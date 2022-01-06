Türkiye’nin en hızlısı hızını kesmedi! YOLCU360 MOBİLDE YÜZDE 126 BÜYÜDÜ

Araç kiralamayı herkes için ulaşılabilir yapma hedefiyle 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Yolcu360, Nisan ayında 6 Milyon Dolarlık yatırım alarak hız kazandırdığı tüm hedeflerine 2021 yılı sonu itibariyle ulaştı. Şubat 2021’de son üç yılın verileri ile Deloitte tarafından Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçilen Yolcu360, 2021 yılı içerisinde mobil uygulama üzerinde gelir bütçesini yüzde 126 oranında artırdı. Buna ek olarak yılı beklenen gelir bütçesinin yaklaşık yüzde 12 üzerinde tamamlayarak yüzde 84 büyüdü. Şirket ayrıca, operasyon başarısının kilit noktası olarak gördüğü B2B tarafında anlaşmalı olduğu kurum sayısını 332’ye çıkardı ve böylece Türkiye’nin en büyük araç kiralama havuzunu oluşturmuş oldu.

Yolcu360 mobil uygulaması ile rekor sürede ideal araca ulaşım mümkün

Yolcu360’ın mobil uygulaması; sıralama ve arama kriterleri, araçlar konusunda detaylı anlatımları, artırılmış checkbox sayısı, yalınlaştırılmış üyelik ve giriş sayfalarıyla misafirlerine 1 dakikadan daha kısa bir sürede rezervasyon yapma olanağı sağlıyor. Bunun dışında, tüm kampanyaların detaylarına ve katılım koşullarına tek sayfadan ulaşım imkan tanıyor ve kullanıcıların kampanyalar konusunda kolayca bilgiye ulaşması sağlıyor. Mobil uygulamasında misafirleri geniş filtreleme seçenekleri ile değerlendirme puanı yüksek tedarikçileri listeleyebilirken, en yüksek puanlı araçları en düşük fiyattan yükseğe doğru sıralayabiliyorlar.

“Biz emindik, kanıtladık”

Yolcu360’ın attığı adımlarla Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi unvanını koruduğunu vurgulayan Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, “Ekip olarak, sıradışı hamleler yapmanın ve misafir mutluluğu saplantımızı somut olarak hayata geçirmenin bizi başarıya götüreceğinden emindik. Gerçekleştirdiğimiz rakamlarla bunu kanıtladık. Yolcu360, misafir memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, araç tedarik istatistikleri gibi KPI’larda başarıyla ilerliyor. Yapılan araştırmalarda 5 üzerinden 4.8 dijital rating alarak misafir memnuniyeti konusunda en iyi araç kiralama platformu seçildik. Ayrıca çalışanlarımızın yüzde 93’ü Yolcu360'ın ‘Great Place to Work’ olduğunu düşünüyor ve bu oran bugün gelinen noktanın en önemli dayanağı” dedi.

Pazarı hareketlendiren yenilikler ilgi çekti

Yolcu360’ın iş ortaklarına, dolayısıyla pazara hareket getiren yenilikçi uygulamalarla dinamik bir operasyon olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Yaptığımız her hamlede hem misafirlerimize hem de iş ortağı ekosistemimize katacağımız faydayı hesaplıyoruz. Efsane Yolcu360 günleri bu hamlelerden biriydi. Erken rezervasyon kavramını araç kiralama alanına taşıdık” dedi.

Iyzico’nun Efsane Cuma dönemine yönelik yaptığı araştırmada araç kiralama sektörü, en çok alışveriş yapılan sektörler arasında üçüncü sıraya yerleşti. Similarweb.com’a göre dünyadaki en büyük araç kiralama siteleri arasında ilk 20’ye giren Yolcu360, gerçekleştirdiği Efsane Yolcu360 Günleri kampanyası ile toplamda 18 milyon kişiye ulaştı. ‘Efsane Yolcu360 Günleri’nde platform üzerinden araç kiralayanların yüzde 43’ü daha önce Yolcu360 kullanırken, yüzde 8’i ise ilk defa bu kampanya sayesinde araç kiraladı.

2022’de ürün ve hizmet çeşitliliği hedefleniyor

2022 yılında yurtdışı operasyonlarının ivme kazanmasının yanı sıra iç pazarda atılacak yeni adımlarının da hazır olduğunu belirten Umut Yıldırım, Yolcu360’ın insanların A noktasından B noktasına en kolay şekilde ulaşabilmesini sağlayan bir “mobilite şirketi” olarak konumlanma hedefinde olduğuna dikkat çekti. 2022’nin ilk çeyreğinde bu hedefe uygun şekilde yeni ürün ve hizmetleri hayata geçirileceğini söyleyen Yıldırım, “Çok kapsamlı bir mobilite şirketi olarak 2022’de misafirlerimizin tüm ulaşım ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler üretiyor olacağız” dedi.

Pazarın alışkanlıkları değişiyor

Yolcu360’ın pazara sağladığı en önemli katma değerin araç kiralama alışkanlığı olmayan bir misafir kitlesini oyuna katmak olduğunu belirten Umut Yıldırım, marka olarak büyümenin ötesinde pazarı büyütmeyi ve alışkanlıkları değiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yıldırım, iş ortağı ekosisteminin bu fırsattan yararlanabilmesi için en önemli koşulun Yolcu360’ın ‘Misafir Mutluluğu Saplantısı’nı paylaşması ve uygulaması olduğunu sözlerine ekledi.

Yolcu360 Partner sistemi B2B’de fark yaratıyor

Yolcu360’ın hem web sitesinde hem de mobil uygulaması üzerinde misafirlerine hızlı, kolay ve kesintisiz bir hizmet sunduğunu belirten Umut Yıldırım, aynı konforu Yolcu360 Partner sistemi sayesinde B2B kullanıcılara da sunduklarını belirtti. Yolcu360’ın halihazırda yüzlerce firmanın araç kiralama partneri olduğunu ve B2B operasyonunun da çok hızlı büyüdüğünü söyleyen Yıldırım, Yolcu360 Partner ürününün acenteler için özelleştirilmiş bir versiyonu bulunduğunu da sözlerine ekledi.

2021’de araç kiralama rekoru yine İstanbul’da

Yolcu360’ın araç kiralama sektöründe 2021 yılı veri analizine göre, 2020 yılında olduğu gibi, site üzerinden en çok kiralama yapılan gün Cuma, en çok kiralama yapılan şehirler ise sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara oldu. Misafirler en fazla Haziran, Eylül ve Kasım aylarında kiralama yaptı. Benzinli araçlar yüzde 58 oranında tercih edilirken dizel araçların talebi yüzde 38 olarak gerçekleşti. Sabiha Gökçen, Adnan Menderes ve İstanbul Havalimanlarındaki araç kiralama ofisleri sırasıyla en çok kiralama yapılan ofisler oldu.

Yolcu360 hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçenekleri için www.yolcu360.com ve www.yolcu360.com/blog adresleri ziyaret edilebilir, Yolcu360 Mobil Uygulaması indirilebilir ya da 0850 360 5 360 numaralı Yolcu360 Misafir Merkezi aranabilir.