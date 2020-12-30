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“Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz”

Brexit sürecinde Birleşik Krallık ve AB arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasının akabinde Türkiye otomotiv endüstrisi için kritik önem taşıyan Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ikili ticaret anlaşması da imzalandı.

Otovitrin 30.12.2020, 13:37
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“Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz”

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün “Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkilerin kesintisiz yürümesine yönelik bu son derece önemli adımın atılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Süreçteki gayret ve takipleri için başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan Yardımcılarımız Gonca Yılmaz Batur ve Rıza Tuna Turagay, Genel Müdürümüz Hüsnü Dilemre, Genel Müdür Yardımcımız Atilla Bastırmacı ve Daire Başkanımız Elif Yücel Gürsoy’un yanı sıra Birleşik Krallık (BK) Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, BK Ticaret Komiseri Judith Slater ve BK Büyükelçiliği Brexit Görev Gücü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Anlaşmanın imzalanma hızının iki ülke arasındaki kuvvetli ekonomik bağın bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Ford ve Ford Otosan olarak halihazırda yüzde 10’dan daha fazlasını üstlendiğimiz bu ticaret hacminin sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması ile önümüzdeki dönemde ülkelerimizin refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi. 

Birleşik Krallık ve Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından ticari ilişkilerin kesintisiz devam etmesinin Türk otomotiv endüstrisi için olduğu gibi Ford Otosan için de kritik önem taşıdığını vurguladı. 

Yenigün, “Brexit süreciyle belirsizliğin hakim olduğu ticari ilişkilerin, hem Birleşik Krallık hem Türkiye ekonomisi için olumlu yönde bir anlaşma ile sonuçlanmasını ve ticari ilişkilerin kesintisiz yürümesine yönelik bu son derece önemli adımın atılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Süreçteki takipleri ve gayretleri için başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan Yardımcılarımız Gonca Yılmaz Batur ve Rıza Tuna Turagay, Genel Müdürümüz Hüsnü Dilemre, Genel Müdür Yardımcımız Atilla Bastırmacı ve Daire Başkanımız Elif Yücel Gürsoy’un yanı sıra Birleşik Krallık (BK) Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, BK Ticaret Komiseri Judith Slater ve BK Büyükelçiliği Brexit Görev Gücü olmak üzere iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata geçirilmesinde emeği geçen, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Anlaşmanın imzalanma hızının iki ülke arasındaki kuvvetli ekonomik bağın bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Ford ve Ford Otosan olarak halihazırda yüzde 10’dan daha fazlasını üstlendiğimiz bu ticaret hacminin sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması ile önümüzdeki dönemde ülkelerimizin refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Otomotiv sanayimizin global arenadaki itibarının ve rekabet avantajının korunması için büyük öneme sahip bu anlaşmayla, Birleşik Krallık ile olan ticaret hacminin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek büyüyeceğine inanıyoruz” dedi.

“Birleşik Krallık ile otomotivdeki ticaret hacmi göz ardı edilemez bir düzeyde”

 Yenigün ayrıca, “Bugün Brexit kapsamında Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde olan Birleşik Krallık, 2019 yılında 11.2 milyar dolar ile Almanya’nın ardından ülkemizin en çok ihracat yaptığı 2. pazar. İhracatın lokomotifi Türk otomotiv sanayi için, bu ihracattan %10 pay alan Birleşik Krallık  kritik öneme sahip. 2019 yılı verilerine göre, ana sanayi olarak Birleşik Krallığa yapılan ihracat adet bazında 122.560, değer bazında ise 1,8 milyar USD olarak gerçekleşti. Diğer ülkeler üzerinden yapılan ihracat da dikkate alındığında Türkiye’de Birleşik Krallık pazarı için yapılan üretimin ihracat değeri 3 milyar USD seviyelerine yaklaştı. Birleşik Krallık ticari araç pazarına baktığımızda ise yılda yaklaşık 388 bin adet yeni araç satışı gerçekleşirken, bu satışların yaklaşık 1/3’ü Türkiye’den ihraç edilen araçlardan oluşuyor ve en çok satılan ilk 10 ticari araç içinde 1. ve 3. sırada da yine Türkiye’de üretilen Ford Transit model araçlar yer alıyor. Birleşik Krallık’ın ihracatını incelediğimizde ise, Türkiye, motor ihraç ettiği ülke sıralamasında 2. sırada, otomotiv ihracatında ise 5.sırada yer alıyor. Yıllardır süren ekonomik ve stratejik iş birliği sayesinde özellikle otomotivde karşılıklı ticaret hacmi göz ardı edilemez bir düzeye ulaştı. Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından ticari ilişkilerin kesintisiz devamı bu nedenle son derece önemli” değerlendirmesinde bulundu.

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