Türkiye'nin Togg'da tercihi ‘Kapadokya’ oldu

Togg'dan yapılan açıklamada, 'Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi #Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz" dedi. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, ürettiği araçların dış renklerinde Güzel atlar diyarı Kapadokya'nın renklerine de yer verilmesinin ardından sosyal medya üzerinde paylaşılan gururumuz TOGG’un “Kapadokya” rengi çok beğenildi. Togg'da toprak ve kum beji Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini yansıtıyor. Öte yandan TOGG’un renklerinden birine adı verilmesinden sonra “Kapadokya” sosyal medyada kısa sürede ‘trending topic’ anlamına gelen tt oldu.

Aralarında sporcular, sanatçılar, iş insanlarıyla, bakanlar, siyasiler ve birçok vatandaşın da bulunduğu kişiler tarafından “Kapadokya” en çok beğenilen sekment olarak dikkat çekti. Piyasa çıkmasından sonra Türkiye’nin yüzakı TOGG "Kapadokya" renginin satış rekoru kırması bekleniyor.





