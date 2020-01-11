Türkiye’de 2019 yılında 1,46 milyon araç üretildi!

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılına ait toplam üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. 2019 yılında toplam üretim, 2018’e göre yüzde 6 azalarak 1 milyon 461 bin 244 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 982 bin 642 adet oldu. Türkiye otomotiv pazarı 2019 yılını, bir önceki seneye göre yüzde 23 azalarak 491 bin 909 adet seviyesinde kapatırken, otomobil pazarı ise yüzde 20 daralarak 387 bin 256 adet ile yılı tamamladı. Baz etkisi dikkate alındığında toplam otomotiv pazarı 2017 yılına göre yüzde 50 daraldı.

Ticari araç grubu üretiminde de 2019 yılında yüzde 9 oranında azalma yaşandı. Bu dönemde hafif ticari araç üretimi yüzde 8 oranında azalırken, ağır ticari araç üretiminde de yüzde 18’lik azalma yaşandı. Ticari araç pazarı ise 2018 ile karşılaştırıldığında yüzde 33 oranında daraldı. Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı yüzde 32, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 38 oranında daralmayla yılı tamamladı. Baz etkisi dikkate alındığında hafif ticari araç pazarı 2017 yılına göre yüzde 61, ağır ticari araç pazarı 2015 yılına göre yüzde 75 daralmış oldu. Traktör grubunda üretim 2019 yılında yüzde 40 düşüş gösterirken, pazar 2018 yılına göre yüzde 49, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 66 geriledi.

İhracatta euro bazında artış yaşandı!

OSD verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı 2019 yılında, bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 5 azalarak, 1 milyon 252 bin 586 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 oranında azalarak 828 bin 744 adet oldu. Bu dönemde ihracat dolar bazında yüzde 3 azalırken, euro bazında ise yüzde 2 arttı. Buna göre toplam otomotiv ihracatı 31,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise 11,9 milyar dolar ile 2019 yılını kapattı. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 oranında artarak, 10,6 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

ÖZET DEĞERLENDİRME – 2018/2019

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam üretim yüzde 6 ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 461 bin 244 adet, otomobil üretimi ise 982 bin 642 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 491 bin 909 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 20 oranında azaldı ve 387 bin 256 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde üretim yüzde 9 seviyesinde daralırken, ağır ticari araç grubunda yüzde 18, hafif ticari araç grubunda yüzde 8 oranında azaldı. 2018 yılı Ocak-Aralık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 33, hafif ticari araç pazarı yüzde 32 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 38 azaldı.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 252 bin 586 adet, otomobil ihracatı ise 828 bin 744 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 3 azalırken, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 31,2 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 4 azalarak 11,9 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 artarak 10,6 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 59 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 20 , ithal otomobil satışları yüzde 29 ve yerli otomobil satışları yüzde 4 oranlarında azaldı.

OTOMOTİV SANAYİİ 2019 YILI ARALIK AYI SONUÇLARI

ÜRETİM

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında azalarak toplam 1 milyon 461 bin 244 adet taşıt aracı üretildi .

2009-2019 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)

· 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 485 bin 143 adet olarak gerçekleşti.

· 2018 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 9 seviyesinde azalırken, ürün grubu bazında üretim:

K. Kamyonda yüzde 47 Midibüste yüzde 24 B. Kamyonda yüzde 23 Kamyonette yüzde 10 oranlarında azaldı, Minibüste yüzde 8 Otobüste yüzde 8 oranlarında arttı.



2019 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil üretimi, 2018 yılına göre yüzde 4 oranında azalarak 982 bin 642 adet düzeyinde gerçekleşti.

2009-2019 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde traktör üretimi yüzde 37 oranında azalarak 23 bin 899 adet oldu.

2009-2019 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)

PAZAR

2019 yılı Ocak-Pazar döneminde toplam satışlar 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 491 bin 909 adet seviyesinde gerçekleşti .

10 Yıllık Ortalama ve 2019/2018 Toplam Satışlar (x1000)

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil satışları, 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 20 oranında azaldı ve 387 bin 256 adet oldu.

10 Yıllık Ortalama ve 2019/2018 Otomobil Satışları (x1000)

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 59 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 20 , ithal otomobil satışları yüzde 29 ve yerli otomobil satışları yüzde 4 oranlarında azaldı.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 47 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 32 , ithal hafif ticari araç yüzde 36 ve yerli hafif ticari araç satışları yüzde 27 oranlarında azaldı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 38 azalarak bin 12 bin 849 adet, kamyon pazarı yüzde 35 oranında azalarak 10 bin 737 adet, midibüs pazarı yüzde 48 oranında azalarak bin 420 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 49 oranında azalarak 692 adet düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam pazar yüzde 42 , otomobil pazarı yüzde 35 , hafif ticari araç pazarı yüzde 57 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 65 oranlarında düşüş gösterdi.

Pazar 10 Yıllık Ortalama (x1000) 2019 (x1000) Değişim % Toplam 848,1 491,9 -42,0 Otomobil 597,3 387,3 -35,2 HTA 213,7 91,8 -57,0 ATA 37,1 12,8 -65,4

Not: Yapılan kapsamlı veri analizi çerçevesinde, veri tabanımızdaki son 10 yıllık Ağır Ticari Araç Pazarı verileri Ağustos 2018 itibariyle revize edilmiştir.

İHRACAT

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 828 bin 744 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 86’sını oluşturan 1 milyon 252 bin 586 adet taşıt ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında azalırken , ticari araç ihracatı yüzde 4 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre yüzde 5 artarak 15 bin 844 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam ihracat, 2018 yılına göre yüzde 3 oranında azaldı ve 31,2 milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 2 artarak 27,9 milyar € olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında azalırken, yan sanayi ihracatı da yüzde 2 oranında azaldı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $)

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork” , “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2019 yılı Ocak- Aralık döneminde yüzde 17 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Kaynak: TİM