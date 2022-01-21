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Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil modelleri hangileri?

2021 yılında Türkiye'de toplam 2 bin 849 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam 2020 yılı ile karşılaştırıldığında satışlarda ciddi artış olduğu görülüyor.

Otovitrin 21.01.2022, 12:14
Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil modelleri hangileri?

2021 yılında toplam elektrikli otomobil pazarı 2 bin 849 olarak gerçekleşti. 2020 yılında bu rakam sadece 844 adetti.

Yeni gelen model sayılarıyla birlikte elektrikli otomobil satışlarının artarak devam etmesi bekleniyor.

Elektrikli otomobiller yaygınlaşıyor: İşte Türkiye'de en çok satan modeller - Resim: 3

"UMUT VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği  Başkanı (TEHAD) Berkan Bayram,"Genel anlamda otomobil kullanıcısı elektrikli ve hibrid otomobil pazarına daha fazla ilgi göstermeye başladı. Özellikle C ve üstü premium segment satış rakamlarındaki artışın dikkate değer. Elektrikli modellerde daha hızlı artışı TOGG ile birlikte görebiliriz" dedi.

TEHAD tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobilleri listeledik. 

Elektrikli otomobiller yaygınlaşıyor: İşte Türkiye'de en çok satan modeller - Resim: 4

PEUGEOT

Peugeot 2008e - Henüz resmi satışı başlamayan modelden 2 adet satıldı. 

Elektrikli otomobiller yaygınlaşıyor: İşte Türkiye'de en çok satan modeller - Resim: 5

e-2008 50 kWh'lık bir bataryadan besleniyor. WLTP'ye göre 310 km menzil sunuyor. Araç 136 bg güç, 260 Nm tork sunuyor.

XEV iEV7s - 3 Adet satıldı

Elektrikli otomobiller yaygınlaşıyor: İşte Türkiye'de en çok satan modeller - Resim: 6

TEMEL ÖZELLİKLER

Maksimum güç (kW) - 85 

Batarya tipi - Lityum

Batarya kapasitesi (kWh) - 40

Sürüş menzili (km) - 320

Maksimum hız (km/h) - 130

Citroen C4 - Resmi olarak satışı başlayamayan model 3 adet satıldı.


 

E-C4'te 100 kW (136HP) gücünde tamamen elektrikli bir motor bulunuyor. E-C4 toplamda 350 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Mercedes EQS - 4 adet satıldı. 

EQS 580 4MATIC azami 672 km’ye kadar bir menzil vadediyor. Model 385 kW (523 BG) güç sunuyor. 

Modelin Türkiye fiyatı ise 4.207.500 TL

Smart EQ ForTwo - 9 adet satıldı


 

82 beygir güç üreten elektrik motora sahip olan araç maksimum 130 kilpometre hıza ulaşıyor.

VOLVO XC40 Recharge - Resmi olarak satışı başlamasa da 23 adet satış gerçekleşti.

Volvo XC40, 418 kilometrelik bir menzil sunuyor. 408 beygirlik güce sahip olan araç 0'dan 100'e 4,9 saniyede ulaşıyor.

JAGUAR I-PACE - 31 adet satıldı


 

JAGUAR I-PACE WLTP verilerine göre 470 km menzile sahip. Araç bu menzile 90 kWs kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla ulaşıyor. Model 0'dan 100'e hızlanmasını ise 4,8 saniyede tamamlıyor. 

JAGUAR I-PACE SE - 1.951.907 TL 

JAGUAR I-PACE HSE - 2.150.591 TL

BMW i3 ve i3s - 33 adet satıldı.

BMW i3 kullanıma bağlı olarak değişen 335 kilometreye kadar bir menzil vadediyor. Günlük kullanım şartlarında ise bu menzil 260 olarak belirtildi.

MINI Cooper SE - 41 adet satıldı


 

Elektrikli MINI WLTP verilere göre 234 kilometrelik bir menzil vadediyor. Araç 0’dan 100 km/sa hıza 7,5 saniyede ulaşıyor. 

Fiyatı: 979.785 TL

DFSK Seres 3 - 53 adet satış gerçekleştirdi.

Seres 3 161 beygir güç ve 310 Nm tork üreten araç 300 kilometrelik bir menzil vadediyor. 

Seres 3 Elektrikli SUV Fiyatı: 750.000 TL

Hyundai KONA - 64 adet satış gerçekleşti.


 

Elektrikli Kona 484 kilometrelik bir menzil sunuyor. 

Fiyatı: 

100 kW Progressive - 705.122 TL

150 kW Progressive - 1.024.287 TL

YENİ BMW iX - 146 adet satıldı

326 beygirlik güce sahip olan iX, 425 kilometreye kadar menzil vadediyor.  

Yeni BMW iX xDrive40 First Edition Essence - 2.442.500 TL

Yeni BMW iX xDrive40 First Edition Sport - 2.459.400 TL

Mercedes-Benz EQC - 331 adet satış gerçekleşti 

Elektrikli otomobiller yaygınlaşıyor: İşte Türkiye'de en çok satan modeller - Resim: 29


 

Mercedes-Benz EQC 437 km’ye kadar menzil sunuyor. 

Yeni EQC 400 4MATICElectric Art - 1.876.000 TL

Elektrikli otomobiller yaygınlaşıyor: İşte Türkiye'de en çok satan modeller - Resim: 30

Porsche Taycan - 353 adet satıldı

Elektrikli otomobiller yaygınlaşıyor: İşte Türkiye'de en çok satan modeller - Resim: 31

Porsche Taycan Performance Plus bataryasıyla 416 kilometreye kadar menzil sunuyor. Taycan, 800 volt mimarisi ile 270 kW'a kadar şarj gücü üretebiliyor. Bu sayede uygun şarjla sadece 5 dakikada 100 kilometrelik menzile ulaşabiliyor. 

Kalkış kontrolü ile aktif olan 560 kW'ye (761 PS) kadar çıkan güç sayesinde iki motoru Taycan Turbo S'i 0'dan 100 km hıza sadece 2.8 saniyede ulaştırıyor. 

Elektrikli otomobiller yaygınlaşıyor: İşte Türkiye'de en çok satan modeller - Resim: 32

BMW iX3 - 663 adet satıldı

Elektrikli otomobiller yaygınlaşıyor: İşte Türkiye'de en çok satan modeller - Resim: 33

Yeni BMW iX3 460 kilometreye kadar menzil sunuyor. 286 BG güç ve 400 Nm tork sunan iX3 0'dan 100'e hızlanmasını 6,8 saniyede tamamlıyor. 

Yeni BMW iX3 - 1.784.900 TL

RENAULT ZOE
Renault Zoe - 772 adetlik satışla Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil.

Elektrikli otomobiller yaygınlaşıyor: İşte Türkiye'de en çok satan modeller - Resim: 35

Yeni ZOE E-TECH'in 52 kWh kapasiteli bataryası WLTP verilerine göre 395 km'ye varan sürüş menzili sunuyor. 

Renault Zoe 551.900 TL'den satılıyor. 

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