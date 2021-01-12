TÜRKTRAKTÖR YERLİ İŞ MAKİNESİ ÜRETİMİNDE 1 YILI GERİDE BIRAKTI

TürkTraktör, paletli ekskavatör, lastikli yükleyici, kazıcı yükleyici, mini yükleyici ve mini ekskavatör gibi tüm saha çalışmalarında her türlü ihtiyaca çözüm sunan Case ve New Holland marka iş makineleri ile sektörde başarılı çalışmaları sürdürüyor. TürkTraktör; 2020 yılının hemen başında önemli bir yatırıma imza atarak kazıcı yükleyicileri Dünya Standardında Üretim (WCM) prensipleriyle üreterek kullanıcılara ‘yerli üretim’ olarak sunmaya başladı.

TürkTraktör’ün bu yatırımla iş makinelerindeki iddiasını bir üst seviyeye taşıdığını ifade eden TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin, “Ülkelerde gelişim seviyesinin önemli göstergelerinden biri olan iş ve inşaat makineleri sektöründe, tüketiciyi yerli malı ile buluşturmaktan, Türk sanayiine ve ekonomisine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” diye belirtti.

“Yerli üretimle beraber işlerimize büyük bir ivme kazandırdık”

TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin, “TürkTraktör’ün Türk sanayiindeki öncü kimliğinin globaldeki partnerimizin marka bilinirliğiyle birleşmesi, bizi iş makineleri alanında da güçlü bir yerli üretici yapıyor. Yerli üretim sektöre adım attığımız ilk günden itibaren odağımızdaydı ve bu yatırımı hayata geçirmemizle beraber çalışmalarımıza büyük bir ivme kazandırdık. 2020 yılı içerisinde yerli kazıcı yükleyicilerimizi, bu makinelerin en yaygın kullanım alanları olan inşaat ve hafriyat firmalarının yanı sıra, maden, tarım, çevre düzenleme, liman işletmeciliği gibi farklı birçok sektörden müşterimizle de buluşturduk. Kamu ihtiyaçları çerçevesinde oluşan taleplere de daha etkin şekilde yanıt vermek üzere kendimizi yapılandırdık ve Devlet Malzeme Ofisi’nin kamu kuruluşlarına sunduğu listelerde New Holland markalı yerli kazıcı yükleyicilerimizle yer almaya başladık.” diye açıkladı.

Sektördeki hareketliliğin devamı bekleniyor

Boğaç Ertekin, Türkiye’de altyapı, enerji, ulaştırma, madencilik ve tarım gibi birçok faaliyet alanında yatırımların yaşanan pandemi sürecine rağmen devam ettiğine dikkat çekti ve önümüzdeki yıl için de kısa bir değerlendirme yaptı: “2020’de yaşanan pandemi sürecine rağmen Türkiye iş makineleri pazarındaki talebin bir önceki yıla kıyasla arttığını gözlemledik. Kazıcı yükleyiciler başta olmak üzere, iş makinelerinin yaygın şekilde kullanıldığı sektörlere yönelik yatırımların 2021’de de devam edeceğini öngörüyoruz. Covid-19 önlemleri çerçevesinde yıl boyunca satış ve satış sonrası süreçlerimizi aksatmadan devam ettirdik ve 2020 hedeflerimizle paralel bir yıl geçirdik. Case ve New Holland markalarımızla pazara çok geniş bir ürün gamı sunuyoruz. Hem yerli hem de ithal ürünlerimiz için, gerek satış ve servis hizmetleri, gerekse yedek parça tedariki kapsamında ülkemizin her yerinde müşterilerimize aynı yüksek kalitede hizmet sağlayacak yaygın bir teşkilata sahibiz.”

Boğaç Ertekin açıklamalarını şöyle tamamladı: “TürkTraktör olarak kendi içimizde oluşturduğumuz inovasyon ve girişimcilik birimimiz sayesinde, yeni ürün teknolojileri ve farklı iş modelleri üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2021 yılı içerisinde de satış sonrası konsantrasyonumuzu aynı yönde devam ettirerek, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle müşterilerimizin taleplerine en hızlı ve etkin şekilde cevap verme gayretimizi sürdüreceğiz.”