TÜRKTRAKTÖR ‘EXECUTIVE DEALER PROGRAM’ İLE BAYİ AĞINA DEĞER KATIYOR

TürkTraktör, sürekli gelişim vizyonu ile bugün ve geleceğin kurumsal bayi ağınının ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim modüllerinden oluşan ‘Executive Dealer Program’ı devreye aldı.

Bu yeni program ile amaç bayi ağına daha da fazla ‘Değer Katmak’

Etkin, yenilikçi, insana değer veren, işbirlikçi ve stratejik gelişim çözümleri sunan Executive Dealer Program ile TürkTraktör, bayi ağının yetkinliklerini kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Üç ana stratejikalanda oluşturulan eğitim programıyla bayilerin insan kaynağını, iş süreçlerini ve finansal yapılarını daha etkin bir şekilde yönetmeleri hedefleniyor.

‘En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır’ vizyonu ile çalışmalarını sürdüren TürkTraktör, bu yaklaşımını bayilerine de yaymayı hedefliyor.

Çalışan yönetimi modülünde bayilerin organizasyonlarını en etkin şekilde oluşturmalarından, çalışan seçme, geliştirme, bağlılık yaratma, performans değerlendirme, ücret ve prim yönetimine kadar profesyonel İnsan Kaynağı yönetimi altındaki tüm konular aktarılıyor.

İş Yönetimi modülü ile bayiler satış tekniklerine dair bilgilerini tazelerken dijital transformasyon, Endüstri 4.0 gibi geleceğin teknolojilerini yakından takip edip, bu alanlarda kendilerini geliştirme konusunda sorumluluk alarak, daha iyi müşteri ve ürün yönetiminin yollarını da öğreniyorlar.

Finans modülü ile ise bayilere bütçe, finansman ve yatırımın en iyi şekilde yönetilmesi amacıyla, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerden geleceğe dair öngörülere kadar birçok konuda önemli bilgiler veriliyor.

‘Bayilerimiz ile birlikte fark yaratmaya devam edeceğiz’

Müşteri ihtiyaçlarını iyi analiz ederek öncü çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, “Executive Dealer Program ile şirketimizin vizyon ve stratejisini sahaya daha etkili bir şekilde yansıtarak bayi teşkilatımızın gücünü ve başarısını sürdürülebilir kılacağız” dedi.

Ahmet Canbeyli konuyla ilgili açıklamalarının sonuna ise şunları söyledi:“Executive Dealer Program ile TürkTraktör bayi ağının; piyasa, sektör ve ürün bilgisine hakim olan, stratejik kararlar alıp uygulayabilen ve finansal süreçlerle birlikte insan kaynağını da etkin yönetebilen yetkinlik seviyesine ulaşmasını hedefiyoruz. Bu sayede artan hizmet kalitesi ile nihai müşteri için değer yaratmayı amaçlıyoruz.”