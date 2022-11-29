TürkTraktör’den Cacimler İnşaat’a 35‘inci İş Makinesi Teslimatı

TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Direktörü Boğaç Ertekin, Cacimler İnşaat’a 2019 yılından bu yana 35’inci iş makinesi teslimatının yapıldığına dikkat çekti. Sektörün her ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte yerli ve ithal ürünlerden oluşan geniş bir ürün gamına sahip olduklarını belirten Ertekin, “Ağır iş makineleri ve ağır inşaat sektöründe önde gelen ve uzun yıllardır bilinen bir firma olan filo müşterimiz Cacimler İnşaat’a gerçekleştirmiş olduğumuz teslimatımız ile CASE İş Makineleri’nin 180. yılını gururla kutlamaya devam ediyoruz. CASE İş Makineleri olarak; bu yıl içerisindeki hedefimiz satış ile satış sonrası gücümüzü ve bu yöndeki performansımızı artırmak ayrıca ağır inşaat sektöründeki ekskavatör ve yükleyicilerimizle etkinliğimizi devam ettirmekti. Müşterilerimize kısa zamanda etkin çözümler sunmak başlıca hedeflerimiz arasında yer almakta. Bugün Cacimler İnşaat’a gerçekleştirdiğimiz teslimatımız ile bu hedeflerimize bir adım daha yaklaştık” dedi.

CASE İş Makinelerinin yüksek performansı tasarruflu yakıt tüketimiyle birlikte sunduğunu ve düşük kullanım maliyetleriyle işletmelerin verimliliğini yükselttiğini belirten Ertekin konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “TürkTraktör olarak 2020 yılı sonunda, iş dünyasında ve sektörde yaşanan değişimlere etkili cevap verebilmek ve geleceğe etkin şekilde hazırlanmak için başladığımız Çevik Dönüşüm yolculuğumuzda müşterilerimizi tamamen işimizin merkezi haline getirdik. Bu çerçevede müşterilerimizin her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olacak şekilde organize olduk. İşletmelere hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlayan satış sonrası faaliyetlerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz.”

CX500C ve CX370C Hidrolik Ekskavatörler

50 ton sınıfında yer alan CX500C ve 40 ton sınıfında yer alan CX370C model paletli ekskavatörler, CASE Akıllı Hidrolik Sistemi sayesinde yüksek performansı, hassas kontrolü ve maksimum yakıt tasarrufunu bir arada sunuyor.

CASE’in üst düzey üretim kalitesi; sağlam tasarım, artan dayanıklılık ve düşük maliyetiyle öne çıkıyor. 5 farklı Enerji Tasarruf Kontrolü, bir önceki seriye göre daha fazla yakıt tasarrufu sunuyor. Güvenli ve ergonomik operatör kabin, tamamen ayarlanabilir koltuk, joystick grubu ve LCD ekran, CX370C ve CX500C’nin öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

Benzersiz pompa tork kontrol sistemi, yenilikçi yakıt tasarrufu fonksiyonları ile gelişmiş enerji yönetimi özelliklerinin yanı sıra CX370C ve CX500C model paletli ekskavatörlerde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak 3 farklı güç modu bulunuyor.