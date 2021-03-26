Turcas Petrol’ün kurumsal yönetim notu yükseldi

90 yıllık geçmişiyle sektörlerinde lider konumda bulunan firmalara iştirak eden Turcas Petrol A.Ş’nin, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu tamamlandı. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, pay sahipleri, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu olmak üzere belirli başlıklara göre yapılan incelemenin ardından Turcas’ın 10 üzerinden 9.58 olan notu 9.61’e yükseldi. Bu yükseliş ile birlikte Turcas, en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip enerji şirketi konumunu sürdürdü.

Kurumsal yönetim derecelendirme notu ile ilgili açıklamalarda bulunan Turcas Petrol A.Ş. CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy; “2010 yılından bu yana kurumsal yönetim derecelendirme sürecine dahil olarak, sürekli iyileştirme bakış açımız ile her geçen yıl notumuzu yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu değerlendirme neticesinde Turcas’a ve tüm paydaşlarımıza değer katan, adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir yönetim yapısı oluşturmanın gururunu taşıyoruz. Yüksek değer yaratan Enerji Odaklı Yatırım Şirketi olma vizyonumuz, kurumsal kültürümüz ve çevik yapımız ile ülkemizin ihtiyacı olan yatırımları gerçekleştirmeye hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Şirket, menfaat sahipleri bölümünde 100 üzerinden 98,00, kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık bölümünde 97,34, yönetim kurulu bölümünde 95,08 ve pay sahipleri bölümünde 94,98 puanla değerlendirilmiştir.

Turcas Petrol’ün 2020 yılından bu yana küresel ölçekte yaşanan Covid-19 pandemisinde aldığı etkin önlemler, çalışma düzeninde aldığı çevik aksiyonlar ve Yönetim Kurulunda Kadın Üye Politikası’nı oluşturarak, yönetim kurulundaki kadın üye oranını yeniden %25’in üzerine çıkarması notun yükselişine önemli katkı sağlamıştır.