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TürkTraktör'den 500 bininci yerli motor

Türkiye’de modern tarımın öncüsü ve traktör pazarının lideri olan TürkTraktör, 500 bininci motorun üretimini gerçekleştirdi. 18 Aralık 2019- Türkiye otomotiv sektörünün halen faaliyetteki ilk üreticisi olan TürkTraktör, traktör motorlarının 500 binincisini, Ankara Fabrikası’nda banttan indirdi.

TürkTraktör'den 500 bininci yerli motor

Türkiye’de modern tarımın öncüsü ve traktör pazarının lideri olan TürkTraktör, 500 bininci motorun üretimini gerçekleştirdi. 18 Aralık 2019- Türkiye otomotiv sektörünün halen faaliyetteki ilk üreticisi olan TürkTraktör, traktör motorlarının 500 binincisini, Ankara Fabrikası’nda banttan indirdi.

19 Aralık 2019 Perşembe 16:10
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TürkTraktör'den 500 bininci yerli motor

Faaliyete geçtiği günden bu yana Türkiye tarım tarihinin ilk traktörünü üretmek, Türkiye’nin ilk traktör ihracatını gerçekleştirmek, Türkiye’nin ilk yerli traktörünün üretimini yapmak, sektörün ilk Ar-Ge merkezini kurmak gibi birçok “ilk”e imza atan TürkTraktör için, yeni bir kilometre taşı olan bu güne özel olarak şirket çalışanlarının katılımıyla bir kutlama töreni düzenlendi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner; 500 bininci motor üretimiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Bu sene 65. yılını kutlayan şirketimiz, sektörün %90’ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim yapan tek firması olarak öne çıkıyor. Şirketimiz Ankara yerleşkesinde motor, şanzıman, aktarma organları ve aks grubu üretimini gerçekleştirerek sektöründe tek çatı altında bu çeşitlikte üretim yapan en büyük oyuncusu olmaya devam ediyor.

Traktörün kalbi olarak da nitelendirdiğimiz motor üretimi, teknolojinin yerlileşmesi anlamında önemli başarılarımızdan biri. Türkiye’de 1977 yılında başladığımız motor üretiminde, 2017 yılında sektöründe ilk defa ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Tier IIIB ve Tier IV emisyon standartlarına sahip motorları piyasaya sürerek, başarımızı bir adım daha öteye taşıdık. Yeni nesil elektronik kontrollü bu motorlar, aynı yakıt tüketimi ile çok daha yüksek tork ve güç kapasitesi sunuyor. Şirket bünyesinde geliştirdiğimiz ve üretimini gerçekleştirdiğimiz motorların kullanıldığı traktörlerimizi de ilk kez 2018 yılında öncelikle Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere yurtdışı piyasalarına ihraç etmeye başladık. İleri teknolojiye sahip bu ürünler ile şirketimizin yanı sıra ülkemizi de dünyanın dört bir yanında temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Geldiğimiz bu noktada, çiftçilerimizi yakından dinliyor, beklenti ve ihtiyaçlarını anlıyor böylelikle onlara uygun ileri teknoloji çözümleri sunuyor olmamızın önemi büyük. Bu bakış açısı ile yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”

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