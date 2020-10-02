TÜRKİYE’NİN GLOBAL HİZMET VEREN İLK VE TEK YERLİ DİJİTAL ARAÇ KİRALAMA PLATFORMU VİVİ YENİLENDİ

Araç kiralamak istediğin gibi mottosuyla hizmet veren Vivi, yenilenen marka yüzü ve mottosunu tüketicilere özel bir kampanya ile duyurdu. Kampanya kapsamında Vivi, araç kiralamak isteyenlere piyasa değeri yüksek olan ve lüks sınıfına giren araçlara ekonomik araç fiyatlarıyla ulaşma imkânı sunuyor. 31 Ekim 2020 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında kullanıcılar, Volkswagen Passat dizel otomatik araç günlük 150 TL’ye, sıfır kilometre Peugeot 2008 araç günlük 149 TL’ye, Dacia Sandero araç ise günlük 98 TL’ye kiralayabilecek. 1-3 gün arasındaki kiralamalarda geçerli olacak kampanyada sadece yüzde 15 ön ödeme ile rezervasyon yapılabiliyor, ücretsiz iptal seçeneği de sunuluyor.

Vivi.com.tr; Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve ABD gibi ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada, Enterprise, National, Alamo, Europcar, Goldcar gibi çok uluslu şirketler yanı sıra Türkiye’nin önde gelen araç kiralama şirketlerinden oluşan 50 tedarikçi ve on binlerce araçlık kapasitesiyle hizmet veriyor. Vivi, kullanıcılara araç kiralama şirketlerinin sitelerini tek tek gezmektense, tek bir site üzerinden güvenilir araç kiralama firmalarına tek tıkla ulaşabilme, fiyat ve araçları karşılaştırabilme imkânı sunuyor.

Araç kiralamak artık maliyetli değil!

Konuyla ilgili konuşan Vivi Genel Müdürü Selçuk Nazik, “Türkiye’nin önde gelen, kaliteli ve güvenilir araç kiralama firmalarının bir arada bulunduğu, dijital araç kiralama platformu olarak yepyeni dünyamızla kullanıcılarımıza merhaba dedik. Yenilenen web sitemiz ve görsel dünyamızı ‘araç kiralamak istediğin gibi’ mottomuzla taçlandırdık. Lansmana özel düzenlediğimiz kampanya ile kullanıcılara lüks araç kiralamayı ulaşılabilir kılıyoruz. Lansmana özel fiyatlarla daha önce kiralama yapmamış kişileri, araç kiralama konforu ile buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Yazılım, teknoloji ve araç kiralamayı tek bir platformda bir araya getirerek sektörde öncü olduklarının altını çizen Nazik, “Vivi olarak altyapımız sayesinde müşterilerimizin web sayfası üzerinden rezervasyon almasını sağlıyoruz. Yüzlerce araç kiralama firmasından alınan sonuçları en doğru ve en detaylı şekilde aktarıyoruz. Kullanıcılar internette saatlerce araba aramak yerine, hiçbir komisyon ve ücret ödemeden Vivi ile en doğru fiyatları buluyor, gelişen araç kiralama piyasasında tedarikçi firmalar arasındaki rekabetten dolayı uygun fiyatlara erişebiliyor. Vivi olarak kullanıcı dostu, tüketici ihtiyaçları doğrultusunda şekillenebilen, hızlı çözüm üreten bir yapıda ilerliyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde de kullanıcılarımıza ve tedarikçilerimize yönelik özel kampanya kurgularımız olacak” diye konuştu.