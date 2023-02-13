Turpak'tan Kahramanmaraş Depremi hakkında açıklama

Turpak olarak afet bölgesinde yer alan akaryakıt istasyonlarının ikmal süreçlerinin sekteye uğramaması, işleyişlerinin aralıksız bir şekilde devam etmesi için İstanbul genel merkezimizden 1 adet büyük ve 2 adet karavan olmak üzere 3 mobil ekibimiz bölgeye sevk edilmiştir. Akaryakıt istasyonlarındaki işleyiş hayati önem taşıdığından hızla aksiyon alınmaya başlanmıştır.