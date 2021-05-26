Turcas Petrol 2020 Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti

Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak, fiziki ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden düzenlenen, Batu AKSOY’un açılış konuşmasına müteakip Başkanlık Divan seçimi ile başlayan toplantıda 2020 yılı Faaliyet Raporu paylaşılarak Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu. 2020 yılına ait finansal tabloların görüşülerek onaylandığı toplantıda ayrıca 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtılmamasına yönelik karar da verildi.

Emre Derman’ın Yönetim Kurulu Üyeliği 3 yıl daha uzatıldı

Turcas Petrol A.Ş.’de 2018’den bu yana Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Emre Derman’ın görev süresinin uzatılmasına yönelik oylamanın da gerçekleştirildiği toplantıda; Emre Derman’ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’nin üç yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Söz konusu görev süresi uzatma kararıyla birlikte Turcas Petrol’ün Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor: Yönetim Kurulu Başkanı Erdal AKSOY, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu AKSOY TARAKÇIOĞLU, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu AKSOY, Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin TECMEN, Yönetim Kurulu Üyesi Matthew J. BRYZA, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre DERMAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lale ERGİN.

“İstihdamımızı ve verimliliğimizi koruduk”

Covid-19 pandemisine dikkat çeken CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu AKSOY şunları söyledi; “2020 yılında öncelikli konumuz çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı; sonrasında ise şirketimizin operasyonel ve finansal sürdürülebilirliği oldu. Turcas Petrol A.Ş. olarak, ülkemiz ekonomisine olan inancımız ve yatırım hedeflerimiz doğrultusunda tüm iştiraklerimizde faaliyetlerimize ara vermeksizin devam ettik. Hızla hayata geçirdiğimiz uzaktan çalışma modelimiz ve etkin finansal disiplinimiz ile istihdamımızı ve verimliliğimizi koruduk. Akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar sektörünün en çok tercih edilen markası amiral gemimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş’de sayısı 1.100’ varan çok değerli bayi ağımızda sözleşme süresi biten 600’e bayimizle gerekli yenilemeleri yaptık ve ailemizi yeni bayiler ile genişlettik. Önümüzdeki 5 yıllık kontrat dönemine kuvvetli şekilde giriyoruz. 2020 yılında Derince Madeni Yağ Fabrikamızdan 60’tan fazla ülkeye ihracat yaptık. Elektrik üretim sektöründe Denizli ve Aydın’da bulunan doğalgaz ve jeotermal enerji santrallerimizde verimlilik yatırımları gerçekleştirerek, ülkemizin enerji arz güvenliğine ara vermeksizin katkı sağladık. RWE & Turcas’ın Denizli’de sahip olduğu doğalgaz çevrim santralimizde kapasite kullanım oranını bir önceki yıla göre %38 oranında artarak %64 seviyesinde; elektrik üretimini de bir önceki yıla göre %60 oranında artarak 4,3 Milyar kilowatt saat seviyesinde gerçekleştirdik. Aydın Kuyucak’taki Jeotermal Santralimiz de elektrik üretimini bir önceki yıla göre %13 oranında artırarak 75 Milyon kilowatt saat seviyesine yükseltmeyi başardı.”

“2021 yılında da üretmeyi, ülkemize katma değer yaratmayı sürdüreceğiz”

Batu AKSOY, sözlerine şöyle devam etti; “Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme çalışması sonucunda notumuzu 10 puan üzerinden 9,58’den 9,61 seviyesine yükselterek en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip enerji şirketi konumumuzu koruduk. Türkiye’nin en yüksek değeri yaratan ‘’Enerji Odaklı Yatırım Şirketi’’ vizyonumuza sadık kalarak; köklü kurumsal itibarımız, güçlü finansal yapımız ve kıymetli insan kaynağımız ile şirketimizin genlerine kazınmış olan çalışkanlık, güvenilirlik, mükemmel iş yapma arzusu ve etik değerlerden ödün vermeden 2021 yılında da üretmeyi, ülkemize katma değer yaratmayı sürdüreceğiz.”