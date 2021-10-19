TürkTraktör Trimble’ın Akıllı Tarım Ürünlerini Çiftçiyle Buluşturuyor

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda en yeni traktör modelleri ve tarım ekipmanlarının yanı sıra tarım teknolojilerinde dünya lideri Trimble'ın da ürünlerini çiftçiyle buluşturduklarını belirten TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, “TürkTraktör olarak tarım ile çiftçiyi en modern ve ileri teknolojilerle donatmak ana hedeflerimizin başında geliyor. Bu amaçla 67 yıldır çiftçimizin traktör ve ekipman ihtiyacını karşılarken, 2019 yılında hem uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip traktörleri, hem de yarı otomatik şanzımanlı traktörleri yerli üretim olarak üreticilerimizle buluşturduk. Tarım mekanizasyonuna teknolojiyi entegre etme çalışmalarımızda şimdi Trimble ile yeni bir adım daha atıyoruz. Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi tarımın profesyonel olarak yönetildiği bölgelerde yaygın bir kullanıma sahip Trimble’ın Türkiye’deki yetkili satış distribütörü olmak, ülkemiz tarımı için hedeflenen dijital dönüşümü desteklemede atılmış çok önemli bir adım. Ayrıca Trimble ürünlerini kullanan çiftçilerimize TürkTraktör olarak Yetkili Servis hizmetlerimizi kısa süre içerisinde vermeye başlıyoruz. Otomatik dümenleme, verim haritalama, akış kontrol, telematics ve çiftlik yönetim sistemleri sayesinde çiftçilerimize çalışma performanslarını artırıp en düşük alandan en yüksek rekolte alma imkânı sunuyoruz" dedi.

TürkTraktör tarafından teknik destek ve garanti hizmetleri sunulan hassas tarım ürünleri fuarın en dikkat çeken teknolojileri arasında yer aldı. New Holland TDD ve CASE IH JX Grubu traktörlerde yüksek oranda tercih edilen hassas tarım ürünleri tüm marka ve model traktörlere uygulanabiliyor. Özellikle büyük tarım ekipmanları ile çalışan traktörlerde hata payını önemli ölçüde azaltan bu sistemleri kendi yürür hasat makineleri başta olmak üzere uygun tarımsal ekipmanlarda da kullanılabiliyor.

New Holland MasterDrive & CASE IH ProGuide Yerli Otomatik Dümenleme:

2019 yılında yerli fabrika çıkışlı otomatik dümenleme sistemine sahip Case IH ProGuide ve New Holland Masterdrive traktörlerin üretimine başlayan TürkTraktör, Bursa Tarım Fuarında bu ürünlerini yeni çözümü ile daha da geliştirerek çiftçilerimizin beğenisine sundu. 2,5 cm hassasiyette dümenleme yapmaya olanak sağlayan fabrika çıkışlı MasterDrive ve ProGuide traktörler, TDD ve JX 90-100-110 modellerinde isteğe bağlı olarak sunuluyor. Maksimum hassasiyette çalışmaya olanak tanıyan fabrika çıkışlı otomatik dümenleme sistemi sayesinde operatör hatalarının önüne geçilirken sıraların üst üste binmesi engellenerek ekim, gübreleme, çapalama, ilaçlama gibi tarımsal faaliyetlerde maksimum verim sağlanarak, girdi maliyetleri en aza indiriliyor.