Türkiye’de en çok satan otomobiller belli oldu!

Bugün, Türkiye’de Ekim ayında en çok satan binek ve ticari otomobiller listesi ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda yüzde 14.9 ila 17,1 arasında adet bazında artış görüyoruz. Peki ilk 5 sıralaması nasıl?

Türkiye’de en çok satan binek ve ticari otomobiller – Ekim 2022

En çok satan otomobiller listesinden önce tüm pazarın genel tablosunu aktaralım. Yapılan paylaşıma göre otomobil ve hafif ticari satışlarına baktığımızda toplamda 65 bin 222 adet aracın trafiğe girdiğini görüyoruz. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.9 oranında bir artış olduğunu gösteriyor.

Hafif ticari ve binek otomobil satış adeti şu şekilde:

Fiat: 13 bin 198

Ford: 7 bin 654

Renault: 6 bin 891

Volkswagen: 5 bin 202

Dacia: 3 bin 687

En çok satan binek otomobiller listesinde ise durum biraz daha farklı. Yıldan yıla satış oranına baktığımızda yüzde 17.1 oranında artış olduğunu ve toplamda 47 bin 440 aracın trafiğe girdiğini görüyoruz. Yani ortak listenin büyük bir kısmını binekler oluşturuyor.

Markalara göre en çok satan otomobiller ilk 5 sıralaması ise şu şekilde:

Fiat: 9 bin 85

Renault: 6 bin 38

Dacia: 3 bin 687

Hyundai: 3 bin 327

Volkswagen: 3 bin 55

Markalara göre hafif ticari satış listesi ise şu şekilde:

Ford: 6 bin 918

Fiat: 4 bin 113

Volkswagen: 2 bin 147

Toyota: 1.166

Renault: 853

44 markanın yer aldığı lüks otomobil satışlarında ise durum şu şekilde:

Porsche: 43

Maserati: 33

Lexus: 31

Jaguar: 3

Aston Martin: 3

Ferrari: 2

Bentley 1