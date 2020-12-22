TÜRKTRAKTÖR, İKİNCİ EL TRAKTÖRDE TAM GÜVENCE SUNUYOR

Pandemi döneminde farklı birçok uygulama ile tarımsal üretimin devamlılığını destekleyen TürkTraktör’ün garantili ikinci el traktörleri bu süreçte yoğun ilgi gördü.

22 Aralık 2020 – New Holland ve Case IH markalarının zengin traktör ve ekipman ürün gamını, 120’yi aşkın satış ve 600’den fazla satış sonrası noktası ile çiftçilerle buluşturan TürkTraktör, sahip olduğu bu güçle 2. el traktörleri garanti kapsamına almaya devam ediyor.

TürkTraktör, ülkenin dört bir yanına yayılmış bayi ağına 2. el satış operasyonlarını yürütebilmeleri için internet sitesi, ikinci el garantisi ve uygun kredi koşulları gibi uygulamalarla destek veriyor. 2014 yılında başlattığı bu dönüşüm ile New Holland ve Case IH markaları ikinci el traktör alımında da çiftçiler için bir güven unsuru haline geldi. Pandemi sürecinde çiftçilerin normal şartlara göre daha da fazla ilgi gösterdiği ikinci el traktör pazarında geçen yılın Ocak-Ekim dönemine göre %23’lük bir artış gerçekleşti.

‘Bayilerimiz ile 2. el traktör pazarına da değer katıyoruz’

2. el traktör satışı için oluşturdukları sistemle sektöründe Türkiye’de ‘ilk ve tek şirket’ olmayı başardıklarını ifade eden TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, “Sürekli gelişim odağı ile çalışmalarına devam eden bayi ağımızın başarısını 2. el traktör pazarında da net bir şekilde görüyoruz. Sektörümüzde ilk garantili ikinci el satışını başlatan traktör üreticisiyiz. Güvenilir ikinci el traktör pazarının oluşması, yeni traktör almak isteyen çiftçilerimiz için de avantaj oluşturuyor. Takas yöntemi sayesinde çiftçimiz kendi traktörünü satış operasyonları ile zaman kaybetmeden yenileyebiliyor.

Bayilerimiz ise gelişen 2. el pazarı sayesinde stok yönetimi, maliyet yönetimi ve nakit akışı konularında fayda sağlıyor. TürkTraktör güvencesiyle 2. el bir traktörün satışı 41 nokta ekspertizi yapılarak gerçekleştiriliyor. Çiftçilerimiz 2. el traktör garanti sürecinde ücretsiz olarak 7/24 yol yardımı, 2. el garanti kapsamındaki parçaları içeren ücretsiz parça değişimi, onarımı ve arıza giderilmesi hizmetlerini alabiliyor. Türkiye’ye yayılmış 600’ü aşkın noktada her zaman olduğu gibi satış sonrasında da çiftçilerimizin yanında olarak, bulundukları noktaya hizmet götürüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda olduğu gibi ikinci el pazarında da yenilikçi yaklaşımımızla değer yaratmaya devam edeceğiz ve çiftçilerimizin mekanizasyona erişimini kolaylaştıracak farklı alternatifler sunmayı sürdüreceğiz.” diye açıkladı.