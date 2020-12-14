banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Altın yatırımcıları dikkat!
Altın yatırımcıları dikkat!
Galatasaray'ın kupa serüveni başlıyor
Galatasaray'ın kupa serüveni başlıyor
Ünlü yönetmen Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti... Kim Ki Duk kimdir?
Ünlü yönetmen Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti... Kim Ki Duk kimdir?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

TÜRKTRAKTÖR PANDEMİ SÜRECİNDE ÇALIŞAN DENEYİMİ İLE BAĞLILIĞINI ARTTIRDI

TürkTraktör, çalışan deneyimini etkileyecek birçok farklı uygulamayı pandemi sürecinde mevcut dönem dinamiklerine uygun hale getirdi.

Otovitrin 14.12.2020, 11:10
2
TÜRKTRAKTÖR PANDEMİ SÜRECİNDE ÇALIŞAN DENEYİMİ İLE BAĞLILIĞINI ARTTIRDI

TürkTraktör İK Direktörü Osman Özdemir: “Pandemi sürecinde, çalışanlarımız için ‘pozitif, etkili, ihtiyaç ve beklentilere uygun’ deneyimler tasarladık. Tüm bu uygulamalarımız ile

çalışan bağlılık skorumuzu 9,6 puan arttırarak 80 puana taşıdık.’

İki üretim tesisi ve 2 bin 500’den fazla çalışanıyla ülke ekonomisine katkısını sürdüren TürkTraktör, pandemi döneminde çalışan deneyimini üst seviyelere taşıyan birçok uygulamaya imzasını attı.

TürkTraktör İK Direktörü Osman Özdemir, tüm dünya için zorlu koşullar yaratan salgın döneminde, bu sürecin toplum, iş ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerine odakladıklarını belirtti: İlk kez deneyimlediğimiz durumlara çözümler üretmeye ve alışık olmadığımız sorulara yanıtlar bulmaya çalıştık. Sağlığa verdiğimiz öncelik ve ‘En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır’ yaklaşımımızla, yaşadığımız deneyimi bir bütün olarak, tüm boyutlarıyla ele aldık. Pandemi öncesinde şirketimizin öncelikli stratejileri arasında yer alan ‘Çevik Dönüşüm’ çalışmaları kapsamında pandemi süresince de çevik çalışan deneyimi çalışmalarını sürdürdük ve organizasyonumuza oldukça etkin şekilde katma değer sağladık.”

Yeni normal ile çalışma hayatına giren uygulamalar

Osman Özdemir, pandemiyle birlikte İK Yönetimi olarak başta Pandemi Özelinde Alınan Önlemler, Uzaktan Çalışma, Çalışan Deneyimi, Dijitalleşme ve Değişim Yönetimi olmak üzere farklı alanları ajandalarında önceliklendirdiklerini söyledi ve “Pandemi öncesinde, esnek çalışma uygulamamız, çalışma modellerimiz içerisinde yer alıyordu. Pandemiyle birlikte ise, ‘uzaktan çalışma’ modeli, iş hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi. Uzaktan çalışma deneyiminde, İK strateji ve uygulamalarımız ile dijital sistemlerimiz, çalışma kültürümüzün hızla dönüşmesini sağladı.” dedi.

Uzaktan çalışmanın pandemi sonrasında da uygulanabilir olduğunu düşünerek uygun olan iş birimleri için haftanın bir gününü uzaktan çalışma için kalıcı hale getirdiklerini sözlerine ekleyen Özdemir; “İşe alım ve oryantasyon süreçlerimizdeki çevrimiçi uygulamalarımız da devam edebilecek nitelikte. Davranışsal, teknik ve liderlik gelişimi için düzenlediğimiz programları çevrimiçi ve fiziki olabilecek şekilde hibrit yapıda devam ettirebilmek için altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca çevrimiçi yapmaya başladığımız staj süreçleri, ödüllendirme süreçleri ve üniversite etkinlikleri de çevrimiçi ve fiziki, yani hibrit yapıda devam edebilecek” diye açıkladı.

“Dijital Dönüşümün avantajlarını, bu dönemde daha fazla deneyimledik”

Osman Özdemir, yaşanan dijital dönüşümün özellikle İnsan Kaynakları’na etkisinin oldukça fazla olduğunu da ifade ederek, “İK sistemi ve uygulamalarımız, uzun zamandır bir dijital dönüşüm sürecinin içindeydi. Pandemi ile birlikte bu dijitalleşme de ivme kazandı. İşe alım ve oryantasyon süreçleri, gelişim programları, performans ve yetenek yönetimi, çalışan deneyimi programları, geribildirim mekanizmaları gibi birçok konuda dijital çözümler hayati önem

taşıyor ve teknolojik yaklaşımlar değişim yönetiminin etkisini artırıyor. Bu nedenle, dijital dönüşüm kapsamında yaptığımız çalışmaların avantajlarını bu zorlu değişim sürecinde daha fazla gördük. Pandemi sürecinin çalışma hayatında yarattığı dönüşümü bundan sonra da en iyi şekilde yönetmeye devam ederek, çalışan deneyiminde sürdürülebilirliği odağa alan yepyeni uygulamalar geliştireceğiz.

banner427
Yorumlar (0)
banner422
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 11 13
16. Gençlerbirliği 11 11
17. Sivasspor 10 10
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. Samsunspor 13 21
8. Bursaspor 14 20
9. İstanbulspor 11 18
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 12 14
13. Boluspor 13 13
14. Ümraniye 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11