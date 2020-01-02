TürkTraktör’de yeni atama

İş hayatına 1996 yılında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’de başlayan Onur Vural, 2009 yılına dek Ford Otosan Eskişehir Fabrikasında Ürün ve Proses Geliştirme Ekip Lideri, Kalite Müdürü, Ford Üretim Sistemi Müdürü görevlerinde bulundu.

2009 – 2014 yılları arasında Kocaeli lokasyonunda sırasıyla Ürün Geliştirme ve Gölcük ve Yeniköy Fabrikaları Kalite Müdürü olarak görev yaptı.

Onur Vural TürkTraktör ailesine 2014 yılında Erenler Fabrikasının kuruluşu aşamasında katıldı. Fabrika kurulumu çalışmalarında yer alan Vural, 2014-2016 yılları arasında Fabrika Müdürü olarak görev yaptı.

2017 yılında Fabrika Direktörlüğü görevine atanan Onur Vural, bu görevini, fabrikanın teknik ve yönetsel alanlarda değerlendirildiği WCM (World Class Manufacturing-Dünya Klasında Üretim) çalışmalarında rekor sürede Gümüş Seviye’ye ulaştığı 2019 yılı sonuna kadar sürdürdü.

Ocak 2020 itibarıyla çalışmalarına, TürkTraktör Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecek olan Onur Vural yeni görevini, 35 yıllık iş tecrübesinin ardından 2019 sonu itibarıyla emekliye ayrılan Sedat Tezerişener’den devraldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Vural, yeni atamasıyla birlikte TürkTraktör’ün tüm satınalma süreçlerinin yönetilmesinden ve geliştirme çalışmalarından sorumlu oldu.