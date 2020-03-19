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Üç dev firma üretimi durdurdu: Otomotiv sektörünün koronavirüsle imtihanı

Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz üretimlerini durdurarak fabrikalarını kapattı. Covid-19 (yaygın bilinen ismiyle koronavirüs) salgınının önünü kesmek için alınan bu önlemler otomotiv sektörünü durma noktasına getirdi. Binlerce müşteri parasını verip sipariş ettiği sıfır aracı uzun süre daha teslim alamayacak. Peki sıfır araç siparişi verenler daha ne kadar bekleyecek? Şeref Özata otomobil sektörünün koronavirüsle imtihanını yazdı.

Üç dev firma üretimi durdurdu: Otomotiv sektörünün koronavirüsle imtihanı

Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz üretimlerini durdurarak fabrikalarını kapattı. Covid-19 (yaygın bilinen ismiyle koronavirüs) salgınının önünü kesmek için alınan bu önlemler otomotiv sektörünü durma noktasına getirdi. Binlerce müşteri parasını verip sipariş ettiği sıfır aracı uzun süre daha teslim alamayacak. Peki sıfır araç siparişi verenler daha ne kadar bekleyecek? Şeref Özata otomobil sektörünün koronavirüsle imtihanını yazdı.

19 Mart 2020 Perşembe 22:47
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Üç dev firma üretimi durdurdu: Otomotiv sektörünün koronavirüsle imtihanı

Şeref Özata koronavirüsün otomobil sektörüne etkilerini kaleme aldı. 

"Bütün dünyada bumerang etkisi yapan koronavirüs,  otomobil sektörünü vurdu. Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden olan Mercedes, BMW, Volkswagen gibi dev firmalar üretimi durdurup tüm çalışanlarını süresiz eve gönderdi.

Çin'de başlayıp önce elektronik, sonra Çin otomobil endüstrisinde fabrikaları kapatan, Dünya tekstil sektöründe büyük  tahribat veren, dev firmaları çaresiz hale getiren  salgın hastalık dolayısıyla önce bazı ülkeler üretim açısından bunu fırsat olarak algıladı."  diyerek yazısına başlayan Özata, koronavirüs sebebiyle sıfır araç teslimatını geciktiren 3 Alman firmanın faaliyetlerini yakından inceledi. 

Yazının devamı burada: Şeref Özata'nın makalesi için tıklayınız...

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