Turpak'tan Akaryakıt Sektörüne AdBlue Yeniliği!

Dizel motorlu araçların oluşturduğu zararlı egzoz gazlarını azaltmak için kullanılan AdBlue, yüzde 32 üre ve yüzde 67,5 saflaştırılmış sudan oluşan bir sıvı olarak yeni nesil birçok otomobilde ve ticari araçta kullanılıyor. Doğayla uyumlu bu su çözeltisi, SCR teknolojisine sahip dizel motorlu araçlardan çevreye salınan zararlı Nox emisyonlarının, Euro IV v sonrası emisyon standartlarında belirtilen seviyelere indirgenmesi için hayatı önem taşıyor. Son dönemde maliyetleri artan AdBlue ürünü, özellikle ticari amaçla kullanılan araçlarda takip ve analiz gerektiren bir gider kalemi haline gelirken, Turpak bu ihtiyaçlara yönelik olarak, akaryakıt gibi AdBlue ürününün otomasyon üzerinden takip edilebilmesine olanak veren AdBlue Otomasyon Sistemi'ni kullanıma sundu. Hem ticari hem de binek şirket araçları için, artan maliyetler karşısında satışı yapılan akaryakıt istasyonlarında ve özmal filo araçlarına ikmal yapan şirketlerde AdBlue takibinin de önem kazandığına dikkat çeken Turpak Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol " Yeni sistemimiz sayesinde tıpkı akaryakıt gibi AdBlue'nun anlık takip edilmesi ve raporlama hizmetlerine erişilebilmesi sektör tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayrıca dökme yakıt takibinde otomasyon sistemlerimizi kullanan 120 farklı filo şirketinde de AdBlue takibi, mevcut otomasyon sistemlerine dahil edilerek takip edilebilir hale getirildi." açıklamasını yaptı.