TürkTraktör Yeni Modelleriyle Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda

Türkiye'nin 7 iklim coğrafyasına hitap eden tek fuarı BurTarım’ın 2 senenin ardından yeniden düzenleniyor olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, yeni ürünleri yıl boyunca sosyal medya üzerinden yakından takip eden çiftçilerle bir araya gelecekleri için çok heyecanlı olduklarını söyledi. New Holland ve CASE IH’in en yeni ve güçlü modellerini Bursa’da sergileyeceklerini belirten Özüner, Avrupa Birliği Uygunluk standartları olarak anılan TMR geçişine hazır modelleri ile Faz 3B gibi yeni ve çevreci motorlu modellerini de ilk kez görücüye çıkaracaklarını söyledi.

En Yeni Modeller Sergilenecek

TürkTraktör’ün çatısı altında üretimi gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en çok tercih edilen traktör markası olan New Holland, Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda tüm ürün gamının yanında bahçe segmentindeki en yeni oyuncusu T3B ve T3F serilerini, Yerli Dev TR6S’nin 4 ve 6 silindirli motorlu modelleri ile ağır işlerin güçlü devi T7 HD’yi sergileyecek.

TürkTraktör’ün bir diğer markası olan Case IH ise en yeni ve en güncel modellerine ek olarak Common Rail Yakıt sistemli motora sahip olan JXE Faz 3B, markanın bahçe serisi traktörü JXB, profesyonel çiftçinin tercih ettiği Kabin Süspansiyonlu Farmall A serisi ve sürekli değişken CVT şanzımana sahip olan Optum CVT modelleriyle gövde gösterisi yapacak.

Tarlam Cepte Uygulamasının En Yeni Sürümü

Akıllı tarım teknolojilerinin çiftçiler arasında kullanımını yaygınlaştırma hedefiyle 2019 yılında kullanımına sunulan Tarlam Cepte uygulaması bugün 30 bine yakın kullanıcısıyla kendi kategorisinde en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Burtarım fuarı boyunca TürkTraktör standında Tarlam Cepte uygulamasının en yeni versiyonu hakkında detaylı bilgiler çiftçi ve ziyaretçilerle paylaşılacak.

Hassas Tarım Teknolojileri Ürünleri de Fuarda

TürkTraktör her geçen gün önemi artan "Hassas Tarım Teknolojileri" konusunda da Türk çiftçisinin yanında olmaya devam ediyor. Toprağı işlerken yapılan hataları engelleyerek en az alandan en yüksek verimi almayı amaçlayan hassas tarım teknolojileri, çiftçileri yüksek rekolteye ulaştırıyor.

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda TürkTraktör, hassas tarım teknolojilerinde çiftçilerle Manuel Dümenleme Sistemi, Otomatik Dümenleme Sistemleri, Verim Ölçme ve Haritalama ile Akış Kontrol Teknolojilerini buluşturacak.