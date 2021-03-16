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Türkiye’nin en büyük otomotiv yatırımı yine Ford Otosan’dan

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü olan Kocaeli Fabrikalarında gerçekleştirmeyi öngördüğü 2 milyar euroluk (20,5 milyar TL) yeni yatırımının en önemli fazını duyurdu. Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği, önümüzdeki 10 yılı kapsayan yatırımın vizyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Dave Johnston katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda açıklandı. Ford’un ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek ve müşterilere sunulacak. Ayrıca, Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında da Yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilecek.

Otovitrin 16.03.2021, 16:21
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Türkiye’nin en büyük otomotiv yatırımı yine Ford Otosan’dan

Avrupa’nın ticari araç üretim lideri, Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford Otosan, otomotiv sanayinin elektrikli dönüşümüne liderlik etme misyonuyla belirlenen, Kocaeli’de elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirileceği, 2026’ya kadar sürecek olan 20,5 milyar TL’lik yeni yatırımının en önemli fazını duyurdu. 

Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçirmek amacıyla duyurduğu otomotiv sanayisinin en büyük yatırımı kapsamında; Kocaeli Fabrikaları’ndaki çoğunluğu ihracata yönelik olan ticari araç üretim kapasitesi 650 bin adede çıkacak; yanı sıra 130 bin adetlik batarya montaj kapasitesine ulaşılacak. Ford Otosan tarafından gerçekleştirilen doğrudan 12 bin kişiyi aşkın istihdam ilave 3 bin kişi ile 15 bin kişiye yükselecek. Bununla birlikte, yan sanayide oluşacak ilave 15 bin kişilik istihdam öngörüsü ile toplam 18 bin kişilik yeni iş imkanı yaratılmış olacak.

Yatırım tamamlandığında Türkiye’nin elektrikli ticari araç üretimindeki öneminin artması, aynı zamanda Ford’un elektrikli ticari araç üretim üssüne dönüşmesi hedefleniyor.

Tam elektrikli yeni nesil Transit Custom modeli ve Volkswagen’in 1 tonluk ticari aracı Ford Otosan tarafından Kocaeli’de üretilecek

Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, ilk etapta 2022 yılı itibarıyla Ford’un tam elektrikli ilk ticari aracı E-Transit’in Avrupa'ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek ve bataryalarını da Kocaeli’de temin edecek. Böylece, Kocaeli’de Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi kurulmuş olacak.

Ford Otosan, 2023 ilk yarı itibarıyla ise ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonunu da üretmeye başlayacak. Ayrıca; Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli de Ford Otosan tarafından Kocaeli’de üretilecek.

Bugün açıklanan 1,4 milyar € tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan’ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi planlanıyor.   

Koç Topluluğu ve Ford Motor Company arasındaki köklü ortaklığın simgesi Ford Otosan'ın ‘ilk’leri başarmaya ve değer üretmeye devam etmekte olduğunu vurgulayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç ise, "Özellikle belirtmek isterim ki; pandeminin yarattığı belirsizlik ortamında ve herkesin yatırımdan uzak durduğu bir dönemde, tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımızın ülkemize olan inancının en büyük ispatıdır. Bu yatırımla, Kocaeli Fabrikalarımız Türkiye’nin - bataryası dahil - ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Ortaya çıkacak büyük katma değerin yanı sıra, oluşturulacak ekosistemle de Memleketimizin otomotivdeki rekabet gücünün önemli ölçüde artmasına hizmet edeceğiz" dedi.

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley ise; “Ford ve Türkiye arasındaki ilişkinin temelleri neredeyse 100 yıl öncesine dayanıyor.  Bugün geldiğimiz noktada Ford Otosan, Türk otomotiv sektörünün öncü şirketi ve global otomotiv endüstrisinin en başarılı ve köklü ortak girişimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ford olarak, Koç Topluluğu ile ortak girişimimiz Ford Otosan ile bugüne kadar Türkiye'de başardıklarımızdan gurur duyuyoruz. Bundan sonrasında da bu başarılara yenisini eklemeye hazırız” diye konuştu.

Bu stratejik yatırım öngörüsü ile; halihazırda sadece araç değil mühendislik ve teknoloji ihracatında yıllardır liderliği elden bırakmayan Ford Otosan, ülke ekonomisine katkı ve daha fazla ‘katma değerli’ ihracat için global rekabet avantajı sağlayacak ileri teknolojiler üzerinde çalışma fırsatı bulacak. Ford Otosan mühendisleri de yetkinliklerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda tasarım, geliştirme ve yazılım başta olmak üzere kritik yetkinlikleri ekleyecekler. Ayrıca, yan sanayi ekosisteminin de gelişerek geleceğin otomotiv dünyasına hazır hale gelmesi, aynı zamanda global birçok markaya hizmet verebilecek konuma ulaşması öngörülüyor.

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