Türkiye’nin ‘en sevilen akaryakıt markası’ 5’inci kez OPET

OPET, Mediacat Dergisi’nin Ipsos Araştırma Şirketi işbirliği gerçekleştirdiği Lovemarks (Aşkla Bağlanılan Markalar) araştırmasında, bir kez daha “Türkiye'nin Aşkla Bağlandığı Akaryakıt Dağıtım Markası” seçildi. Brand Week İstanbul kapsamında düzenlenen ödül töreninde, OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, ödülü Media Cat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan ve Ipsos Reklam Araştırmaları Genel Müdürü Özlem Bulut’tan aldı. Ipsos tarafından 17 farklı kategoride gerçekleştirilen “Lovemarks” araştırması, bilgisayar destekli telefon görüşmesi tekniği kullanılarak gerçekleştiriliyor. Araştırmanın ana amacı; Türkiye’de rekabetin ve iletişim faaliyetlerinin yoğun olduğu ve merak konusu olan kategorilerde hangi markalara aşkla bağlanıldığını tespit etmek. Araştırma sonuçlarına göre; akaryakıt sektöründe aklınıza ilk gelen marka nedir, bu markayı kendinize ne kadar yakın hissediyorsunuz, bu marka beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı ne derece karşılıyor ve en sevdiğiniz /asla vazgeçemeyeceğiniz marka hangisi sorularına, en yüksek oranda “OPET” cevabı verildi.

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “OPET, bir akaryakıt dağıtım markasından ‘daha fazlası’ olabilmeyi başardığı ve tüketicisi ile duygusal bir bağ kurduğu için başarılarımız her geçen gün artıyor. Kuruluşundan bu yana en iyi ürün ve hizmeti sunarak tüketicilerinin güvenini kazanan markamız, bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunma vizyonu ile faaliyet gösteriyor. Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile de her geçen gün daha fazla insana dokunarak fark yaratmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin yakından takip ettiği ve büyük bir değişim yaratan Temiz Tuvalet Kampanyamız ile temizlik ve hijyen konusunda önemli bir bilinç değişikliği sağladık. Öte yandan Yeşil Yol, Örnek Köy, Tarihe Saygı, Troya bölgesindeki çalışmalarımız, Trafik Dedektifleri ve son olarak Kadın Gücü projelerimiz ile ülkemize değer katmaya çalışıyoruz. İstasyonlarımızda araçların her türlü gereksinimini karşılarken tüketicilerimize her türlü ihtiyacı bir arada bulabilecekleri çözümler yaratıyoruz. Bildiğiniz gibi bu yıl da istasyonlarımızda bulunan ve günün her saati açık olan marketlerimiz, Ultramarket konsepti ile birer perakende noktasına dönüşmeye başladı.”

Cüneyt Ağca şöyle devam etti: “Yeni nesil market konseptimiz olan ‘Ultramarket’ler ile tüketicilerimize sunduğumuz üstün hizmet anlayışını daha da ileri taşıyarak marketlerimizi, yoğun trafikte ya da yolculuk sırasında tazelenme, yenilenme ve her türlü ihtiyacın kolay, kaliteli, uygun fiyatlı ve sorunsuz bir şekilde giderilebileceği uğrak noktaları haline getiriyoruz. Bu değişim kapsamında alanlarının en iyi markalarıyla işbirliği yaptık. Divan Grubu’nun “in Bakery by Divan” markası ile sunduğu lezzetli ürünleri, Lipton’un taze demleme çayı, kahvenin vazgeçilmez ismi Starbucks, Dardanel’in “Mister No” markalı soğuk sandviçleri dışında market içindeki ürün çeşitliliğini de artırdık. Ürün çeşitliliğimizi; kişisel bakım, kozmetik ve sağlıkta Almanya’nın tanınmış markası Rossmann, bir evin geliştirilmesinde her türlü fikir ve çözüm sunan Koçtaş, kaliteli teknolojik ürünlerinin adresi Ttec ve her türlü araç bakım ürünlerini sağlayan Automix ile zenginleştirdik. Oyuncak kategorisinde ise Ultramarket projesine özel olarak geliştirilen “Toyzz Shop Yolda” eklendi. Beşinci kez “lovemark” seçilerek tüketicinin kalbinde yer bulmaktan büyük sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Bundan sonrası için de aynı inanç ve azimle tüketicimizle bağ kurmaya ve güven içeren marka vaadimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Peki "Lovemark"lar nasıl seçiliyor?

“Lovemarks Türkiye” 2019 Araştırması Ipsos tarafından bilgisayar destekli telefon görüşmeleri tekniği (CATI) yöntemiyle gerçekleştirildi. 2019’da çalışmaya online bir bölüm daha eklenerek, bazı kategorilerde kapsamı zenginleştirildi. Araştırma sonuçlarının mevsimsellik etkisini azaltmak üzere araştırma periyodu geniş tutulurken 2019 yılında bu periyod Şubat -Haziran 2019 arası olarak belirlendi. Bu yıl da markanın zihin payı, duygusal olarak yakınlık derecesi, beklenti ve ihtiyaçları karşılama düzeyi ile asla bırakılamayacak kadar sevilip sevilmediği dikkate alınarak modelli bir hesaplama yapıldı. Doğrudan tek bir soru kullanmak yerine farklı sorulara belirli ağırlıklar kullanılarak genel puan hesaplanması yapıldı. Ağırlıkların ve Lovemark metriğinin belirlenmesinde Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) yaklaşımı kullanıldı. SEM analizlerinin en güçlü tarafı, tüketiciye doğrudan tek bir soru ile sorularak karmaşık bir olguyu yüksek hata payıyla ölçümlemek yerine, yapılandırılmış bir yaklaşımla daha düşük hata payına sahip, pazar payı ile daha kapsamlı ve gerçekçi bir analiz yapılabilmesi. Türkiye temsili çalışmada, 15-55 yaş arası yüzde 50 kadın ve yüzde 50 erkek ile görüşülürken araştırmada hem CATI hem de online yöntemde yapılan görüşmelerde 2000’er görüşme gerçekleştirildi. Sonuçlar, Türkiye temsili örneklem profiline uygun raporlandı.