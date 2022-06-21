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Türkiye'nin en ucuz arabası 25 dakikada tükendi!
Citroen'in Türkiye'de satışa sunduğu elektrikli aracı Ami, sadece 25 dakika içerisinde tükendi. Satışa çıkmasıyla araç sahibi olmak isteyenler tarafından büyük ilgi gördü. Hem fiyatıyla hem görünüşüyle adeta mest etti.
Otovitrin 21.06.2022, 10:25
TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ARABASI
İlk olarak 2020’de tanıtılan iki kişilik mini elektrikli araç Citroen Ami, 2021'in son aylarında ülkemizde yerini aldı. Diğer otomobillere nazaran fiyatı daha ucuz ve elektrikli olmasıyla yakıttan tasarruf sağlayan Ami, 219 bin TL. İlk etapta satışa çıkan 50 Citroen Ami, 25 dakika içerisinde tükendi.
Saatte 45 km'ye kadar hızlara ulaşabiliyor. 3 saat içinde %100 şarj olabiliyor.
EHLİYET ŞARTI GEREKİYOR MU?
Fransa’da B sınıfı ehliyet istenmeyen araç için 14 yaşı tamamlamış olmak yetiyor. Bazı Avrupa ülkelerinde 16 yaş aranıyor. Türkiye’de ise B1 ehliyet şartı isteniyor.