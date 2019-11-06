Türkiye’de üretilen Toyota C-HR yenilendi

Türkiye’de üretilen ve üretildiği ilk günden itibaren kendine büyük bir hayran kitlesi edinen Toyota C-HR yenilendi. C-SUV segmentinde kısa zamanda ikonik bir model haline gelen Toyota C-HR, çarpıcı tasarım dilini ve sıra dışı dinamik sürüşünü şimdi daha da ileriye taşıdı. Yenilenen Toyota C-HR’ın hibrit versiyonu 186 bin 950 TL’den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 153 bin 350 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu. Yenilenen C-HR; Flame, Passion ve Passion X-Pack versiyonlarıyla tüm Toyota plazalarda yerini alacak.

İlk kez 2016’da tanıtılan ve dinamik SUV olarak konumlandırılan Toyota C-HR, sportif görünümüyle eşleşen bir yol tutuşuna sahip. Dinamik sürüşüyle birlikte sınıfının en iyi emisyon değerlerini sunan Toyota C-HR, ilk günden bu yana C-SUV segmentinde güçlü bir etki bıraktı.

İlk yılında Avrupa’da 120 bin adetlik satış elde eden C-HR, kısa zamanda segmentinde yüzde 10’luk bir pazar payı yakaladı. Avrupa’da başarısına devam eden Toyota C-HR, şu ana kadar 400 binin üzerinde bir satış elde etmiş durumda. Toyota C-HR Türkiye’de ise 2016 yılının kasım ayından bu yana 13647 adetlik satışa ulaştı.

Son teknoloji ile donatıldı

Daha da dikkat çekici hale gelen yeni Toyota C-HR, gelişmiş sürüş dinamiklerine ek olarak daha teknolojik donanımlara, ferah iç mekana ve daha premium dış tasarıma sahip. Gelişen son teknolojilerle donatılan Toyota C-HR coupe tarzı çizgileriyle birlikte segmentinde dikkat çeken bir model olmaya devam ediyor. Aracın ön ve arka tasarımında yapılan hassas dokunuşlarla birlikte araca daha dinamik bir görünüm kazandırılırken, ön farlar ve arka ışıklandırma grubuna gelişmiş Premium LED’ler eklendi.

Toyota C-HR’ın motor seçenekleri arasında verimliliğiyle büyük bir beğeni toplayan 122 HP’lik 1.8 lt hibrit motor ve 116 HP’lik 1.2 lt turbo motor yer alacak.

Daha rafine tasarım

Yenilenen Toyota C-HR, ilk tanıtıldığında fark yaratan ve hayranlık uyandıran çizgilerini koruyarak bunu daha dinamik ve premium bir tarzla bütünleştirdi. Ön tarafta Toyota’nın Under Priority ve Keen Look tasarım dilini temsil eden Toyota C-HR, yumuşak dokunuşlarla birlikte daha dinamik bir yüze sahip oldu.

Yeniden tasarlanan gündüz yanan farlar ve sinyal lambaları farların üst tarafına konumlandırılarak modelin sportif görünümüne katkıda bulundu. Ayrıca Premium LED sinyal lambası özelliği eklendi. Ön sis farları ise tamponun dış tarafına yerleştirildi ve hava girişleri aracın güçlü duruşunu destekleyecek şekilde genişletildi. Arka stop lambalarında da Premium LED teknolojisine yer verilerek, Toyota C-HR daha çekici bir dış tasarıma sahip olacak şekilde yeniden tasarlandı. Arka LED stop lambaları arasına eklenen lake siyah spoyler ile tek parça gibi görünen bu tasarım, Toyota C-HR'ın daha kaslı bir görünüme sahip olmasına katkı sağladı. Ayrıca yeni sıralı LED sinyal lambası arka stop lambalarına eklendi.

Yeni jant tasarımlarına ve Buzul Metalik Gri, Egzotik Kırmızı ve Turuncu Metalik renkleri olmak üzere üç farklı yeni gövde rengine sahip olan yenilenen Toyota C-HR, ayrıca kişiselleştirme seçeneği olarak sunulan siyah tavan opsiyonuyla iki renkli dış tasarım da sunuyor.

Yeni teknolojilere sahip kabin

Toyota C-HR’ın kabini görsel ve dokunsal olarak daha kaliteli bir hale getirildi. Aynı zamanda Toyota’nın 2019 multimedya sisteminin adapte edilmesiyle birlikte yeni bağlantı ve bilgi-eğlence sistemleri aracı çok daha farklı bir boyuta taşıdı. Kullanıcılarına ferah ve geniş bir kabin sunan Toyota, C-HR’ın tüm yüzeylerindeki ve düğmelerdeki görsel ve dokunsal kaliteyi arttırarak daha premium bir kabin alanı yarattı.

Yeni açık gri renkli iç tavan döşemesi sayesinde iç mekan daha ferah hale getirildi.

