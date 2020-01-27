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Türkiye'de Peugeot markasını satan ilk bayi: Aktif İriyıl

Türkiye'de Peugeot markasının satışını yapan ilk bayii olan Peugeot Aktif İriyıl Otomotiv, sektörde 20 yılını doldurmuş durumda. Peugeot markası yıl sonuna kadar 47 bin adet araba satarak Türkiye pazarında yüzde 6.6'lık pazar payı elde etmeyi hedefliyor.Bizde Aktif İriyıl otomotiv olarak marka içerisindeki yüzde 4.1’lik Pazar payımızı sene sonuna kadar % 5 seviyelerine yükseltmek istiyoruz.

Türkiye'de Peugeot markasını satan ilk bayi: Aktif İriyıl

Türkiye'de Peugeot markasının satışını yapan ilk bayii olan Peugeot Aktif İriyıl Otomotiv, sektörde 20 yılını doldurmuş durumda. Peugeot markası yıl sonuna kadar 47 bin adet araba satarak Türkiye pazarında yüzde 6.6'lık pazar payı elde etmeyi hedefliyor.Bizde Aktif İriyıl otomotiv olarak marka içerisindeki yüzde 4.1’lik Pazar payımızı sene sonuna kadar % 5 seviyelerine yükseltmek istiyoruz.

27 Ocak 2020 Pazartesi 16:09
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Türkiye'de Peugeot markasını satan ilk bayi: Aktif İriyıl

Peugeot Aktif İriyıl Otomotiv Genel Müdürü Hakan Tofan, otomotiv sektöründe verdikleri hizmetleri ve Peugeot’un yeni modeli Peugeot SUV 2008’i Ekovitrin’e anlattı.

  • Aktif İriyıl Otomotiv'in kuruluş öyküsünü ve günümüze kadar kaydettiği aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

Türkiye'de ilk Peugeot satan bayiyiz. İlk yetkili satıcıyız. Peugeot markası haricinde herhangi bir faaliyetimiz yok. Otomotivin her alanında hizmet veriyoruz. Sektörün kiralama tarafı da dahil olmak üzere her dalda hizmetlerimize devam ediyoruz. Hizmet verdiğimiz bu plazanın kuruluşu 2000 yılına rastlıyor. Ama biz sektöre 1995 yılında girdik. 2000 yılından sonra sektörde plazalaşma olgusu başladı. Yaklaşık 20 yılımızı doldurduk. Servis, sigorta ve satış olmak üzere ‘3S’ hizmeti veriyoruz. Bunun dışında ‘Air Rent a Car’ adındaki kuruluşumuzla oto kiralama konusunda da faaliyet gösteriyoruz.

  • Toplam kaç şube ve personele sahipsiniz?

Tek şubemiz var. Kiralama sektörü de dahil olmak toplam 100 personelimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu sayıya idari personelimiz de dahil.

“BİRKAÇ MARKAYI BÜNYEMİZE KATMAYI PLANLIYORUZ”

  • Kısa ve uzun vadede yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi hedefliyor musunuz?

Globalde PSA Grubu çoklu bir marka haline geldi, en son Opel markasını da satın aldılar. Türkiye’de de tekli markalar yavaş yavaş çoklu markalara doğru dönüşüm geçirmeye başladı. Bizim de bu yönde çalışmalarımız var. Bundan sonraki dönemde biz de birkaç markayı bünyemize katmayı planlıyoruz. Türkiye’de Peugeot’un ciddi bir pazarı var. PSA Grubu Türkiye'de ilk 5 içerisinde yer alıyor ve Türkiye genelinde ilk 3'ün içerisine girmek istiyor. Yani Opel, Citroen ve Peugeot’yu da kattığımız zaman ilk 3 içerisine girmeyi hedefliyoruz.

Peugeot Aktif İriyıl Otomotiv Genel Müdürü Hakan Tofan, “Türkiye'de ilk Peugeot satan bayiyiz. Sektörde 20 yılımızı doldurduk. Servis, sigorta ve satış olmak üzere ‘3S’ hizmeti veriyoruz” dedi.

“PEUGEOT, SUV PAZARINDA LİDERLİĞİNİ İLAN ETTİ”

  • Yeni Peugeot SUV 2008 modeli hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor?

Yeni Peugeot SUV 2008, B segmentinde tamamen yenilenmiş bir araç. 3008 modelinin devamı olarak nitelendirilebilir. Peugeot, SUV pazarında liderliğini ilan etmiş durumda. Araç eski modele göre 14 cm daha uzun, 5 cm daha geniş. Bagaj hacmi de oldukça yeterli. Görüntü olarak da bakıldığı zaman 3008 modeline yaklaşmış durumda. Yani tasarım, teknoloji ve diğer tüm özellikleriyle diğer markalara karşılaştırıldığında sektörde oldukça yerini sağlamlaştıracak bir araç.

  • İnsanlar kendi segmentinde Peugeot SUV 2008'i neden tercih etmeli?

Peugeot olarak artık SUV'da çok iyi bir algımız var. Bu algıyı 2008 modeliyle  birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Kalite, sürüş zevki, tasarım ve teknoloji anlamında yarı otonom bir araç. Peugeot SUV 2008, yavaş yavaş insansız sürüşe geçilen bir ortamda yarı otonom sürüş imkanı sunuyor. Şerit takip ve tam frenleme özelliği önemli. Araçta çok farklı hologram bir ekran var.

Ekovitrin Reklam Satış Yöneticisi Harun Reşit Tığlı ve Peugeot Aktif İriyıl Otomotiv Genel Müdürü Hakan Tofan

  • Türkiye otomotiv sektörüne baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor?

2019 yılında sektörün çok geriye doğru gittiğini gördük. Kurda yaşanan ufak ufak hareketler ve kredi faizlerindeki düşüşten sonra son 3 ayda ciddi bir hareket yaşandı. Ama aslında herkes ters köşe oldu. Hiç bir markanın elinde yeterli sayıda araba yoktu. Yani pazarın neredeyse 480 binlere gideceğini kimse hesaplayamadı. Dolayısıyla son 3 ay sektörde yoğun bir talep yaşandı. Ciddi adetlerde araba sattık. Peugeot’nun öngörüsü diğer markalara göre Türkiye pazarında daha iyiydi. Sektörde yüzde 6 da pazar payı elde ettik. Ocak ayı da bizim için iyi bir başlangıç oldu. Şu anda 2020 model arabaları hızlı bir şekilde getirmeye çalışıyoruz. 2020 modelleri satarak başlayacağız. Peugeot olarak yıl sonuna kadar 47 bin adet araba satmayı planlıyoruz. Türkiye pazarında yüzde 6.6'lık pazar payı hedefimiz var. Hedefimizi gerçekleştireceğiz, bu yıl daha iyimser bakıyoruz. Kredi faizlerindeki düşüş devam ediyor. Araç alımları sürüyor. O yüzden pazarın daha iyi bir yere geleceği düşüncesindeyim.

Son Güncelleme: 27.01.2020 17:21
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