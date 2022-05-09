Turpak EPDK Düzenlemelerine Hazır!
Türkiye akaryakıt sektörünü, 1999 yılında taşıt tanıma vasıtası ile otomasyonla tanıştıran Turpak, EPDK'nın kısa süre önce hayata geçirdiği yeni düzenlemeler kapsamında hazırlıklarını tamamladı. Kısa bir süre önce yetkilendirilmiş otomasyon şirketi unvanını kazanan Turpak, EPDK'nin 29.07.2021 tarihli ve 10338 sayılı kurur kararı doğrultusunda, sahada uygulanan kamera, mühür ve erken uyarı sistemi eğitimlerini tamamladı. Konuya dair açıklama yapan Turpak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Görkem Çelikkılıç, "Online teknik destek merkezinde görev alan 47 kişilik uzman ekibimiz eğitimlerini başarıyla tamamladı. Güvenilirlik ve yüksek hizmet kalitesi prensiplerimizi korumak adına çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.
1999 yılından bu yana “Taşıt Tanıma Sistemi” vasıtasıyla akaryakıt sektörünü otomasyon teknolojisiyle tanıştıran Turpak, eğitim süreçlerine ağırlık vermeye devam ediyor. Yetkilendirilmiş otomasyon şirketi Turpak, geçtiğimiz günlerde EPDK'nın kurul kararları kapsamında sahada uygulanan kamera görüntüleme sistemleri, mühürleme ve erken uyarı sistemleri eğitimleri gerçekleştirdi. Eğitime katılan 47 kişilik online teknik destek merkezi ekibi, eğitimleri başarıyla tamamladı.
Turpak Pumpomat M SECURE+ sahalarda
Eğitim süreçlerinin yanı sıra dijital süreçlere ve teknolojik altyapı yatırımlarına da devam eden Turpak, yine EPDK'nın kurl kararları doğrultusunda geliştirdiği yüksek güvenlik protokollerine sahip Pumpomat M Secure+ versiyonunu da 3 bin 500 istasyonda devreye aldı. Turpak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Görkem Çelikkılıç, "Yenilikçi Pumpomat M Secure+ yazılımımız ile detaylı kullanıcı rol yönetimi, yüksek veritabanı güvenliği, şifreli haberleşme, erken uyarı alarm sistemi gibi birçok güvenlik odaklı özelliği aktif hale getirdik. Güvenilirlik ve yüksek hizmet kalitesi prensiplerimizi korumak adına çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." açıklamasında bulundu.