Türkiye’den Avrupa’ya 89 Adetlik En Büyük Elektrikli Teslimatı Karsan’dan!

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, yüksek teknolojili mobilite çözümlerini ihracat pazarlarına sunmaya devam ediyor. Yurt dışı atağını 2022’de de sürdüren elektrikli mobilitenin öncüsü Karsan, e-ATAK modeli ile Avrupa’nın en büyük elektrikli midibüs filosunun satışına imzasını attı. Bu yıla vites yükselterek ihracatta bir önceki yıla göre üç kat büyüme planı ile giriş yapan Karsan, Lüksemburg’un şehir içi ve şehirler arası hatlarında çalışmak üzere 89 adetlik elektrikli otobüsün satışını gerçekleştirdi. Karsan’ın, %50 ortağı olduğu ve Fransa, Lüksemburg, Belçika ve İsviçre’de Karsan markasının satış ve servis networkünü yöneten HCI aracılığı ile hayata geçirilen proje kapsamında e-ATAK’lar düzenlenen bir etkinlikle teslim edildi.

Türkiye’nin en büyük adetli elektrikli otobüs ihracatı Karsan’dan!

Karsan’ın Lüksemburg şehrine bu proje ile birlikte girişi, aynı zamanda Türkiye’nin ve Karsan’ın tek seferde yaptığı en büyük adetli elektrikli otobüs ihracatı ve teslim ettiği en büyük elektrikli otobüs filosu olmayı başardı. Karbon salımını sıfırlamak üzere çevreci adımlara hız veren Lüksemburg’da otobüs filosunun da elektrikliye dönüşümünde en büyük pay sahiplerinden bir tanesi bu sayede Karsan oluyor.

“Lüksemburg ile Karsan’ın geleceğe bakışı birebir örtüşüyor”

Karsan CEO’su Okan Baş, “Son 3 yılda Türkiye’nin elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90’ınına yakınını Karsan olarak biz yaptık. Bu, çok çok ciddi bir başarı. Lüksemburg gibi çevreci yaklaşıma sahip, karbon ayak izini azaltmak için çalışmalar yapan ve dünyanın küresel ısınma problemine karşı çözüm arayışları içerisinde olan bir ülke ile Karsan’ın bakış açıları birebir örtüşüyor. Karbon salınımını sıfırlamak üzere çevreci faaliyetlerine hız veren Lüksemburg’a böylesine büyük bir elektrikli otobüs filosunu Karsan olarak teslim etmekten ve elektrikli dönüşümünün bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Avrupa pazar lideri e-ATAK, sadece Luxemburg’un değil, Avrupa’nın da en büyük elektrikli midibüs filosu oldu!

Pazar verilerine göre (Chatrou, 2021), 2021 yılında 8-15 ton arası elektrikli midibüs sınıfında %30’luk pay ile Avrupa segment lideri olan Karsan e-Atak, şimdi de Luxemburg’u fethediyor. Lüksemburg’da 2012-2021 arasında 8 ton üstü toplam 161 adet elektrikli otobüs tescil edilirken, ülkede hizmet verecek olacak 89 adetlik Karsan e-ATAK filosu da sadece Lüksemburg’un değil, Avrupa’nın da en büyük elektrikli midibüs filosu oluyor. 89 adetlik Karsan e-ATAK satışı ile birlikte Lüksemburg pazarı toplu ulaşımda genişlerken, Karsan da bu pazardan ciddi bir pay sahibi olacak görünüyor. Karsan, önümüzdeki dönemde de Lüksemburg’daki otobüslerin elektriklenme sürecini hızlandırmaya devam edecek.

“Avrupa’da elektrikli araçlarla büyümeyi sürdüreceğiz”

Elektrikli araç ihalelerinde 2021 yılında ilklere imza atmayı başaran Karsan’ın Almanya, İtalya, İspanya, Bulgaristan ve Litvanya gibi elektrikli dönüşümünde büyüyen pazarlarda önemli projelere imza attığını vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “89 adetlik bu teslimat sonrasında Karsan’ın en büyük elektrikli araç filosu Fransa ve Romanya’dan sonra Lüksemburg’da oluyor. Dünyanın dört bir yanında 19 farklı ülkede bulunan Karsan’ın elektrikli araçları Fransa, Romanya, Lüksemburg, Portekiz, İtalya, İspanya, Bulgaristan gibi ülkelerde de giderek yayılmaya devam ediyor. Şu an 350’nin üzerinde olan Karsan elektrikli araç filomuz Avrupa’da yollarda hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu sene bizim için, elektrikli modellerimizle yeni ihracat pazarlarına gireceğimiz ve 2021’e kıyasla elektrikli araçlarda üç katı büyüme yakalayacağımız bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

Karsan e-ATAK Lüksemburg’da şehirler arasında da hizmet verecek !

Karsan e-ATAK, pazara özel geliştirilen emniyet kemerli konforlu yeni yolcu koltukları ile şehir içi ulaşımın yanı sıra, Lüksemburg’da şehirler arası toplu taşıma hatlarında da hizmet verecek. Gücünü kendini kanıtlamış 220 kWh kapasiteli BMW bataryalarından alan Karsan e-ATAK’ın 300 km’lik menzili sınıfının lideri. 8,3 metrelik boyu, 230 kW güce sahip elektrikli motoru ile e-ATAK alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.