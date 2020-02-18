Türkiye'nin en çok satan SUV modeli Nissan QASHQAI

Yeni Nissan QASHQAI, heyecan uyandıran tasarımıyla daha sofistike ve daha dinamik bir tasarıma sahip. Yeniden tasarlanan çarpıcı farları, benzersiz tasarımını bütünleyen jantları ve keskin hatlara sahip ön ızgarasıyla yeni Nissan QASHQAI görenleri kendine hayran bırakıyor.

TEKNOLOJİ DEHASI

Yeni Nissan QASHQAI, Nissan Intelligent Mobility teknolojileriyle geleceği günümüze taşıyor. Ne olursa olsun güvenebileceğiniz bir yol arkadaşı mı arıyorsunuz? Akıllı Park Asistanı, Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi, Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi ve daha birçok güvenlik özelliği sizin ve sevdiklerinizin hep yanında.

AKILLI VE FONKSİYONEL

NissanConnect’in 7’’ yüksek çözünürlüklü, yansıma yapmayan dokunmatik ekranıyla ses, navigasyon, sizi mobil kılacak bağlantılar* ve akıllı telefonunuz kullanıma hazır.

APPLE CARPLAY VE ANDROID AUTO

Aracınızı sürerken, akıllı telefonunuzda kullanmak istediğiniz uygulamaları 7 inçlik Nissan Connect ekranına yansıtın ve kontrol etmek için dokunmatik ekranı kullanın. Dilerseniz elinizi direksiyondan kaldırmadan sesli komut özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Apple iOS ve Google Android işletim sistemi ile çalışan desteklenen akıllı telefonlarınızla uygulamalarını otomobilinizin ekranına yansıtın.

BLUETOOTH

Akıllı telefonunuzla müzik keyfi yol boyunca sizinle.





iPOD/USB BAĞLANTISI

iPod ya da Mp3 çalarınızı takın ve müzikle bağlantınız hiç kopmasın.

*Erişim sağlanan mobil aplikasyonlar Türkiye’de satışa sunulan araçlarda farklılık gösterebilir.

YÜKSEK PERFORMANS SERGİLEYİN

Heyecanınıza hem cebinize hem de çevreye dost bir teknoloji eşlik etsin.

Yakıt ekonomisi, daha düşük karbondioksit emisyon seviyesi ve boyutu küçültülmüş yüksek performansıyla dizel veya turbo benzinli motor. Tercih sizin.







PLATINUM PREMIUM PACK DONANIMIN İÇERİKLERİ

Akıllı Park Sistemi

Alüminyum Alaşımlı Jantlar 19"

LED Adaptif Far Sistemi

Akıllı Çevre Görüş Sistemi (AVM)

Nappa Deri Koltuklar

Isıtmalı Ön Koltuklar

Nissan Qashqai aracımızı biraz daha yakından tanıyalım

Ön kısmında yenilenen ızgarası ile yeni yüzüne kavuşan Nissan QASHQAI, yeni ön tamponu ve güncellenen LED gündüz farlarıyla da dikkat çekiyor. Arka bölümde yenilenen LED grafikleri değişen stop lambaları araca oldukça şık bir görünüm kazandırmış.

Otomobilin ön kısmında hareketli bir tasarım dikkat çekiyor. Çizgiler oldukça keskin görünüyor. Sensörler bile kendini oldukça gösteriyor. Araca yan taraftan baktığımızda jantlardaki değişim öne çıkıyor. Otomobilin genel yapısıyla uyumlu bir orana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ön kısımda bahsettiğimiz hareketli yapı aracın yan kısmında da hâkim. Belirgin çizgiler sportif bir görünüm sağlamış. Aracın arka kısmı yine ön ve yanlardaki gibi bütünlük içerisinde. Oldukça geniş bir bagaj gözümüze çarpıyor. Arka koltukları yatırmak da bagajdan mümkün. Arka koltukları yatırdığımız zaman ortaya çıkan geniş alan birçok ihtiyaca cevap verecek nitelikte.

Arka koltukta oturduğumuz zaman diz mesafesinde bir sorun göremedik. Uzun boylu yolcular da rahatlıkla arka koltukta oturabilir. Arka kısımda orta koltukta oturduğumuzda ise baş mesafesinin azaldığını görüyoruz. Uzun boylular için bu biraz sorun olabilir.

Nissan Qashqai’nin şoför koltuğuna oturduğumuzda bambaşka bir dünya ile karşılaşıyoruz. Ön konsolda kullanılan malzemeler oldukça kaliteli. Temas ettiğimiz noktalar yumuşacık. Arka ve ön koltuklarda yarım litrelik şişelere uygun saklama alanları mevcut. Torpido gözü de gayet geniş. İki koltuk arasındaki orta saklama gözü de çok geniş ve derin. Burada ayrıca USB, AUX ve 12 Voltluk güç kaynağı mevcut. Koltuklarda kullanılan deri çok şık ve yumuşak. Desenler de oldukça hoş.

Nissan Qashqai’nin bilgi ve eğlence anlamında sunduğu teknoloji, eleştiriden oldukça uzak. Bize göre fazlasıyla yeterli. Göstergeler okunaklı ve kullanışlı dizayn edilmiş. Direksiyon yapısı ve alt kısmının kesik oluşu ise adeta sportifliği hissetmek isteyenler için tasarlanmış gibi. Sürücü koltukları ayarlanabiliyor ve hafızaya da alınabiliyor.

Nissan, ekstra güç ve iyileştirilen yakıt ekonomisi için yağ soğutucu, yağ filtresi, çift ağırlıklı volan, vakum pompası ve yüksek basınç yakıt pompasını elden geçirmiş. Gerçek dünya koşullarını temel alan WLTP gelene kadar yürürlükte olan Euro 6d-TEMP normunun tutturulması için Nissan, ünlü crossover modeline Seçici Katalitik Redüktör (SCR) eklerken NOx emisyonlarının düşürülmesi için AdBlue tankı eklenmiş. Araçta, yakıt tüketimi anlamında son derece tutumlu ve artık daha çevreci bir motor mevcut.

Aracın son kısmındaki ECO düğmesine bastığımızda gaz pedalının yumuşadığını hissediyorsunuz ve ortadaki renkli ekranda anlık yakıt tüketimi farklı bir grafikle gösteriliyor. Nissan Qashqai’nin son derece konforlu bir sürüş keyfi sunduğunu söyleyebiliriz. Dışarıdan çok fazla ses duyulmuyor, yani izolasyon oldukça iyi tasarlanmış. Gaz pedalına sonuna kadar basmazsanız içeriye motor hırıltısı çok fazla gelmiyor.