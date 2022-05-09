Turpak EPDK Düzenlemelerine Hazır!

1999 yılından bu yana “Taşıt Tanıma Sistemi” vasıtasıyla akaryakıt sektörünü otomasyon teknolojisiyle tanıştıran Turpak, eğitim süreçlerine ağırlık vermeye devam ediyor. Yetkilendirilmiş otomasyon şirketi Turpak, geçtiğimiz günlerde EPDK'nın kurul kararları kapsamında sahada uygulanan kamera görüntüleme sistemleri, mühürleme ve erken uyarı sistemleri eğitimleri gerçekleştirdi. Eğitime katılan 47 kişilik online teknik destek merkezi ekibi, eğitimleri başarıyla tamamladı.

Turpak Pumpomat M SECURE+ sahalarda

Eğitim süreçlerinin yanı sıra dijital süreçlere ve teknolojik altyapı yatırımlarına da devam eden Turpak, yine EPDK'nın kurl kararları doğrultusunda geliştirdiği yüksek güvenlik protokollerine sahip Pumpomat M Secure+ versiyonunu da 3 bin 500 istasyonda devreye aldı. Turpak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Görkem Çelikkılıç, "Yenilikçi Pumpomat M Secure+ yazılımımız ile detaylı kullanıcı rol yönetimi, yüksek veritabanı güvenliği, şifreli haberleşme, erken uyarı alarm sistemi gibi birçok güvenlik odaklı özelliği aktif hale getirdik. Güvenilirlik ve yüksek hizmet kalitesi prensiplerimizi korumak adına çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." açıklamasında bulundu.