Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un satışa çıkacağı tarih belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da bir dizi açılış ve ziyaret gerçekleştirdi. Daha sonra gençlerle bir araya gelen Bakan Varank, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yerli otomobil hakkında da önemli açıklamalar yapan Varank, TOGG'un 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini söyledi.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye'nin otomobiline bu kadar heyecan duyulmasından memnuniyet duyuyoruz. İlk tanıttığımızdan itibaren, çocuğundan yaşlısına varana kadar herkes bu aracın ne zaman çıkacağıyla ilgili sorular soruyor. Türkiye'nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda, seri üretim bandından çıkacak. Fabrikanın inşaatı devam ediyor. Makine siparişleri yapıldı. Arabanın prototipleri testlere girmeye başladı. 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkan araçlar, sanırsam 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur.

"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPTIK"

Türkiye'nin otomobilini bir araba olarak görmemek gerekiyor. Türkiye'nin otomobil projesi aslında, değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabı. Biz aracı ilk ilan ettiğimizde doğuştan elektrikli olacağını bazı otonom özelliklere sahip olacağını ve aynı zamanda fikri mülkiyet hakları bizim olduğu için bu aracı aslında teknoloji platformu olarak görmemiz gerektiğini startupların geliştirdiği teknolojileri bu araca entegre edebileceğimizi dile getirmiştik. İnsanlar elektrikli araç için daha erken diyordu. Şu anki geldiğimiz noktada yüz yıldır otomobil üreten firmalar, biz bu elektrikli araç devrimini nasıl yakalayacağız diye endişe içerisindeler. Biz aslında doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmış olduk. Başarının anahtarı da burada. Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptığınızda kazanmamanız için hiçbir sebep yok."

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

TOGG tarafından üretilmesi planlanan Yerli Otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlantısına da sahip olacak.

İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.

TOGG'dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP'in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor.