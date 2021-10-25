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Türkiye'de trafiğe kayıtlı kaç milyon araç bulunduğu açıklandı

TÜİK, "Motorlu Kara Taşıtları, Eylül 2021" raporunu yayınladı. Yayınlanan rapor, eylül ayında trafik kaydı yapılan araç sayısının 92 bin 996 olduğunu gözler önüne seriyor. Açıklanan veriler, 2021 genelinin 2020'den iyi geçtiğini ancak Eylül 2021'in sönük olduğunu ortaya koyuyor.

Otovitrin 25.10.2021, 16:16
Türkiye'de trafiğe kayıtlı kaç milyon araç bulunduğu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtlarına ilişkin güncel verileri açıkladı. Açıklanan veriler, eylül ayı ile Ocak-Eylül 2021 aralığında trafiğe kaç yeni araç girdiğini, kaç aracın trafikten çekildiğini gözler önüne seriyor. Dilerseniz hemen, TÜİK'in güncel verilerine yakından bakalım.

Açıklanan verilere göre eylül ayında kayıt yapılan araç sayısı, 92 bin 996 olarak gerçekleşti. Bu araçların yüzde yüzde 47,8'si otomobillerden, yüzde 29'u motosikletten, yüzde 12,3'ü kamyonetten, yüzde 7,2'si traktörden, yüzde 2,3'ü kamyondan, yüzde 0,9'u minibüsten, yüzde 0,4'ü otobüsten ve yüzde 0,1'i de özel amaçlı taşıttan oluşuyordu. Böylelikle eylül ayı sonunda kayıtlı olan araç sayısı 25 milyon 22 bin 960 olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Geçen yıla göre hareketlilik var

Ocak-eylül ayı toplam verilerine baktığımızda, trafiğe kaydedilen toplam araç sayısının 913 bin 169 olduğunu görüyoruz. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24'lük artış yaşandığını gözler önüne seriyor. Öte yandan, 2021'in ilk dokuz aylık döneminde 31 bin 133 aracın trafik kaydı silindi. Bu rakam, geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,5'lik düşüş anlamına geliyor. 

2021 yılında trafiğe kaydı yapılan 497 bin 104 adet otomobilin çok büyük bir bölümü benzinliydi. TÜİK'in yakıt türüyle ilgili verileri şöyle;

  • Yüzde 61,4'ü benzin
  • Yüzde 24,3'ü dizel
  • Yüzde 8,7'si elektrikli ya da hibrit
  • Yüzde 5,6'sı ise LPG

Bu arada; eylül ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı düşük olsa da devri yapılan araç sayısı hiç de az değil. Öyle ki eylül ayında 863 bin 167 adet araç için devir işlemi yapıldı. Yani bu araçlar ikinci elden satıldı. Devri yapılan araçların yüzde 69,1'ini otomobiller, yüzde 15,8'ini kamyonetler, yüzde 6,6'sını motosikletler, yüzde 3,3'ünü traktörler, yüzde 2,2'sini minibüsler, yüzde 2,2'sini kamyonlar, yüzde 0,6'sını otobüsler ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

2021 yılı genelinde taşıt satışlarında hareketlilik yaşanmış olsa da geçtiğimiz yılın eylül ayı ve hatta Ağustos 2021'in verilerine baktığımızda, Eylül 2021'in sönük geçtiğini görüyoruz. Öyle ki Eylül 2021'de kaydı yapılan araç sayısı, Ağustos 2021'den yüzde 3 daha düşüktü. Aynı veri, Eylül 2021 ila Eylül 2020 aralığında yüzde 12'lik düşüş anlamına geliyor. 

TÜİK'in "Motorlu Kara Taşıtları, Eylül 2021" raporunun tüm detaylarını görüntülemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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