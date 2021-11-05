Türkiye’de Yılın Otomobili Fiat Egea Cross, Bridgestone Turanza T005 lastikleri ile yollarda

Tofaş’ın 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç ettiği Egea model ailesinin, Crossover sınıfındaki üyesi Egea Cross’ta, yurt içi ve ihraç pazarlarında Bridgestone Turanza T005 lastikleri tercih ediliyor.

2015 yılından bu yana Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olan Egea’nın Cross gövde tipinde yer alan; ülkemizin lastik sektörü lideri Brisa’nın, İzmit Fabrikası’nda üretilen Bridgestone Turanza T005 lastikler, Nano Pro-techTM ile yüksek oranda silika içeren karışım ile üretiliyor. Nanopro-Tech teknolojisi, yakıt verimliliğini artırarak yakıt tasarrufu sağlıyor. Düşük yuvarlanma direnci sayesinde CO2 emisyonunu da azaltan yerli üretim lastik Turanza T005, güçlendirilmiş karkas yapısı ve gelişmiş lastik deseni ile de üstün manevra kabiliyetine sahip. Ayrıca gelişmiş deseni sayesinde lastiğin aşırı ısınma durumlarında yol tutuşunda azalma olmuyor. TÜV test sonuçlarına göre diğer lastiklerden 2-3 metre daha kısa fren mesafesine sahip olan Turanza T005, özel desen tasarımı sayesinde ıslak zeminlerde üstün viraj performansı ve kısa fren mesafeleri sunuyor.

Bridgestone’un gerçekleştirdiği kullanıcı araştırmaları neticesinde sürücü ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen “Bridgestone Turanza T005” yaz lastiği, dünyanın en eski ve köklü programlarından biri olan “Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)” programının 2020 ödüllerinde Yılın Seçilmiş Lastiği ödülüne layık görülmüştü.