TÜRK HALKININ ARAÇ YIKAMA TERCİHLERİ BELLİ OLDU

Araştırma katılımcılarının %43,6’sı aracını kendisinin yıkadığını, %32,1’i oto yıkamacıda yıkattığını, %24,3’ü bazen kendisinin yıkadığını bazen de oto yıkamacıya götürdüğünü söylüyor.

Oto Yıkama Firmalarından En Büyük Beklenti: Profesyonel Ekip İle Çalışılması

arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmanın katılımcılarına “bir oto yıkama firmasını tercih etmenizdeki en büyük etken nedir?” sorusu sorulduğunda katılımcıların %41,8’i “ekibin profesyonel olması” cevabını veriyor. Tüketicilerin %31,4’ü tanıdığı ve güvendiği bir marka olmasına dikkat ettiğini söylüyor. Katılımcıların %12,7’si oto yıkama firmalarının indirim kampanyaları düzenlemesi, %7,3’ü hizmet çeşitliliğinin bol olması ve %6,8’i pandemi döneminde hijyen kurallarına uygun çalışılması yanıtlarını öne sürüyor. Katılımcılara “bir oto yıkama firmasından memnun olmanızı sağlayacak en büyük etken nedir?” sorusu sorulduğunda %51,9’u titiz çalışılmasını belirtiyor. Katılıcıların %22,5’i güven vermesi, %12,4’ü ilgili ve yetkin bir firma olması, %9,5’i indirim kampanyaları yapması, %3,7’si araç teslim saatlerine uyulması yanıtını veriyor. Türk halkının aracını bir oto yıkama firmasına emanet ederken işinde yetkin ve güvenebilecekleri firmaları tercih ettikleri sonucu ortaya çıkıyor.

Oto Yıkama Firmalarının tercih edilmeme Sebepleri

Aracının temizliği için oto yıkama firmalarını tercih etmeyenlere sebebi sorulduğunda tüketicilerin %37,3’ü fiyatların yüksek olduğunu öne sürüyor. Katılımcıların %36,3’ü aracını kendi yıkamayı sevdiği için, %21,2’si aracını başkasına emanet etmek istemediği için, %5,2’si daha önce olumsuz deneyimler yaşadığı için oto yıkama firmalarına gitmeyi tercih etmediğini belirtiyor.





Araştırma katılımcılarına araçların korunması için yapılan pasta cila uygulaması ve seramik kaplama için görüşleri sorulduğunda olumlu yanıtlar alındı. “Araçlara yapılan seramik kaplama hakkında ne düşünürsünüz?” sorusu sorulduğunda katılımcıların %62’si araçların toz, güneş gibi etkenlere maruz kaldığı için yaptırılması gerektiğini savunuyor. Katılımcıların %38’i ise araçların kapalı ve güvenli bir otoparkta bulunması durumunda gerekli olmadığını savunuyor. Tüketicilere pasta cila uygulaması ile ilgili görüşleri sorulduğunda da tüketicilerin %67,1’i araçların daha yeni ve temiz görünmesi için bu uygulamanın yaptırılması gerektiğini savunuyor. Tüketicilerin %32,9’u ise araç boyasına zarar verebileceğini düşündüğü için pasta cila uygulamasına sıcak bakmıyor.

En Çok Tercih Edilen oto Yıkama Firmaları

Katılımcılara “hangi oto yıkama firmasını tercih edersiniz?” sorusu sorulduğunda %17,7 oranla Autowax birinci sırada yer alırken %14,1 ile Ziebart ikinci sırada yer alıyor. En çok tercih edilen 3. oto yıkama firması ise AutoClub oldu. Listenin devamı ise şu şekilde:



