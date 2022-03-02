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Türk Otomotiv Sanayi, AB Büyükelçileri ile Buluştu!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) temsilcileri ile Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Türkiye’de görevli büyükelçileri Bursa’da bir araya geldi. AB-Türkiye Gümrük Birliği, otomotiv sanayinde yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm gibi konuların ele alındığı toplantıda; Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar ışığında daha da derinleştirilmesinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Otovitrin 02.03.2022, 15:27
Türk Otomotiv Sanayi, AB Büyükelçileri ile Buluştu!

Toplantıda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye’nin özellikle otomotiv, tekstil ve makine alanlarında Avrupa tedarik zincirlerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Bursa ziyaretimizdeki temaslarımız, Avrupa Yeşil Anlaşması ve bunun Gümrük Birliği açısından önemi çerçevesinde Türkiye ile olan iş birliğimize odaklanacak. İklim siyasetin ötesine geçiyor ve bu konuda iş birliği şart. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye hazırız” dedi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) temsilcileri, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Türkiye’de görevli büyükelçileri ile Bursa’da düzenlenen toplantıda buluştu. Türk otomotiv sanayinin, AB ile ticaretinin geleceği adına önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantıda; Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar ışığında daha da derinleştirilmesinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün’ün açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda; Gümrük Birliği, otomotiv sanayinde yeşil dönüşüm konularına değinildi. Dijital dönüşüm alanında yaşanan süreçlerin de masaya yatırıldığı toplantıda; AB ile Türkiye arasındaki mevcut kuvvetli ticari iş birliğinin daha da geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

“Türkiye, Avrupa değer zincirlerinin önemli bir parçası”

Toplantıda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Türkiye'nin en eski şehirlerinden, güzel ve tarihi Bursa’yı yeniden ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Bu sefer, meslektaşlarım AB üyesi ülkelerin büyükelçileri de bana eşlik edecek. Birlikte tarihi zenginliğinin yanı sıra önemli bir sanayi merkezi de olan bu kentin kültürel özelliklerini görme olanağı bulacağız. Türkiye, özellikle otomotiv, tekstil ve makine alanlarında olmak üzere, Avrupa değer zincirlerinin önemli bir parçası. Çok sayıda çok uluslu şirketin bir ayağı Bursa'da diğer ayağı da Avrupa’da bulunuyor. Bursa ziyaretimizdeki temaslarımız, Avrupa Yeşil Anlaşması ve onun Gümrük Birliği açısından önemi çerçevesinde Türkiye ile olan iş birliğimize odaklanacak. İklim siyasetin ötesine geçer ve bu konuda iş birliği şart. Bu alandaki çabalarımızı sürdürmeye hazırız” diye konuştu.

“Resmi müzakerelerin başlamasını istiyoruz”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise öngörülenden daha uzun süre yürürlükte kalan Gümrük Birliği Kararı’na ilişkin konulara dikkat çekerek, “Gümrük Birliği, ülkemizin AB’ye tam üyeliği öncesinde geçiş dönemi düzenlemesi olarak yürürlüğe konulmuştu. Bununla birlikte, Gümrük Birliği Türkiye’nin AB’ye tam üyelik perspektifinin hala netleşmemiş olması sonucunda öngörülenden daha uzun süre yürürlükte kaldı. Gümrük Birliği, tesis edildiği günden bugüne kadar, gerek Türkiye gerekse AB ekonomilerine önemli kazanımlar sağladı ve Türkiye ekonomisinin dönüşümünde önemli rol oynadı” açıklamasını yaptı. “Bugün bir taraftan Türkiye ve AB tarafından Gümrük Birliği’nden elde edilen kazanımların en üst düzeye çıkarılması, diğer taraftan sistemik sorunlara çözüm bulunması ve günün koşullarına uyarlanması amacıyla Gümrük Birliği’nin güncellemesi önem taşıyor” ifadelerini kullanan Çelik, “Otomotiv endüstrisi olarak, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi doğrultusunda Gümrük Birliği’nin modernize edilmesini destekliyor, resmi müzakerelerin bir an önce başlamasını istiyoruz” dedi.

“Yeşil dönüşüm konusunda AB ile özel bir iş birliği oluşturulması son derece önemli”

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün de toplam üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini ihraç eden, ihracatının ise yaklaşık yüzde 80’ini AB pazarına yapan Türk otomotiv sanayinin AB’deki tüm gelişme ve gereklilikleri takip ettiğini söyledi. Yeşil Mutabakat konusunda yapılan çalışmalara da değinen Yenigün, döngüsel ekonomi ile ilgili gelişmeleri aktardı. Yenigün “Çok katmanlı ve kompleks tedarik yapısı nedeniyle otomotiv sanayinin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın kapsamına alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’nin (ACEA) de benzer bir bildirimi olmuştu. Gerek Gümrük Birliği gerekse otomotiv ticareti açısından yeşil dönüşüm konusunda AB ile özel bir iş birliği ve danışma mekanizmasının oluşturulması son derece önemli” diye konuştu. Yenigün, aday ülke olması sebebiyle Türk firmalarının hızlı ve kolay yeşil dönüşüm için AB fonlarına erişimin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Dijital dönüşümde AB ile bir bütün olarak hareket edilmeli!

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam ise otomotiv sanayinin dijital dönüşümü büyük bir dikkatle ele aldığını belirterek, bu alanda AB ile bir bütün olarak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Saydam, “Dijital dönüşüm alanında yapılan her çalışmada odak noktası, insandır. Bunun yanında diğer AB projelerinde olduğu gibi, dijital dönüşüm alanındaki yapılanmada da toplumun tüm kesimlerine ulaşılması ve hepsinin faydasının gözetilmesi öncelik olmalı. AB’nin önemli ortağı olan Türkiye’nin bu kapsamda desteklenmesini ve iş birliklerinin artırılmasını bekliyoruz” dedi.

Toplantının ardından AB büyükelçileri otomotiv sanayinin önemli kuruluşlarından Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Bosch Türkiye üretim tesislerini ziyaret ederek, sanayinin üretim teknolojileri ve süreçleri ile ilgili incelemelerde bulundu.

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