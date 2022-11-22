TürkTraktör’ün Podcast Serisi “Geleceğe Hazırlar” İlk Bölümüyle Yayın Hayatına Başladı

Türk otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu ve tarım mekanizasyonunun lider markası TürkTraktör, podcast dünyasında da tarımı ve şehirleri dönüştürüp geleceğe hazırlama amacını sürdürüyor. Deneyimli gazeteci Aslı Şafak’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Geleceğe Hazırlar” podcast serisi ilk bölümüyle platformlarda yerini aldı.

“Geleceğe Hazırlar” podcast serisinin “Tarımın ve Şehirlerin Dönüşüm Hikayesi” başlıklı ilk bölümünün konuğu TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner oldu. TürkTraktör’ün Sakarya Erenler’deki fabrikasında gerçekleştirilen yayında 68 yıllık birikimiyle TürkTraktör’ün tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlama amacı, teknolojinin çiftçilerin hayatını nasıl değiştirdiği, verimli tarım uygulamaları, gıdaya erişim ve iklim değişikliği gibi konular ele alındı.

Her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla tarım teknolojisinden çevik dönüşüme, toprağın ekonomisinden ilham veren girişim hikayelerine, verimli tarım uygulamalarından sürdürülebilir şehirlere kadar ilgi çekici ve ufuk açan birçok konuyu dinleyicilerle buluşturacak olan “Geleceğe Hazırlar” podcast serisine Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ve YouTube platformlarından erişilebiliyor.