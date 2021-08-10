TÜRKTRAKTÖR YILIN İLK YARISINDA ÜRETİM VE İHRACAT REKORU KIRDI

Yılın ilk yarısında cirosu üretimindeki artışa bağlı olarak 5 milyar 576milyon TL’ye yükselen TürkTraktör’ün faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 14,1 ve yüzde 15,5 oldu. Tüm bu sonuçlarla birlikte TürkTraktör, yılın ilk yarısını 608 milyon TL net kârla tamamladı.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, belirsizliklerin devam ettiği 2021 yılının ilk yarısında üretim ve ihracatta yakalanan performansın temelinde, düşük maliyetli yüksek kalitede üretim yapmayı sürdürmelerini sağlayan Ar-Ge çalışmalarının yattığını söyledi. Verimlilik artışının Ar-Ge merkezleri sayesinde mümkün olduğunu belirten Özüner, sektörde 2 Ar-Ge merkeziyle faaliyet gösteren tek şirket olduklarının altını çizdi. Pandeminin tarımda verimliliğin ve sürdürülebilirliğin öneminin anlaşılmasında hızlandırıcı bir etki yaptığını da vurgulayan Özüner, şu değerlendirmede bulundu: “TürkTraktör’ü 14 yıldır kesintisiz pazar lideri konumuna taşıyan 3 önemli etkenden bahsedebiliriz. Bunlardan ilki, güçlü ve özgün Ar-Ge yeteneğimiz. Ar-Ge ve fabrika yenileme yatırımlarımız için her yıl ortalama 250-300 milyon TL fon ayırıyoruz. Diğer bir konu tarımda ihtiyaç duyulan her alanda geniş ürün yelpazesini yüksek miktarda üretebilen çok esnek bir üretim kabiliyetine sahip olmamız. Üçüncüsü ise sahip olduğumuz satış ve satış sonrası yaygın ve güvenli hizmet ağımız. Türkiye genelinde yaklaşık 500 servis ve 150 yedek parça bayimizle her noktada çiftçimizin yanındayız.”

Yerli Üretim İş Makinelerinde Satışlar 4 Kat Arttı

TürkTraktör olarak 2013’te adım attıkları iş makineleri sektöründe de önemli bir boşluğu doldurduklarını belirten Özüner, “2020 yılında üretmeye başladığımız yerli iş makinelerinin traktör dışı gelirlerimize pozitif katkısı, ivmelenerek artmaya devam ediyor. New Holland ve Case markalı kazıcı yükleyici ürün gamını Ankara’daki fabrikamızda geçen sene üretmeye başlamıştık. Kısa sürede pazar payımızı artırdık. Yılın ilk yarısında 269 adet iş makinesi satışı gerçekleştirdik. Yılın geri kalanında da sektördeki bilinirliğimizi artırmayı ve pazar payımızı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

TürkTraktör, Türk tarımının geleceği adına bir manifesto oluşturdu

Modern tarıma yön veren şirket olma vizyonuyla sürdürülebilir tarımsal üretimde çiftçilerin her zaman yanında ve destek olmayı hedefleyen TürkTraktör, bu amacını bir manifesto aracılığıyla ilan etti. Beş maddeden oluşan TürkTraktör Manifestosu’na göre, şirket tarımda teknoloji kullanımının demokratikleşmesi için yaptığı çalışmaları hızlandıracak, çevre ve iklim değişikliği ile ilgili Türk çiftçisinin algısını güçlendirmek için projeler yürütecek, üretimde verimlilik artışı sağlayacak tarım ekipmanlarının geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına devam edecek, doğanın ve Türk tarımının korunmasına adına aldığı sorumluluğunu artıracak ve son olarak toplumda sürdürülebilirlik konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştirecek.