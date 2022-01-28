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Türkiye'de 100 bin TL'nin altında satılan 2. el otomobiller hangileri?
Pandemiyle başlayan önce çip krizi ardından sosyal mesafe için toplu taşımadan özel araca yönlenme isteği ve son olarak da dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısında Cumhuriyet tarihi rekorlarını peşpeşe kırmasıyla sıfır km otomobil hayal olurken, piyasada 100 bin TL'nin altında çok az 2. el otomobil kaldı. İşte o araçlar...
Otovitrin 28.01.2022, 12:44
2012 Renault Clio 1.5 dCi Authentique
2012 Model, Dizel ( Motorin ), Manuel Vites
2. El Yaklaşık Satış Fiyatı: 85.500 TL
2006 Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
2006 Model, Benzinli, Manuel Vites
2. El Yaklaşık Satış Fiyatı: 95.500 TL
2009 Renault Megane 1.5 dCi Extreme
2009 Dizel ( Motorin ), Otomatik Vites
2. El Yaklaşık Satış Fiyatı: 96.000 TL
2011 Skoda Fabia 1.2 Ambiente Dynamic
2011 Model, Benzinli, Manuel Vites
2. El Yaklaşık Satış Fiyatı: 96.000 TL
2007 Toyota Corolla 1.4 D-4D Terra
2007 Dizel ( Motorin ), Manuel Vites
2. El Yaklaşık Satış Fiyatı: 96.000 TL
2004 Volkswagen Golf 1.6 Pacific
2004 Model, Benzin + LPG, Otomatik Vites
2. El Yaklaşık Satış Fiyatı: 98.000 TL