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MSB: "Mehmetçiğin deprem bölgesinin pek çok noktasında çadır kurma çalışmaları hummalı şekilde sürüyor"
Turpak'tan Kahramanmaraş Depremi hakkında açıklama
Kahramanmaraş ve çevre illerimizde meydana gelen depremlerden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Otovitrin 13.02.2023, 12:22
Turpak olarak afet bölgesinde yer alan akaryakıt istasyonlarının ikmal süreçlerinin sekteye uğramaması, işleyişlerinin aralıksız bir şekilde devam etmesi için İstanbul genel merkezimizden 1 adet büyük ve 2 adet karavan olmak üzere 3 mobil ekibimiz bölgeye sevk edilmiştir. Akaryakıt istasyonlarındaki işleyiş hayati önem taşıdığından hızla aksiyon alınmaya başlanmıştır.