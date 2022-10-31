TürkTraktör, Çevreci ve Son Teknoloji Ürünleriyle Adana Tarım Fuarı’nda

Çukurova Bölgesi’nin Türkiye tarım sektörünün kalbinde yer aldığını belirten TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, 15. Adana Uluslararası Tarım Fuarı’nda yer aldıkları için büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Özüner, “TürkTraktör olarak sektörün bölgedeki en büyük tarım fuarında bu sene de yerimizi aldık. Çukurova, tarım açısından ülkemizin en önemli bölgelerinden biri, hatta ürün çeşitliliğinde başı çekiyor. Biz de 68 yıldır çiftçilerimizle kader birliği yaparak onların her ihtiyaçlarında yanlarında buldukları bir dost haline geldik. Tarihimizin ve sektördeki liderliğimizin bize yüklediği sorumlulukların bilinciyle dün olduğu gibi bugün de ülke tarımını ve çiftçimizi daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bu çerçevede araştırma geliştirme, inovasyon, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik odağında birçok farklı çalışmalar yürütüyoruz. Yetmişinci yaşımıza yaklaşırken tüm bu çalışmalarımızı ‘TürkTraktör Tarımı Dönüştürür, Geleceğe Hazırlar’ amacıyla özetledik. Çiftçilerimizi geleceğe hazırlamak ve gelecek nesiller için daha yaşanılabilir bir dünyayı miras bırakmak en önemli hedefimiz” dedi.

Adana Tarım Fuarı’nda Faz 5 motorlu iki traktör modelinin sergileneceğini belirten Özüner, “İklim krizinin etkisinin daha da artmasıyla ülkemizde ve dünyada tarımın önemi daha da iyi anlaşılmaya başlandı. Çiftçilerimiz de bu konuda artık daha bilinçli. Havayı daha az kirleten aynı zamanda yakıt tasarrufu sağlayan yeni nesil motorlu traktörleri tercih etmeye başlıyor. Bunlardan biri olan Faz 5 emisyon kriterlerinde ürettiğimiz verimli ve çevreci motoruyla New Holland T3F modelimizi Çukurova çiftçisinin beğenisine sunuyoruz. Yine Faz 5 motorlu T4S serimiz de fuar alanındaki standımızda yer alacak” dedi.

Faz 5 Motorlu T3F ve T4S Serileri Adana Tarım Fuarı’nda

TürkTraktör’ün pazar lideri markası New Holland, Adana Tarım Fuarı’nda “TürkTraktör Geleceğe Hazırlar” amacı doğrultusunda üretimini gerçekleştirdiği T3F serisini sergiliyor. Common-Rail yüksek basınçlı yakıt enjeksiyon sistemine sahip yeni T3F, en güncel emisyon standardı olan Faz 5 motoruyla daha tasarruflu ve daha çevreci bir üretim imkânı sunuyor. Kuzey Amerika ve Avrupa'ya da ihraç edilen yeni T4S, 8 ileri 8 geri veya 12 ileri 12 geri şanzıman seçeneği, isteğe bağlı elektrohidrolik çift çeker ünitesi ve Power Shuttle alternatifi ile 30 km/s veya 40 km/s ilerleme hızı seçenekleriyle öne çıkıyor.

Avrupa standartlarına uygun yerli üretim Faz 5 motorlarıyla Adana'da ilk kez Türk çiftçisiyle buluşan T4S Serisi ise Common Rail yakıt enjeksiyon sistemi ve 50, 55, 65 beygir güçlere sahip birbirinden farklı üç motor seçeneğiyle her türlü ihtiyaca yanıt veriyor.

TürkTraktör’ün premium markası CASE IH de 250, 270 ve 300 HP nominal motor güçleri sunan üç farklı modele sahip Yeni Optum AFS Connect serisi ile fuarda yer alıyor.

New Holland ve CASE IH Tarım Makineleri de Fuarda

Farklı ihtiyaçlara uygun geniş model seçenekleri ile yeni tasarım TürkTraktör Toprak İşleme Makineleri, Adana Tarım Fuarı'nda çiftçilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca bu sene ürün gamına dahil olan TürkTraktör Mısır Silaj Makinesi ve New Holland Teleskopik Yükleyici de sergilenen ürünler arasında.

Tüm mekanizmaları yüksek verimlilik ve ağır hizmet tipi için tasarlanmış olan CASE IH Büyük Balya Makineleri ve uzun saatler boyu kesintisiz ekim imkânı sunan CASE IH Hassas Ekim Makineleri de TürkTraktör standında incelenebiliyor.

Tarlam Cepte Kullanıcı Sayısı 100 Bini Geçti

TürkTraktör’ün çiftçilere dijital karar desteği sunmak amacıyla hayata geçirdiği mobil uygulaması Tarlam Cepte de yeni özellikleri ile Adana Tarım Fuarı’nda yer alacak. Uygulamanın yeni özellikleri arasında yer alan Mısır Verim Rekolte Tahmini, tarlaya ekilen tohum miktarını belirttikten sonra 4-6 saat içerisinde rekolte tahminini çiftçiye sunmasıyla dikkat çekiyor.

Şimdiye dek 100 bin kullanıcıyı aşan Tarlam Cepte, Adana Tarım Fuarı’nda tarım üreticilerine cazip kampanyalar da sunuyor. Tarlam Cepte kullanıcıları, yetkili bayi ve servislerden yapacakları orijinal yedek parça alışverişlerinde 365 TL’ye varan indirim fırsatlarından faydalanabilecek.

Traktör Çekilişinin Kazananı, Hediyesine Adana Tarım Fuar’ında Kavuşuyor

Tarlam Cepte uygulaması üzerinden gerçekleştirilen traktör çekilişinin kazananı da hediyesine, Adana Tarım Fuarı’nda kavuşacak. 14.05.2022 – 14.10.2022 tarihleri arasında düzenlenen ve 30 bin kişinin katıldığı çekiliş sonucunda bir kişi, New Holland’ın T540S traktörünü kazandı. Diğer yandan 1 kişi Römork 3.5 ton, 5 kişi AV-MAP (Manuel Dümenleme Kiti), 2 kişi Pulluk: 3-12 İnç, 6 kişi TürkTraktör Bakım Kiti TDJX ve 20 kişi de New Holland Maket Traktör alma şansını yakaladı.

TürkTraktör Drone ile İlaçlama Daha Tasarruflu

Büyük alanların ilaçlamasında maliyet, işgücü ve zaman tasarrufu sağlayan, geniş uygulama yelpazesi, kullanım ve bakım kolaylığı, yüksek verim ve çevre koruma gibi imkanlar sunan teknoloji ürünü TürkTraktör Drone hizmetiyle ilgili bilgiye de fuar boyunca ulaşılabiliyor. Şu anda beş pilot bayide drone ile ilaçlama hizmetini sunan TürkTraktör, 2023 yılında bu alandaki hizmet ağını da genişletmeyi hedefliyor.

Hassas Tarım Ürünleri Görücüye Çıkıyor

Dünyada tarım teknolojilerinin öncü şirketlerinden Trimble'ın Türkiye'deki yetkili satış ve servis distribütörü olan TürkTraktör, Adana Tarım Fuarı’nda çiftçilerin çalışma performanslarını artıracak hizmetlerini de Türk çiftçisiyle buluşturacak.

Otomatik Dümenleme Sistemi, Akış ve Uygulama Kontrol Sistemlerine ek olarak yerli olarak geliştirilen manuel dümenleme sistemi de fuar boyunca tanıtılacak.