Araç içindeki birçok düğme, dış tasarımdaki elmas motifleri yansıtacak şekilde üretildi. Aynı motifleri; kapı panellerinde, tavan döşemelerinde, JBL hoparlör kapaklarında ve tweeter şekillerinde ve hatta analog göstergelerdeki iğnelerde de görmek mümkün. Yenilenen Toyota C-HR’a ayrıca elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve ön yolcu koltuğuna da yükseklik ayarı özelliği eklendi.

Sürücü odaklı kokpit, yenilikçi detaylar ve yüksek teknolojik özelliklerle de donatıldı. 8 inç dokunmatik ekran sürücü odaklı hale getirildi. Aynı zamanda daha iyi görüş açısı için üst konsol biraz daha alçaltıldı. Dokunmatik ekran, ses ayarlama butonu gibi fiziksel düğmelerle destekleniyor ve bu sayede sürüş esnasında da daha sezgisel bir kullanım sunuyor.

Yeni Toyota C-HR’da yer alan son teknolojik sistemlerle birlikte Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı sistemleri) da kullanıldı. Böylece aracın multimedya sistemine birçok akıllı telefon modeli ile kolayca bağlantı kurulabiliyor.

Toyota C-HR, aynı zamanda araç içi eğlence sistemlerinde en yüksek kaliteyi tercih eden müşterilere de hitap ediyor. Kullanıcılar 8 kanallı, 800-Watt stereo amfi ve dokuz hoparlöre sahip konser kalitesinde JBL Premium Ses Sistemini de tercih edebiliyorlar.

Yenilenen Toyota C-HR’a eklenen özelliklerden biri olan “Welcome Light” ile sürücüyü yere yansıyan Toyota C-HR logosu karşılıyor.

Hibrit motor seçeneği ile birlikte sunulan ve TFT ekranında yer alan Zaman Bazlı Elektrikli Kullanım Oranı göstergesi, hibrit sürüş keyfini daha da artırıyor. Bu özellik sayesinde yapılan yolculukların yüzde olarak ne kadarında elektrikli motorun devrede olduğu rahatça görülebiliyor.

Motor seçenekleri

Toyota C-HR motor seçenekleriyle de segmentinde eşsiz bir model olmaya devam ediyor. C-HR, 122 HP güç üreten 1.8 lt hibrit ve 1.2 litre turbo benzinli motor seçenekleriyle sunuluyor. 1.8 lt hibrit motor daha hafif ve daha güçlü bir lityum iyon bataryaya sahip. Bu sayede elektrikli performansı daha verimli hale getirildi. Daha doğal bir sürüş sağlayan 1.8 lt hibrit sistemi, sadece 86 g/km emisyon değerine ve 3.8 lt/100 km tüketim değerine sahip.

Toyota C-HR, aynı zamanda 1.2 litre turbo motorla da tercih edilebiliyor. 116 HP güç ve 185 Nm tork üretebilen 1.2 litre turbo motor, 138 g/km CO 2 emisyonuna ve 6.1 lt/100 km ortalama tüketim sunuyor.

1.2 litrelik turbo motor, altı ileri manuel vites veya CVT otomatik şanzımanla ile de eşleştirilebiliyor. Hibrit versiyonda ise elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman (e-CVT) kullanılıyor.

Yenilenen Toyota C-HR, yüksek gövde sertliğine ve alçak ağırlık merkezine sahip GA-C platformuyla birlikte her yol koşulunda dinamik bir sürüş sunuyor. Buna ek olarak, yapılan güncellemelerle birlikte kabin gürültüsü daha da azaltıldı.

Geliştirilmiş güvenlik özellikleri

Toyota C-HR, TNGA mimarisiyle birlikte en yüksek standartlara sahip aktif ve pasif güvenlik özelliklerini sunuyor. Toyota’nın yeni platformu ve araç tasarımı, dünyanın önde gelen bağımsız çarpışma testi programlarını karşılayacak şekilde geliştirildi. Aynı zamanda Toyota Safety Sense sistemi de güvenlik performansının daha ileriye taşınmasını sağlıyor.

Toyota’nın güvenlik ekipmanlarını yaygınlaştırma hedefiyle Toyota Safety Sense, yeni Toyota-CHR ürün gamında standart olarak sunuluyor.

Toyota Safety Sense sisteminde, Yaya Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Sistemi (Direksiyon Uyarısı İle) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar bulunuyor. Yeni Toyota C-HR Toyota Safety Sense özelliklerine ek olarak gelen, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Sürüşe Duyarlı Adaptif Ön Farlar, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (Fren Destekli), Fren Destekli Akıllı Ön ve Arka Park Sensörleri ve Diz Hava Yastığı özellikleriyle artık daha da güvenli bir seviyeye geliyor.

Toyota Safety Sense kaza riskini azaltırken aynı zamanda sürücüye hayatı daha da kolaylaştırıp, sürüş esnasında yaşanacak yorgunlukların azaltılmasını sağlıyor.