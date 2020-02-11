Türktraktör ihracatta da rekora koştu

11 Şubat 2020– Geçtiğimiz yıl kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, 2019 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Sektörün lider üreticisi TürkTraktör, ürün geliştirmeden, üretim ve yurt dışı satışlara kadar birçok farklı alanda başarılı bir performans gösterdi.

Traktör devi yıl boyunca Ankara ve Erenler’de bulunan fabrikalarındaki üretim bantlarından toplam 22 bin 745 adet traktör indirdi. TürkTraktör bu sonuçlara göre, 2019’da Türkiye’nin toplam traktör üretiminin %77’sini tek başına gerçekleştirdi.

Şirket, yurt içinde toplam 10 bin 903 adet traktör satışıyla, Türkiye traktör pazarındaki kesintisiz liderliğini 13. yılına taşıdı.

TürkTraktör, yurt dışı satışlarını %5 oranında artırarak 15 bin 207 adede yükseltti. Türkiye’nin toplam traktör ihracatının %90’ını tek başına gerçekleştirdi ve son 5 yılın en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

2019 senesini 3 milyar 806 milyon TL toplam ciro ile kapatırken, şirketin yurt dışı cirosu ise %14 artarak 2 milyar 158 milyon TL oldu. Yurt dışı cirosunda elde edilen bu sonuçla yeni bir rekora imza atıldı.

TürkTraktör’ün 2019’daki brüt kârı 549 milyon TL, brüt kâr marjı %14,4 olarak gerçekleşirken, faaliyet kârı 248 milyon TL ve FAVÖK tutarı 374 milyon TL oldu. Şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile %6,5 ve %9,8 olarak gerçekleşti. Şirketin net kârı ise 112 milyon TL olarak kaydedildi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner:

“Pazardaki yaklaşık her 2 traktörden biri TürkTraktör fabrikalarından çıkıyor’

2019 yılına ait finansal sonuçlarını değerlendiren TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner şu açıklamalarda bulundu: “Zorlu pazar koşullarına rağmen, 2019 yılında da pazardaki kesintisiz liderliğimizi 13.yılına taşıdık. Son 32 yılda tam 21 kez pazarın lideri olmayı başardık, amacımız bu başarılı çizgimizi 2020 yılına taşımak. Sahip olduğumuz %45’lik pazar payıyla Türkiye’deki neredeyse her 2 traktörden biri bizim fabrikalarımızın bantlarından iniyor.”

Dünya pazarlarında da TürkTraktör imzasını taşıyan traktörler kullanılıyor

Uluslararası pazarlara sundukları traktörlerin adedinin 2019’da %5’lik bir artış gösterdiğini ifade eden Özüner, “Yıl boyunca yurt dışına gerçekleştirdiğimiz satışlarımızla, üretimimizin %67’sini dünya pazarına sunduk. İhracatta yakaladığımız bu artışla son 5 yılın en yüksek ihracat satış rakamına ulaştık. Dünyada daha fazla sayıda çiftçinin Türkiye’de üretilen traktörleri kullanması bizler için ayrı bir gurur kaynağı oluyor.”

“Ar-Ge’sinden tasarım ve üretimine kadar, yerli üretimi her alanda güçlendirmeyi sürdürüyoruz”

2019 yılında akıllı tarım uygulamalarına öncelik verdiklerini ifade eden Aykut Özüner; “Geçtiğimiz yıl özellikle çiftçilerimizi akıllı tarıma taşıyacak farklı ürün ve hizmetleri hem de yerli üretim olarak pazara sunduk. Bu bağlamda ise Türkiye’nin bir ilki olan yerli üretim yarı otomatik şanzımana ve yine yerli üretim olan uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip traktörlerimizin lansmanını gerçekleştirdik. Bu teknolojiler ile çiftçinin verimliliği artırmasına ve girdi maliyetlerini düşürmesine destek oluyoruz. Yerli üretimle de çiftçilerimize teknolojik ürünleri daha uygun fiyatlı sunuyor ve bu ürünlerin kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyoruz.”

İş makinelerinde de yerli üretim başladı

Aykut Özüner, açıklamalarının sonunda, 2013 yılından bu yana faaliyet gösterdikleri iş makineleri sektörüne de değindi.

2019’da iş makineleri alanında da yerli üretim yapmak üzere Ankara’daki fabrikalarına ek bir yatırım yaptıklarını ifade eden Özüner, “Sahip olduğumuz yerli üretim vizyonumuzun bir parçası olarak, artık müşterilerimize New Holland ve Case marka yerli kazıcı yükleyicilerimizi sunacağız. Bu kararımız ile uzun yıllardır traktör üretimindeki gücümüz ve başarılı performansımızı bu alana da taşıdık.” diyerek sözlerini tamamladı.