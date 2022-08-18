TürkTraktör’ün Premium Markası CASE Construction, 180. Yıl Dönümünü Kutluyor

Kurulduğu 1842 yılından bu yana sektöründeki değişikliklere öncülük eden, dünya çapındaki inşaat işletmelerinin güvenini kazanan teknolojilere sahip CASE, 180. yaşını kutluyor. Sürdürülebilirliği temel alarak stratejilerini belirleyen, sahip olduğu “Şehirleri dönüştürür, geleceğe hazırlar” amacıyla CASE, dört temel önceliğe odaklanıyor. Bu öncelikler; tüm operasyon ve ürünlerde karbon ayak izini azaltmak, işyerinde iş güvenliğinden taviz vermemek, döngüsel ürün tasarımı yaklaşımını benimsemek ve yerel toplumların ihtiyaçlarına karşılık vermek olarak öne çıkıyor. Geliştirdiği ürünlerle müşterilerinin karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olan CASE, sürdürülebilir inşaat alanındaki atılımlarıyla da fark yaratıyor. CASE markası, Türkiye’de ise TürkTraktör çatısı altında iş makineleri alanında sektörde değer yaratmaya devam ediyor.

CASE’in 180 Yılı Devirmesi Önemli Bir Eşik

CNH Industrial ile ortaklığını sürdüren TürkTraktör, CASE marka iş makinelerinin Türkiye distribütörlüğünü 2013 yılında üstlenerek iş makinesi sektöründe de yerini aldı. Şirket, 2020 yılında ise bu alanda yeni bir adım atarak CASE markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini Ankara’daki fabrikasında üretmeye başladı. Bu doğrultuda CASE markasının 180. kuruluş yıl dönümünün önemine vurgu yapan TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin, “İnşaat şantiyelerindeki zorluklara pratik çözümler geliştirmek adına yaratıcı ve girişimci bir ruhla temelleri atılan, kökeni 1842 yılına kadar uzanan markamız CASE’in yolculuğunda 180 yılı devirmesi çok önemli bir eşik. CASE, 180 yıldır endüstriyi değiştiren ve dünya çapındaki inşaat işletmelerinin güvenini kazanan teknolojilerle birçok yeniliğe öncülük ediyor. 1957 yılında ilk kazıcı yükleyiciyi tanıtan CASE, elli yılı aşkın süredir de mini yükleyici ve lastik tekerlekli yükleyici üretimiyle elde ettiği sayısız ödülle bu alandaki uzmanlığını ve kendini yenileme kabiliyetini kanıtlıyor. Ülkemizde güvenin simgesi olan Koç Holding ile dünyanın en büyük tarımsal ekipman ve iş makineleri üreticilerinden biri olan CNH Industrial’ın sağlam temellere dayanan birlikteliği de önümüzdeki yıllarda CASE markası için büyük önem taşıyor. TürkTraktör olarak iş makineleri alanında “şehirleri dönüştürür, geleceğe hazırlar” amacıyla en iyiyi gerçekleştirmeyi hedefledik. Yerli üretime geçişimizin ikinci yılında kazıcı yükleyici satış performansımızı da ikiye katladık. 2022 itibariyle genel olarak da talep ve satışlarda artan yükselen bir ilgi olduğunu gözlemliyoruz. CASE markasının iş makineleri alanında 180 yıla ulaşan deneyimini TürkTraktör’ün gücü ile birleştirerek müşterilerimize sunacağımız ürün ve etkin hizmetlerimiz ile Türkiye iş makineleri pazarında büyümemize odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.

TürkTraktör, iş makineleri özelinde halihazırda Türkiye’de yaklaşık 35 noktada satış, 125’in üzerinde lokasyonunda satış sonrası hizmeti sağlıyor. Yüksek performansı; düşük yakıt tüketimiyle sunup, düşük kullanım maliyetiyle müşterilerinin iş verimliliğini arttırmayı hedefleyen TürkTraktör bir yandan da müşterilerine hem uzaktan hem de yerinde teknik destek veriyor.