Üç dev firma üretimi durdurdu: Otomotiv sektörünün koronavirüsle imtihanı

Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz üretimlerini durdurarak fabrikalarını kapattı. Covid-19 (yaygın bilinen ismiyle koronavirüs) salgınının önünü kesmek için alınan bu önlemler otomotiv sektörünü durma noktasına getirdi. Binlerce müşteri parasını verip sipariş ettiği sıfır aracı uzun süre daha teslim alamayacak. Peki sıfır araç siparişi verenler daha ne kadar bekleyecek? Şeref Özata otomobil sektörünün koronavirüsle imtihanını yazdı.