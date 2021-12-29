banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Gram altında kritik seviye 697 TL
Gram altında kritik seviye 697 TL
PFDK cezaları açıkladı
PFDK cezaları açıkladı
Küresel piyasalarda neler oluyor?
Küresel piyasalarda neler oluyor?

TÜRK HALKININ ARAÇ YIKAMA TERCİHLERİ BELLİ OLDU

Türkiye’nin önde gelen 2.el araç ilan platformu arabam.com, Türkiye’de araç sahiplerinin, araç yıkama alışkanlıkları ve tercihleri ile ilgili davranışlarını ve düşüncelerini araştırdı. Aralık 2021’de 525 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını derleyip, sektöre katkı sağlayacak istatistikleri paylaşan arabam.com’un sunmuş olduğu veriler, tüketicilerin araçlarının temizlenmesi konusunda hassas olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %41,9’u aracını haftada bir kez yıkadığını belirtiyor. Aracını iki haftada bir yıkayanların oranı %20 ve ayda bir yıkayanların oranı %30,3. Katılımcılara bir oto yıkama firmasını tercih etmelerindeki en büyük etken sorulduğunda en çok verilen yanıt “ekibin profesyonel olması” oldu. Oto yıkama firmalarında araç yıkatmayı tercih etmeyenlere ise sebebi sorulduğunda en çok verilen iki yanıt “pahalı olduğu için” ve “aracımı kendim yıkamayı sevdiğim için” oldu. Araç sahiplerinin otomobillerine bağlı olduğu ve hassas davrandıklarını söylemek mümkün.

Otovitrin 29.12.2021, 11:33
TÜRK HALKININ ARAÇ YIKAMA TERCİHLERİ BELLİ OLDU

Araştırma katılımcılarının %43,6’sı aracını kendisinin yıkadığını, %32,1’i oto yıkamacıda yıkattığını, %24,3’ü bazen kendisinin yıkadığını bazen de oto yıkamacıya götürdüğünü söylüyor.

Oto Yıkama Firmalarından En Büyük Beklenti: Profesyonel Ekip İle Çalışılması

arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmanın katılımcılarına “bir oto yıkama firmasını tercih etmenizdeki en büyük etken nedir?” sorusu sorulduğunda katılımcıların %41,8’i “ekibin profesyonel olması” cevabını veriyor. Tüketicilerin %31,4’ü tanıdığı ve güvendiği bir marka olmasına dikkat ettiğini söylüyor. Katılımcıların %12,7’si oto yıkama firmalarının indirim kampanyaları düzenlemesi, %7,3’ü hizmet çeşitliliğinin bol olması ve %6,8’i pandemi döneminde hijyen kurallarına uygun çalışılması yanıtlarını öne sürüyor. Katılımcılara “bir oto yıkama firmasından memnun olmanızı sağlayacak en büyük etken nedir?” sorusu sorulduğunda %51,9’u titiz çalışılmasını belirtiyor. Katılıcıların %22,5’i güven vermesi, %12,4’ü ilgili ve yetkin bir firma olması, %9,5’i indirim kampanyaları yapması, %3,7’si araç teslim saatlerine uyulması yanıtını veriyor. Türk halkının aracını bir oto yıkama firmasına emanet ederken işinde yetkin ve güvenebilecekleri firmaları tercih ettikleri sonucu ortaya çıkıyor.

Oto Yıkama Firmalarının tercih edilmeme Sebepleri

Aracının temizliği için oto yıkama firmalarını tercih etmeyenlere sebebi sorulduğunda tüketicilerin %37,3’ü fiyatların yüksek olduğunu öne sürüyor. Katılımcıların %36,3’ü aracını kendi yıkamayı sevdiği için, %21,2’si aracını başkasına emanet etmek istemediği için, %5,2’si daha önce olumsuz deneyimler yaşadığı için oto yıkama firmalarına gitmeyi tercih etmediğini belirtiyor.


Araştırma katılımcılarına araçların korunması için yapılan pasta cila uygulaması ve seramik kaplama için görüşleri sorulduğunda olumlu yanıtlar alındı. “Araçlara yapılan seramik kaplama hakkında ne düşünürsünüz?” sorusu sorulduğunda katılımcıların %62’si araçların toz, güneş gibi etkenlere maruz kaldığı için yaptırılması gerektiğini savunuyor. Katılımcıların %38’i ise araçların kapalı ve güvenli bir otoparkta bulunması durumunda gerekli olmadığını savunuyor. Tüketicilere pasta cila uygulaması ile ilgili görüşleri sorulduğunda da tüketicilerin %67,1’i araçların daha yeni ve temiz görünmesi için bu uygulamanın yaptırılması gerektiğini savunuyor. Tüketicilerin %32,9’u ise araç boyasına zarar verebileceğini düşündüğü için pasta cila uygulamasına sıcak bakmıyor.

En Çok Tercih Edilen oto Yıkama Firmaları

Katılımcılara “hangi oto yıkama firmasını tercih edersiniz?” sorusu sorulduğunda %17,7 oranla Autowax birinci sırada yer alırken %14,1 ile Ziebart ikinci sırada yer alıyor. En çok tercih edilen 3. oto yıkama firması ise AutoClub oldu. Listenin devamı ise şu şekilde:


Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8