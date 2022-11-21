TürkTraktör ile GİRVAK Tarımı ve Şehirleri Dönüştürecek Gençleri Arıyor

TürkTraktör, Türkiye’nin teknolojik dönüşümde ihtiyaç duyduğu yenilikçi ve inovatif fikirleri keşfetmek ve desteklemek amacıyla Türkiye Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle bir Farkındalık Serisi ve Ideathon düzenliyor. “Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon” projesi kapsamında düzenlenen Ideathon öncesinde katılımcıların tarım ve iş makineleri sektörlerinin önemi ve bu sektörlerde sürdürülebilirlik ve etki farkındalığı artırılırken, Arayüz Tasarımı ve Kullanıcı Deneyimi (UI/UX) konusunda giriş ve prototip eğitimleri verilecek.

Ideathon’da katılımcılardan tarımı ve şehirleri geleceğe taşıyacak yenilikçi uygulamalar ya da oyun fikirleri geliştirmeleri istenecek. Jüri tarafından değerlendirilen fikirler ödüllendirilecek. Ideathon sonrası tüm takımlar TürkTraktör liderleri, deneyimli mentorler ve eğitmenlerin eşliğinde düzenlenen TürkTraktör Kendini Keşfet çevrimiçi atölyesine de katılıp kişisel farkındalıklarını artırma şansını elde edecek.

Çevrimiçi gerçekleşecek programda katılımcılarla bir araya gelecek olan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “TürkTraktör olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızın odağında ‘Geleceğe Hazırlar’ amacımız yer alıyor. Türkiye’nin teknolojik dönüşümde ihtiyaç duyacağı uzman iş gücünün yetişmesinde bir payımızın olması hedeflerimizin başında geliyor. Bu kapsamda Ideathon’un önemli bir platform olacağına inanıyorum. Verilecek eğitimlerin ardından geliştirilecek projeler, başta tarım olmak üzere pek çok sektörün daha sürdürülebilir olması açısından değer yaratacak. Geleceğin teknolojisinde söz sahibi olmak isteyen gençler fikirlerini en üst düzeye ulaştırma imkânı bulacak” dedi.

Türkiye Girişimcilik Vakfı olarak bu yıl odak konularının arasında sürdürülebilirliğin yer aldığını söyleyen Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül ise, “Türkiye’de kadın iş gücünün artırılması ve girişimciliği desteklemek üzere TürkTraktör’ün başlattığı Filizlerin Mucizeleri Projesi kapsamında Seed Drive programını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Programa katılan gençler, tarım ve iş makineleri sektörlerinde sürdürülebilirlikle ilgili farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri alacaklar. Girişimcilik ekosistemine adım atma yolculuklarında yanlarında olmak heyecan verici. Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için genç girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Programa başvuru yapmak isteyenler ‘turktraktorseed.com.tr’ linki üzerinden katılım sağlayabilirler.