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Türkiye’de üretilen Mercedes-Benz Tourrider ilk büyük siparişini aldı

• Kaliforniya'da düzenlenen Motorcoach Expo'da sergilenen Yeni Mercedes-Benz Tourrider, fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. • Boston merkezli A Yankee Line firması, Tourrider için büyük çaplı sipariş veren ilk firma oldu. • Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen yeni Mercedes-Benz Tourrider, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilip, ihraç ediliyor. • Tourrider’ın AR-GE kapsamlarının büyük bir bölümü Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi’nde geliştirildi.

Otovitrin 30.03.2022, 11:51
Türkiye’de üretilen Mercedes-Benz Tourrider ilk büyük siparişini aldı

Daimler Truck dünyasının en önemli ve entegre otobüs üretim tesislerinden olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilip Kuzey Amerika’ya ihraç edilen Yeni Tourrider’ın prömiyeri, United Motorcoach Association (UMA) 'ın Long Beach Kaliforniya'da düzenlediği Motorcoach Expo'da gerçekleşti. Ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Yeni Tourrider, fuarda büyük çaplı ilk siparişini de alarak önemli bir başarıya imza attı. Boston merkezli A Yankee Line, Tourrider için büyük çaplı sipariş veren ilk firma oldu.

Yeni Mercedes-Benz Tourrider; Aktif Fren Asistanı (ABA 5), Yan Görüş Asistanı, Dikkat Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Hız Kontrolü ve daha fazlasını içeren bir dizi yeni teknoloji güvenlik sistemi ile donatıldı.

Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan Kuzey Amerika yollarına

Daimler Truck dünyasının en önemli ve entegre otobüs üretim tesislerinden olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Yeni Tourrider, Kuzey Amerika pazarındaki müşterilerin özel talepleri kapsamında “terzi dikim” siparişlerle bantlardan iniyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası; tasarım, konfor, teknoloji, güvenlik, kişiselleştirme ve ekonomik özellikleriyle Kuzey Amerika otobüsleri için yeni bir kilometre taşı niteliğini taşıyan Yeni Tourrider’ın AR-GE faaliyetlerinde de önemli sorumluluklar üstlendi.

Karoseri paslanmaz çelik malzemeden üretilen Yeni Tourrider için Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda yeni bir üretim binası da inşa edildi. Yeni Tourrider ile birlikte, söz konusu fabrikada araca özel oluşturulan üretim bandı ile ilk defa paslanmaz çelikten bir otobüs üretildi.

Aracın kalbinde Mercedes-Benz OM 471 motor yer alıyor

Yeni Mercedes-Benz Tourrider’ın kalbinde Daimler Truck global motor ailesinden 6 silindirli Mercedes-Benz OM 471 motor yer alıyor. Dinamik bir sürüşe sahip olan bu motor; 12,8 litre hacimden 450 HP (336 kW) güç ve maksimum 2102 Nm tork imkânı sunuyor. Yeni Tourrider, esnek yüksek basınçlı enjeksiyon X-Pulse ile, ara soğutucu, egzoz gazı devridaimi ve SCR (seçici katalitik redüksiyon) olmak üzere gelişmiş motor teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Otobüsteki güç aktarımı ise, Kuzey Amerika'da yıllar içerisinde kendini kanıtlamış olan tork konvertörlü Allison WTB 500R otomatik şanzıman ile sağlanıyor.

Ürün kalitesine yüksek önem veren Kuzey Amerika pazarının ihtiyaçlarını tüm modellerinde karşılayan Mercedes-Benz, Tourrider Business ve Tourrider Premium olmak üzere iki versiyon sunuyor. Üç dingilli üretilen Yeni Mercedes-Benz Tourrider, 13,72 metrelik (özel darbe emici tamponlarla 13,92 metre) uzunluğa sahip.

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