Türkiye’de yılın otomobili Seçimi için 32 aday belirlendi

Bu yıl yedincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday 32 otomobil şu şekilde sıralanıyor:

“BMW iX, BMW iX3, BMW 420i Gran Coupe, BMW 430i Cabrio, Citroen C4, Cupra Formentor, Cupra Leon, Cupra Ateca, DFSK Seres, DS9, Honda HR-V, Honda City, Honda Jazz, Honda Civic, Honda Accord, Hyundai Bayon, Hyundai Tucson, Hyundai Elantra, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Mercedes-Benz C Serisi, Mercedes-Benz EQS, Mercedes Maybach S Serisi, MG ZS EV, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Porsche Taycan Cross Turismo, Renault Taliant, Seat Leon,

Seat Tarraco, Volvo XC40 Recharge ve VW Golf”

“Büyük Çekişme Bekleniyor”

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, yedinci kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin gelenekselleştiğini ve sektörde heyecan yarattığını belirterek “Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da oldukça çekişmeli geçecek. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak zor olacak” diye konuştu.

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2022” Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları, TÜVTÜRK ve ALJ Finans sponsorluğunda gerçekleşiyor.