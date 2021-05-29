Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri hangileri?

kinci el araç fiyatlarının hızla yükselmesiyle vatandaşlar ucuz otomobil araştırması yapmaya başladı. Hasarlı, boyalı, yüksek kilometreli ve taksi çıkması araçlar diğerlerine göre daha ucuz. Bu tür araçların bazı modelleri 50 bin liranın altında fiyatlarla satılıyor. İşte Türkiye'de satılan en ucuz ikinci el araç modelleri.

Otomobil sahibi olmak isteyen ancak bütçesi sınırlı olanlar hasarlı, boyalı, yüksek kilometreli otomobillere yönelmeye başladı. Taksi çıkması ya da yüksek kilometre araçlar da ucuza satılıyor. Bu tür araçların bazı modelleri 50 bin liranın altında fiyatlarla satılıyor.

İşte Türkiye'de satılan en ucuz ikinci el otomobil modelleri:

FIAT

2012 model Fiat Albea'larda 50 bin liranın altında hasar boya durumuna göre değişen araçlar mevcut. 50 bin lira altında 2013 model Fiat Linea'lar da var.

RENAULT

50 bin lira altında 2012 model Renault Symbol de yer alıyor. Vatandaşlar, araç fiyatları yükselince hasarlı ya da boyalı araçları radarına aldı.

DACIA

2012 model Dacia Logan 50 bin liranın altında fiyatlara da var, 123 bin liraya da. Farklı fiyat seçenekleriyle birçok seçenek sunan Dacia Logan'lar da alternatif olabilir.

TATA

2011 model Tata Indigo, 2011 model Tata Marina marka araçlar da 50 bin liranın altında yeni sahiplerini bekliyorlar. Araç ilan sitelerinde seçenekler mevcut.

HYUNDAI

2010 model Hyundai Matrix de uygun fiyatlara satılıyor. 50 bin liranın altında ücret ödeyerek bu araca sahip olabilirsiniz.

RENAULT

2007 model Renault Clio da uygun fiyatlara ilanlarda yer alan bir başka araç modeli. 50 bin liraya kadar bütçeniz varsa bu seçeneğe de göz atabilirsiniz.

MITSUBISHI

2006 model Mitsubishi Colt Japon otomobili severler için 50 bin lira altında seçenek olabilir. Kilometre, boya ve değişen takıntınız yoksa göz atabilirsiniz.

VOLKSWAGEN

2006 model Volkswagen Polo da 50 bin lira altında kalan nadir araçlardan. 50 bin lirayı sınır düşünürsek alt fiyatlarında seçenekler bulabilirsiniz.

SEAT

2006 model Seat Cordoba bir dönemin gözde araçlarındandı. Şimdilerde 50 bin liranın altında yeni sahiplerini bekleyen Cordoba'lara göz atabilirsiniz.

PEUGEOT

2006 model Peugeot 206 da bir diğer seçenek olarak karşımızda. 50 bin lira altında araç düşünenler Fransız devi Peugeot'nun bu modeline bakabilirsiniz.