otomobil sektörünü vurdu. Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden olan Mercedes, BMW, Volkswagen gibi dev firmalar üretimi durdurup tüm çalışanlarını süresiz eve gönderdi.
Çin'de başlayıp önce elektronik, sonra Çin otomobil endüstrisinde fabrikaları kapatan, Dünya tekstil sektöründe büyük tahribat veren, dev firmaları çaresiz hale getiren salgın hastalık dolayısıyla önce bazı ülkeler üretim açısından bunu fırsat olarak algıladı." diyerek yazısına başlayan Özata, koronavirüs sebebiyle sıfır araç teslimatını geciktiren 3 Alman firmanın faaliyetlerini yakından inceledi.
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